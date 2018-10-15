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Рубин
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Рубин

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.
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Прогнозы на матч Уфа - Рубин
Уфа
23% (17)
Ничья:
56.8% (42)
Рубин
20.3% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44.6% (33)
Уфа:
12.2% (9)
Ничья:
9.5% (7)
Рубин:
9.5% (7)
Уфа:
8.1% (6)
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