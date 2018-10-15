  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Динамо Москва
 
Позже
Зенит
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Зенит

До начала игры, которая состоится 21.10.2018, осталось 2 дня 5 часов 16 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит
Динамо Москва
8.1% (7)
Ничья:
14% (12)
Зенит
77.9% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
27.9% (24)
Зенит:
17.4% (15)
Зенит:
16.3% (14)
Ничья:
10.5% (9)
Зенит:
8.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация