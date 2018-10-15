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Стадион:
Локомотив Москва
 
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Локомотив Москва
60.2% (56)
Ничья:
32.3% (30)
Ростов
7.5% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Локомотив Москва:
31.2% (29)
Ничья:
29% (27)
Локомотив Москва:
22.6% (21)
Ростов:
5.4% (5)
Локомотив Москва:
3.2% (3)
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