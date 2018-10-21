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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 21711
5' Желтая карточкаАду Энох
25' Желтая карточкаМилошевич Александер
28' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
39' Желтая карточкаЭлюнусси Тарик
77' Желтая карточкаОльссон Йонас
|
5'
28'
39'
77'
Состав команд
30
Вайо
Томми
10
Мрабти
Керим
20
Баджи
Алиу
12
Omar
Eddahri
Юргорден 4-3-3
- Основной состав
- 30 Вайо Томми Вратарь
- 4 Ларссон Якоб Защитник
- 3 Даниэльссон Маркус Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 15 Аугустинссон Йонатан Защитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 21 Йоханссон Эрик Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Полузащитник
- 19 Беркрот Никлас Нападающий
- 20 Баджи Алиу Нападающий
- 12 Omar Eddahri Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 14 Besard Sabovic Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 7 Косица Дзенис Нападающий
- 11 Ринг Джонатан Нападающий
- 9 Радетинац Харис Нападающий
- 35 Oscar Jonsson
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 16 Ларссон Себастьян Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 26 Экстранд Йоэль Защитник
- 25 Димитриадис Панайотис Защитник
- 2 Хаукссон Хаукур Полузащитник
- 11 Сильва Стефан Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.10.2018 Норрчёпинг 1:1 Юргорден А
- 30.09.2018 Юргорден 0:2 Эстерсунд А
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 16.09.2018 Юргорден 0:1 Броммапойкарна А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Сильвия 0:4 Юргорден К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 30.06.2018 Юргорден 2:2 Орхус ТМК
- 20.06.2018 Сандвикен 1:2 Юргорден ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
АИК (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 07.10.2018 АИК 1:1 Эребру А
- 30.09.2018 Далкурд 0:4 АИК А
- 27.09.2018 Гётеборг 0:2 АИК А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 23.08.2018 Сандвикен 0:2 АИК К
- 19.08.2018 Броммапойкарна 0:2 АИК А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 02.08.2018 АИК 0:1 Нордшелланн ЛЕ
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 26.07.2018 Нордшелланн 1:0 АИК ЛЕ
- 22.07.2018 АИК 5:1 Броммапойкарна А
- 19.07.2018 АИК 1:1 Шемрок Роверс ЛЕ
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 12.07.2018 Шемрок Роверс 0:1 АИК ЛЕ
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 01.07.2018 АИК 1:0 Флора ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден Кубок
- 27.08.2017 АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 22.05.2017 Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан
- 21.09.2016 Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан
- 16.05.2016 АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 10.08.2015 АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан
- 25.05.2015 Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан
- 13.08.2014 АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 16.04.2014 Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан
- 26.09.2013 Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан
- 22.05.2013 АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 16.09.2012 Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан
- 08.05.2012 АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 19.09.2011 АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 04.04.2011 Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан
- 03.10.2010 Юргорден 2:1 АИК Аллсвенскан
- 02.05.2010 АИК 1:2 Юргорден Аллсвенскан
- 28.09.2009 АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 18.05.2009 Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан
Юргорден
АИК
-
1 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 11
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|25
|14
|8
|3
|40 - 22
|50
|3.
|Хаммарбю
|26
|15
|5
|6
|49 - 30
|50
|4.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Хеккен
|26
|14
|5
|7
|51 - 24
|47
|6.
|Эстерсунд
|26
|14
|3
|9
|44 - 30
|45
|7.
|Сундсвалль
|25
|11
|7
|7
|43 - 28
|40
|8.
|Юргорден
|0:0
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Эребру
|26
|9
|7
|10
|30 - 29
|34
|10.
|Кальмар
|25
|8
|5
|12
|23 - 30
|29
|11.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|26
|5
|5
|16
|28 - 50
|20
|16.
|Треллеборг
|25
|3
|5
|17
|20 - 54
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Юргорден делает замену. Беркрот Никлас уходит с поля, а Ринг Джонатан выходит на его замену.
77'
Ольссон Йонас получил желтую карточку от судьи
56'
Юргорден делает замену. Омар Эддахри уходит с поля, а Радетинац Харис выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Элюнусси Тарик получил желтую карточку от судьи
28'
Йоханссон Эрик получил желтую карточку от судьи
25'
Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
5'
Аду Энох получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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