Стадион: Ceres Park
19' Желтая карточкаПедерсен Каспер
32' Красная карточкаОкоре Жорес
0:0
33' Не забитый пенальтиСана Тобиас
1:0
39' ГолАнкерсен Якоб
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
50'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Удар от ворот произведет Орхус
48'
48'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
48'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Jens Stage возвращается на поле.
47'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Jens Stage
47'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Jens Stage получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Анкерсен Якоб из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
46'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Нильсен Каспер из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
45'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
45'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
44'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
44'
Oliver Abildgaard делает длинную передачу вперед
44'
43'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
43'
42'
42'
ШАНС! Анкерсен Якоб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
41'
Орхус контролирует мяч.
41'
Ольборг контролирует мяч.
39'
Сана Тобиас сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
39'
Анкерсен Якоб из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Сана Тобиас это был.
39'
Ольборг начинает контратаку
38'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
37'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
36'
Опасность! Блобьерг Якоб из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Окс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
35'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
35'
Нильсен Каспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
34'
Тактическая замена. Ван Веерт Том уходит с поля и его заменяет Блобьерг Якоб
33'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Сана Тобиас из команды Орхус пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
32'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Окоре Жорес удален с поля!
31'
ПЕНАЛЬТИ! - Окоре Жорес дергает за футболку соперника (это был Ryan Mmaee) и рефери назначает пенальти!
31'
Отличные скиллы показывает Ryan Mmaee, обводя своих соперников
31'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
30'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Mustapha Bundu из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
28'
Mustapha Bundu бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
28'
Ryan Mmaee нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Амини Мустафа из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Удар от ворот произведет Орхус
26'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Oliver Abildgaard нанес удар в каркас ворот!
26'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
26'
Окс Филипп из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
25'
Анкерсен Якоб из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
24'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
24'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
23'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
23'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
22'
Педерсен Каспер делает длинную передачу вперед
22'
22'
21'
Сана Тобиас из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
21'
Сана Тобиас из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
20'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
20'
20'
Ryan Mmaee не смог попасть в створ ударом издали
20'
Сана Тобиас пробил со штрафного прямо в стенку
19'
Педерсен Каспер получил желтую карточку от судьи
19'
Педерсен Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Ryan Mmaee оказался на газоне.
18'
Матч возобновлен
16'
Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
16'
Хорошую попытку сделал Окс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
15'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Jens Stage из команды Орхус играет слишком грубо. Rasmus Thellufsen оказался на газоне.
14'
Нильсен Каспер из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
14'
Педерсен Каспер из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
13'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
13'
Окс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
13'
Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Окс Филипп из команды Ольборг подал угловой справа.
12'
Jens Stage предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Окс Филипп из команды Ольборг подал угловой справа.
12'
Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Игрок команды Орхус фолит. Пострадал Oliver Abildgaard. Назначается штрафной удар.
10'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Magnus Christensen рано отмечает, но гол будет отменен!
10'
Magnus Christensen из команды Ольборг в офсайде
10'
Альманн Якоб из команды Ольборг подал угловой справа.
9'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Ольборг имеет хороший шанс забить.
9'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг играет слишком грубо. Ryan Mmaee оказался на газоне.
8'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
8'
Frederik Boersting из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Ольборг контролирует мяч.
6'
6'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
6'
Миканович Дино делает длинную передачу вперед
5'
5'
Педерсен Каспер делает длинную передачу вперед
5'
5'
4'
Magnus Christensen бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
4'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
4'
Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
О, нет. Из многообещающей позиции Jens Stage из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
4'
3'
Ryan Mmaee из команды Орхус в офсайде
3'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
3'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
2'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
2'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ольборг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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