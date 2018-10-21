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Стадион: Зрители: 21711
Юргорден
0:0
Конец матча
АИК
0'
5' Желтая карточка
Аду Энох
25' Желтая карточка
Милошевич Александер
28' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
39' Желтая карточка
Элюнусси Тарик
77' Желтая карточка
Ольссон Йонас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Юргорден делает замену. Беркрот Никлас уходит с поля, а Ринг Джонатан выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
56'
Юргорден делает замену. Омар Эддахри уходит с поля, а Радетинац Харис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Элюнусси Тарик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Йоханссон Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Аду Энох получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
21' 0 СКА 1 ЦСКА Москва
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Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


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