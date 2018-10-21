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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Орхус
1:0
Перерыв
Ольборг
0'
19' Желтая карточка
Педерсен Каспер
32' Красная карточка
Окоре Жорес
0:0
33' Не забитый пенальти
Сана Тобиас
1:0
39' Гол
Анкерсен Якоб
Первый тайм
51'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Удар от ворот произведет Ольборг
50'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
49'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Орхус
48'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
Угловой
48'
Нильсен Каспер из команды Орхус подал угловой справа.
48'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
48'
Jens Stage возвращается на поле.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Jens Stage
47'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Jens Stage получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Анкерсен Якоб из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
46'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Угловой
46'
Нильсен Каспер из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
45'
Mustapha Bundu нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
44'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
44'
Oliver Abildgaard делает длинную передачу вперед
44'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Канструп Пьер делает длинную передачу вперед
43'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Ольборг
42'
ШАНС! Анкерсен Якоб нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
41'
Орхус контролирует мяч.
41'
Ольборг контролирует мяч.
39'
Сана Тобиас сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
39'
Анкерсен Якоб из команды Орхус играет в стеночку с партнером по команде. Сана Тобиас это был.
39'
Ольборг начинает контратаку
38'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Миканович Дино из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
37'
Андерсен Лукас из команды Ольборг в офсайде
36'
Опасность! Блобьерг Якоб из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Окс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Нильсен Каспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Угловой
35'
Нильсен Каспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
34'
Тактическая замена. Ван Веерт Том уходит с поля и его заменяет Блобьерг Якоб
Описание гола
33'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Сана Тобиас из команды Орхус пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
32'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Окоре Жорес удален с поля!
Фол, нарушение
31'
ПЕНАЛЬТИ! - Окоре Жорес дергает за футболку соперника (это был Ryan Mmaee) и рефери назначает пенальти!
31'
Отличные скиллы показывает Ryan Mmaee, обводя своих соперников
31'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
31'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
30'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
30'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Ольборг
29'
Mustapha Bundu из команды Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
29'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
28'
Mustapha Bundu бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
28'
Ryan Mmaee нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Удар от ворот произведет Ольборг
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Амини Мустафа из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
Удар от ворот произведет Орхус
26'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Oliver Abildgaard нанес удар в каркас ворот!
26'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
26'
Окс Филипп из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Удар от ворот произведет Ольборг
25'
Анкерсен Якоб из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
24'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
24'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
24'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
23'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
23'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
23'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
22'
Педерсен Каспер делает длинную передачу вперед
22'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
21'
Сана Тобиас из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
21'
Сана Тобиас из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
20'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
20'
Удар от ворот произведет Ольборг
20'
Ryan Mmaee не смог попасть в створ ударом издали
20'
Сана Тобиас пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
19'
Педерсен Каспер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Педерсен Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Ryan Mmaee оказался на газоне.
18'
Матч возобновлен
16'
Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
16'
Хорошую попытку сделал Окс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
15'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
15'
Jens Stage из команды Орхус играет слишком грубо. Rasmus Thellufsen оказался на газоне.
14'
Нильсен Каспер из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Педерсен Каспер из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
13'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
13'
Окс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
13'
Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
12'
Окс Филипп из команды Ольборг подал угловой справа.
12'
Jens Stage предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
12'
Окс Филипп из команды Ольборг подал угловой справа.
12'
Андерсен Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Ван Веерт Том нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
11'
Игрок команды Орхус фолит. Пострадал Oliver Abildgaard. Назначается штрафной удар.
Описание гола
10'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Magnus Christensen рано отмечает, но гол будет отменен!
Офсайд
10'
Magnus Christensen из команды Ольборг в офсайде
Угловой
10'
Альманн Якоб из команды Ольборг подал угловой справа.
9'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Ольборг имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
9'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг играет слишком грубо. Ryan Mmaee оказался на газоне.
8'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
8'
Frederik Boersting из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Ольборг контролирует мяч.
6'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
6'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
6'
Миканович Дино делает длинную передачу вперед
5'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Педерсен Каспер делает длинную передачу вперед
5'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Magnus Christensen бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
4'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
4'
Ван Веерт Том из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
4'
О, нет. Из многообещающей позиции Jens Stage из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
4'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Офсайд
3'
Ryan Mmaee из команды Орхус в офсайде
3'
Йулсгор Йеспер делает длинную передачу вперед
3'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
2'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ольборг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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