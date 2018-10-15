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Стадион: РЖД Арена
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Локомотив Москва (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 07.10.2018 ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 03.10.2018 Локомотив Москва 0:1 Шальке 04 ЛЧ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 Балтика 2:3 Локомотив Москва К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва ЛЧ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
- 21.07.2018 Локомотив Москва 2:1 Акхисар ТМК
- 17.07.2018 Витесс 3:0 Локомотив Москва ТМК
- 13.07.2018 Вольфсбергер 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 03.07.2018 Осиек 0:0 Локомотив Москва ТМК
- 29.06.2018 Аустрия Клагенфурт 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 13.05.2018 Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва ПЛ
Ростов (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 30.09.2018 Спартак Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 26.09.2018 Сызрань-2003 0:4 Ростов К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 05.05.2018 Спартак Москва 2:0 Ростов ПЛ
- 29.04.2018 Ростов 2:0 Тосно ПЛ
- 21.04.2018 Рубин 1:1 Ростов ПЛ
- 15.04.2018 Ростов 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
- 08.04.2018 Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 24.09.2017 Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 09.04.2017 Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига
- 24.09.2016 Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 06.05.2016 Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 26.10.2015 Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига
- 08.03.2015 Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 14.08.2014 Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
- 11.05.2014 Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 26.08.2013 Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига
- 27.04.2013 Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига
- 21.10.2012 Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 31.07.2011 Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
- 02.04.2011 Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига
- 20.11.2010 Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 01.08.2010 Локомотив Москва 0:1 Ростов Премьер-лига
- 02.08.2009 Локомотив Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
- 22.03.2009 Ростов 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|3.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|12 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 5
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|11.
|Анжи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 15
|10
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|4 - 14
|10
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|14.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 10
|10
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|16.
|Енисей
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 16
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - РостовДо начала игры, которая состоится 19.10.2018, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Локомотив Москва
60.2% (56)
Ничья:
32.3% (30)
Ростов
7.5% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Локомотив Москва:
31.2% (29)
1:1 Ничья:
29% (27)
2:1 Локомотив Москва:
22.6% (21)
1:2 Ростов:
5.4% (5)
2:0 Локомотив Москва:
3.2% (3)
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