Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Зенит

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Стадион: Арена Химки
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Динамо Москва (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 26.09.2018 Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
- 30.06.2018 Добруджа 0:2 Динамо Москва ТМК
- 24.06.2018 Динамо Москва 8:0 Черноморец Балчик ТМК
- 13.05.2018 Спартак Москва 0:1 Динамо Москва ПЛ
- 05.05.2018 Тосно 1:2 Динамо Москва ПЛ
Зенит (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 07.10.2018 Зенит 2:1 Краснодар ПЛ
- 04.10.2018 Зенит 1:0 Славия Прага ЛЕ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Волгарь 0:4 Зенит К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 16.08.2018 Зенит 8:1 Динамо Минск ЛЕ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 09.08.2018 Динамо Минск 4:0 Зенит ЛЕ
- 04.08.2018 Зенит 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 29.07.2018 Енисей 0:2 Зенит ПЛ
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 17.07.2018 Зенит 3:2 Дженоа ТМК
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва Товарищеские матчи. Клубы
- 18.04.2018 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 10.09.2017 Динамо Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
- 21.05.2016 Динамо Москва 0:3 Зенит Премьер-лига
- 19.07.2015 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 22.03.2015 Динамо Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 13.09.2014 Зенит 3:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 11.05.2014 Зенит 2:4 Динамо Москва Премьер-лига
- 24.08.2013 Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
- 17.11.2012 Динамо Москва 3:0 Зенит Премьер-лига
- 28.07.2012 Зенит 2:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 28.04.2012 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 21.03.2012 Зенит 0:1 Динамо Москва Кубок
- 16.03.2012 Динамо Москва 1:5 Зенит Премьер-лига
- 15.10.2011 Зенит 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 10.06.2011 Динамо Москва 1:1 Зенит Премьер-лига
- 14.08.2010 Зенит 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 27.03.2010 Динамо Москва 1:2 Зенит Премьер-лига
- 04.10.2009 Зенит 2:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 24.05.2009 Динамо Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|2.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|3.
|Ростов
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 4
|18
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|5.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|12 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 5
|16
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|11.
|Анжи
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 15
|10
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|4 - 14
|10
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 11
|10
|14.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 10
|10
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|16.
|Енисей
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 16
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЗенитДо начала игры, которая состоится 21.10.2018, осталось 2 дня 5 часов 16 минут.
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Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит
Динамо Москва
8.1% (7)
Ничья:
14% (12)
Зенит
77.9% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
27.9% (24)
0:2 Зенит:
17.4% (15)
0:1 Зенит:
16.3% (14)
1:1 Ничья:
10.5% (9)
1:3 Зенит:
8.1% (7)
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