Стадион: Брондбю
22' Желтая карточкаКадри Башким
35' Желтая карточкаТверсков Йеппе
49' Желтая карточкаГреве Матиас
63' Желтая карточкаOliver Christensen
71' Желтая карточкаКристенсен Лассе
1:0
82' ГолМукхтар Хани
1:1
84' ГолЛеувин Рамон
Второй тайм
87'
87'
ШАНС! Эрцег Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Oliver Christensen не дал случится голу! Вильчек Камиль должен был забивать, но Oliver Christensen сделал отличный сейв
87'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
86'
84'
Г О О О О Л - Леувин Рамон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
84'
Хелениус Никлас из команды Оденсе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
84'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
84'
Клеве Троэльс из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
84'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Клеве Троэльс из команды Оденсе подал угловой справа.
84'
Швебе Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Клеве Троэльс
82'
Халими Бесар сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Мукхтар Хани из команды Брённбю забил гол! Легко это для такого игрока, как Мукхтар Хани
82'
Халими Бесар из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
82'
Радошевич Йосип из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
82'
Радошевич Йосип из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Радошевич Йосип из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
81'
Должен был быть гол! Ларссон Юхан имел отличный шанс, но Oliver Christensen не дал голу состоятся!
81'
Кристенсен Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
80'
80'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Андерс К. Якобсен
80'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
80'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
79'
Херманнссон Хьёртур делает длинную передачу вперед
79'
Эрцег Анте из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
79'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
77'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Отличные скиллы показывает Лаурсен Якоб-Баррет, обводя своих соперников
77'
77'
Опасность предотвращена - Леувин Рамон из команды Оденсе вступил в отбор удачно
77'
76'
76'
Радошевич Йосип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
76'
Лаурсен Якоб-Баррет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
75'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
75'
75'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
Удар от ворот произведет Брённбю
74'
Греве Матиас не смог попасть в створ ударом издали
73'
73'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Хелениус Никлас из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Oliver Christensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Кристенсен Лассе получил желтую карточку от судьи
71'
Безумный фол. Кристенсен Лассе грубо играет против соперника. Пострадал Тверсков Йеппе
71'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Лассе, обводя своих соперников
71'
Брённбю начинает контратаку
71'
71'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Халими Бесар из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
70'
Удар от ворот произведет Брённбю
69'
69'
Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
69'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
68'
Опасность предотвращена - Радошевич Йосип из команды Брённбю вступил в отбор удачно
68'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает пас партнеру.
68'
Радошевич Йосип возвращается на поле.
67'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
67'
Матч возобновлен
67'
Ох, нехорошо это выглядит. Радошевич Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
65'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
64'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
64'
Опасность предотвращена - Кабонго Жоэль из команды Брённбю вступил в отбор удачно
64'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Судье надоело, что Oliver Christensen тянет время и он наказал его горчичником
63'
Тактическая замена. Йоргенсен Матиас уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
63'
ШАНС! Ларссон Юхан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
63'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Вильчек Камиль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
62'
Тверсков Йеппе ошибается в защите.
62'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
61'
61'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Эрцег Анте из команды Брённбю в офсайде
60'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Отличные скиллы показывает Вильчек Камиль, обводя своих соперников
60'
59'
Удар от ворот произведет Брённбю
59'
Кадри Башким из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Лаурсен Райан делает длинную передачу вперед
59'
59'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
58'
58'
Тактическая замена. Лаурсен Николай уходит с поля и его заменяет Эрцег Анте
57'
Удар от ворот произведет Брённбю
57'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
57'
Хороший удар издали нанес Кадри Башким, но отличный сейв сделал Швебе Марвин. Угловой.
57'
Греве Матиас из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
56'
Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Йоргенсен Матиас из команды Оденсе отдал передачу, которая была заблокирована.
56'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
55'
Радошевич Йосип из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
55'
55'
54'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
54'
Тибблинг Симон из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
53'
Игрок команды Оденсе играет рукой
53'
52'
52'
Отличные скиллы показывает Кристенсен Лассе, обводя своих соперников
52'
Леувин Рамон ошибается в защите.
52'
51'
51'
51'
Как он промахнулся? Мукхтар Хани имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
49'
Удар от ворот произведет Брённбю
49'
Судья подбегает и показывает Греве Матиас из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.
49'
Йоргенсен Матиас из команды Оденсе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
49'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
48'
Опасность предотвращена - Радошевич Йосип из команды Брённбю вступил в отбор удачно
48'
Оденсе начинает контратаку
47'
Греве Матиас из команды Оденсе вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ларссон Юхан не пострадал и надо продолжать игру!
47'
47'
47'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Опасность предотвращена - Александр Людвиг из команды Оденсе вступил в отбор удачно
46'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Радошевич Йосип делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
45'
45'
45'
Кабонго Жоэль из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
44'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
43'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
43'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Кадри Башким из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
41'
Оденсе начинает контратаку
41'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
40'
40'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
40'
Соперник делает почти голевой пас, но Швебе Марвин из команды Брённбю начеку и спасает ситуацию.
40'
Лаурсен Райан оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Швебе Марвин перевел мяч на угловой.
39'
Греве Матиас из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
39'
39'
Йоргенсен Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
39'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
38'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
37'
37'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
36'
Кабонго Жоэль делает длинную передачу вперед
36'
36'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Тверсков Йеппе получил желтую карточку от судьи
35'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
34'
34'
34'
Опасность предотвращена - Oliver Christensen из команды Оденсе вступил в отбор удачно
34'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
34'
Юнг Антони из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
33'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Ларссон Юхан из команды Брённбю в офсайде
32'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
32'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает неудачный навес.
31'
31'
31'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Лаурсен Райан делает длинную передачу вперед
29'
Опасность предотвращена - Джанус Драчманн из команды Оденсе вступил в отбор удачно
29'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает пас партнеру.
29'
Oliver Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Брённбю контролирует мяч.
28'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
27'
26'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю вступил в отбор удачно
25'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
25'
Отличный пас сделал Радошевич Йосип из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
24'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
24'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
24'
24'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
24'
24'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
23'
Радошевич Йосип из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
23'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
23'
Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
22'
Кадри Башким получил желтую карточку от судьи
22'
Назначен штрафной. Пострадал Мукхтар Хани, его свалил Кадри Башким.
22'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
21'
Швебе Марвин из команды Брённбю сделал отличный сейв!
21'
Должен был быть гол! Кадри Башким имел отличный шанс, но Швебе Марвин не дал голу состоятся!
21'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
20'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Отличные скиллы показывает Юнг Антони, обводя своих соперников
19'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Ларссон Юхан из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
17'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
16'
Опасность предотвращена - Oliver Christensen из команды Оденсе вступил в отбор удачно
16'
Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
16'
Плохо сыграл Тверсков Йеппе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
15'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Лаурсен Николай
15'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
15'
Oliver Christensen делает длинную передачу вперед
15'
Оденсе контролирует мяч.
14'
14'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
13'
Брённбю контролирует мяч.
13'
13'
Ларссон Юхан из команды Брённбю подал угловой справа.
13'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
12'
Лаурсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Удар от ворот произведет Брённбю
11'
11'
11'
Лаурсен Николай из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
11'
10'
9'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
9'
Брённбю начинает контратаку
9'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
8'
Юнг Антони делает длинную передачу вперед
8'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
7'
Oliver Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Радошевич Йосип из команды Брённбю подал угловой слева.
7'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Лаурсен Николай из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
7'
6'
Брённбю контролирует мяч.
6'
6'
6'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
5'
Мукхтар Хани из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
5'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
5'
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
4'
3'
3'
3'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
2'
2'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
2'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Отличный пас сделал Кристенсен Лассе из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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