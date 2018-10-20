Стадион: Right To Dream Park
0:1
Первый тайм: 45+'
0:1
33' ГолОнуачу Пол
Первый тайм
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Амон Джонатан из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
44'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
44'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Судья сигнализирует, что Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Спарв Тим
42'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
41'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
41'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
39'
Рюгаард-Йенсен Миккел наказан за толчок Спарв Тим
39'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Судья сигнализирует, что Godsway Donyoh из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
38'
Игрок команды Митьюлланд нанес удар, но мяч был заблокирован
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Поульсен Якоб из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
38'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
38'
38'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
37'
37'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дамгаард Миккел делает длинную передачу вперед
37'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Jacob Steen Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
36'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
35'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Спарв Тим
35'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
34'
33'
ГОЛ! Легко закончил атаку Онуачу Пол из команды Митьюлланд, забив в пустые ворота!
33'
Викхейм Густав нанес удар, мяч был парирован, но Ларсен Николай не удержал его в руках.
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
33'
Митьюлланд начинает контратаку
33'
Шольц Александр возвращается на поле.
32'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Амон Джонатан
31'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
31'
Амон Джонатан из команды Норшеланн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
31'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
30'
Амон Джонатан пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
30'
Дамгаард Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Magnus Kofod Andersen делает длинную передачу вперед
29'
Матч возобновится спорным мячом
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Шольц Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Нельссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Шольц Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
28'
Jacob Steen Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Святченко Эрик делает длинную передачу вперед
27'
Митьюлланд контролирует мяч.
26'
26'
Хенде Марк-Даль делает скидку назад вдоль ворот
25'
Амон Джонатан из команды Норшеланн в офсайде
25'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
24'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
23'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
23'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Шанс! Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Амон Джонатан
21'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд в офсайде
21'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
20'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
19'
Andreas Skovgaard делает длинную передачу вперед
19'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Дамгаард Миккел оказался на газоне.
18'
18'
Удар от ворот произведет Норшеланн
18'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
18'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
18'
Амон Джонатан из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
18'
17'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
17'
Опасность предотвращена - Мабиль Авер из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
17'
Jacob Steen Christensen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
16'
Ulrik Yttergaard Jenssen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
Удар от ворот произведет Норшеланн
15'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
15'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Викхейм Густав и Поульсен Якоб из команды Митьюлланд.
14'
Так близко к голу! Хенде Марк-Даль имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ларсен Николай!
14'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
14'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Godsway Donyoh из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Святченко Эрик
13'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
12'
Рюгаард-Йенсен Миккел имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
12'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
12'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
11'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
11'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
11'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
11'
Шольц Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Отличные скиллы показывает Andreas Skov Olsen, обводя своих соперников
10'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
9'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
9'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Ulrik Yttergaard Jenssen оказался на газоне.
9'
Andreas Skov Olsen бьет со штрафного в створ, но Хансен Йеспер держит все под контролем
8'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
8'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
8'
Отличные скиллы показывает Godsway Donyoh, обводя своих соперников
8'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн делает пас партнеру.
7'
Амон Джонатан из команды Норшеланн в офсайде
7'
Дамгаард Миккел делает длинную передачу вперед
6'
Удар от ворот произведет Норшеланн
6'
Шанс! Спарв Тим из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
6'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
6'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
5'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Норшеланн контролирует мяч.
3'
Судья сигнализирует, что Онуачу Пол из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Andreas Skovgaard
3'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Jacob Steen Christensen оказался на газоне.
2'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Митьюлланд контролирует мяч.
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Норшеланн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация