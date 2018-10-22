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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион:
Брондбю
1:1
Второй тайм: 87'
Оденсе
0'
22' Желтая карточка
Кадри Башким
35' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
49' Желтая карточка
Греве Матиас
63' Желтая карточка
Oliver Christensen
71' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
1:0
82' Гол
Мукхтар Хани
1:1
84' Гол
Леувин Рамон
87'
Второй тайм
87'
Удар от ворот произведет Оденсе
87'
ШАНС! Эрцег Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Oliver Christensen не дал случится голу! Вильчек Камиль должен был забивать, но Oliver Christensen сделал отличный сейв
87'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Леувин Рамон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
84'
Хелениус Никлас из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
84'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Угловой
84'
Клеве Троэльс из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
84'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
84'
Клеве Троэльс из команды Оденсе подал угловой справа.
84'
Швебе Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Клеве Троэльс
82'
Халими Бесар сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Мукхтар Хани из команды Брённбю забил гол! Легко это для такого игрока, как Мукхтар Хани
82'
Халими Бесар из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
Угловой
82'
Радошевич Йосип из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
82'
Радошевич Йосип из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
81'
Радошевич Йосип из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
81'
Должен был быть гол! Ларссон Юхан имел отличный шанс, но Oliver Christensen не дал голу состоятся!
81'
Кристенсен Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
80'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Андерс К. Якобсен
Офсайд
80'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
80'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
79'
Херманнссон Хьёртур делает длинную передачу вперед
79'
Эрцег Анте из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
79'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
77'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Отличные скиллы показывает Лаурсен Якоб-Баррет, обводя своих соперников
77'
Удар от ворот произведет Оденсе
77'
Опасность предотвращена - Леувин Рамон из команды Оденсе вступил в отбор удачно
77'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Удар от ворот произведет Оденсе
Угловой
76'
Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
76'
Лаурсен Якоб-Баррет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
76'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой справа.
75'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
75'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Брённбю
74'
Греве Матиас не смог попасть в створ ударом издали
73'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Oliver Christensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Кристенсен Лассе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Кристенсен Лассе грубо играет против соперника. Пострадал Тверсков Йеппе
71'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Лассе, обводя своих соперников
71'
Брённбю начинает контратаку
71'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
70'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Халими Бесар из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
70'
Удар от ворот произведет Брённбю
69'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
68'
Опасность предотвращена - Радошевич Йосип из команды Брённбю вступил в отбор удачно
68'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
Травма, повреждение
68'
Радошевич Йосип возвращается на поле.
67'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
67'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Радошевич Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
65'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
64'
Опасность предотвращена - Кабонго Жоэль из команды Брённбю вступил в отбор удачно
64'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Брённбю
Желтая карточка
63'
Судье надоело, что Oliver Christensen тянет время и он наказал его горчичником
63'
Тактическая замена. Йоргенсен Матиас уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
63'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
63'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой справа.
63'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Вильчек Камиль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
62'
Тверсков Йеппе ошибается в защите.
62'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
61'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
61'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
60'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Отличные скиллы показывает Вильчек Камиль, обводя своих соперников
60'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Удар от ворот произведет Брённбю
59'
Кадри Башким из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Лаурсен Райан делает длинную передачу вперед
59'
Oliver Christensen взял и забрал мяч на выходе
59'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
Удар от ворот произведет Оденсе
58'
Тактическая замена. Лаурсен Николай уходит с поля и его заменяет Эрцег Анте
57'
Удар от ворот произведет Брённбю
57'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
57'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
57'
Хороший удар издали нанес Кадри Башким, но отличный сейв сделал Швебе Марвин. Угловой.
Угловой
57'
Греве Матиас из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
56'
Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Йоргенсен Матиас из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Oliver Christensen взял и забрал мяч на выходе
55'
Радошевич Йосип из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
55'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
54'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
54'
Тибблинг Симон из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
53'
Игрок команды Оденсе играет рукой
53'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Оденсе
52'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Лассе, обводя своих соперников
52'
Леувин Рамон ошибается в защите.
52'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Оденсе
51'
Как он промахнулся? Мукхтар Хани имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Удар от ворот произведет Оденсе
49'
Удар от ворот произведет Брённбю
Желтая карточка
49'
Судья подбегает и показывает Греве Матиас из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.
49'
Йоргенсен Матиас из команды Оденсе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
48'
Опасность предотвращена - Радошевич Йосип из команды Брённбю вступил в отбор удачно
48'
Оденсе начинает контратаку
Фол, нарушение
47'
Греве Матиас из команды Оденсе вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ларссон Юхан не пострадал и надо продолжать игру!
47'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
47'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Оденсе вступил в отбор удачно
46'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
44'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
43'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
42'
Oliver Christensen взял и забрал мяч на выходе
42'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Кадри Башким из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
41'
Оденсе начинает контратаку
41'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
40'
Соперник делает почти голевой пас, но Швебе Марвин из команды Брённбю начеку и спасает ситуацию.
40'
Лаурсен Райан оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Швебе Марвин перевел мяч на угловой.
39'
Греве Матиас из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
39'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Йоргенсен Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
37'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
36'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Тверсков Йеппе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
34'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Опасность предотвращена - Oliver Christensen из команды Оденсе вступил в отбор удачно
34'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Oliver Christensen взял и забрал мяч на выходе
34'
Юнг Антони из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
32'
Ларссон Юхан из команды Брённбю в офсайде
32'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает неудачный навес.
31'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой справа.
31'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лаурсен Райан делает длинную передачу вперед
29'
Опасность предотвращена - Джанус Драчманн из команды Оденсе вступил в отбор удачно
29'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
29'
Oliver Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Брённбю контролирует мяч.
28'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Удар от ворот произведет Оденсе
27'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
27'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
26'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю вступил в отбор удачно
25'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Оденсе
25'
Отличный пас сделал Радошевич Йосип из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
24'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
24'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
24'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Oliver Christensen взял и забрал мяч на выходе
23'
Радошевич Йосип из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
23'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
22'
Кадри Башким получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Назначен штрафной. Пострадал Мукхтар Хани, его свалил Кадри Башким.
22'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
21'
Швебе Марвин из команды Брённбю сделал отличный сейв!
21'
Должен был быть гол! Кадри Башким имел отличный шанс, но Швебе Марвин не дал голу состоятся!
21'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
20'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Отличные скиллы показывает Юнг Антони, обводя своих соперников
19'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Ларссон Юхан из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Удар от ворот произведет Оденсе
17'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
16'
Опасность предотвращена - Oliver Christensen из команды Оденсе вступил в отбор удачно
16'
Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Oliver Christensen взял и забрал мяч на выходе
16'
Плохо сыграл Тверсков Йеппе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Лаурсен Николай
15'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Oliver Christensen делает длинную передачу вперед
15'
Оденсе контролирует мяч.
14'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
14'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
13'
Брённбю контролирует мяч.
13'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Ларссон Юхан из команды Брённбю подал угловой справа.
13'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
12'
Лаурсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удар от ворот произведет Брённбю
11'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Oliver Christensen взял и забрал мяч на выходе
11'
Лаурсен Николай из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
11'
Кабонго Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Удар от ворот произведет Оденсе
9'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
9'
Брённбю начинает контратаку
9'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Юнг Антони делает длинную передачу вперед
8'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Oliver Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой слева.
7'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Лаурсен Николай из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
7'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Брённбю контролирует мяч.
6'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Мукхтар Хани из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
5'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
5'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Oliver Christensen взял и забрал мяч на выходе
3'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
3'
Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Оденсе
2'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
2'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Оденсе
1'
Отличный пас сделал Кристенсен Лассе из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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