Стадион: Вейле
1:0
Перерыв
1:0
34' ГолImed Louati
45' Желтая карточкаAllan Sousa
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Судья сигнализирует, что Хальберг Мелькер из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Allan Sousa получил желтую карточку от судьи
46'
Судья сигнализирует, что Allan Sousa из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
45'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Бойлесен Николай возвращается на поле.
44'
Лауритсен Расмус из команды Вайле играет слишком грубо. Н'Дойе Даме оказался на газоне.
44'
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Бойлесен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Хорошую попытку сделал Н'Дойе Даме. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Копенгаген начинает контратаку
42'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
41'
Вайле имеет хороший шанс забить.
40'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
40'
Опасность! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
40'
39'
Удар от ворот произведет Вайле
38'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Allan Sousa наказан за толчок Зека Родригес
37'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Mads Lauritsen делает длинную передачу вперед
36'
36'
34'
Хальберг Мелькер сделал результативную передачу.
34'
ГОООООЛ - Imed Louati Вайле забивает ударом головой
34'
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Imed Louati из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
32'
31'
Удар от ворот произведет Копенгаген
31'
Шанс! Лауритсен Расмус из команды Вайле пробил головой, но мимо
30'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Allan Sousa
29'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Петер, обводя своих соперников
29'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сков Роберт из команды Копенгаген подал угловой справа.
28'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
27'
Греве Мадс наказан за толчок Бойлесен Николай
27'
Arbnor Mucolli из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
26'
Allan Sousa из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
26'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Allan Sousa из команды Вайле отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
Сков Роберт из команды Копенгаген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
24'
Thomas Hagelskjaer взял и забрал мяч на выходе
24'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
24'
23'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
23'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
22'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
21'
Удар от ворот произведет Вайле
21'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
21'
20'
20'
Вайле контролирует мяч.
19'
18'
Thomas Hagelskjaer взял и забрал мяч на выходе
18'
Tobias Moelgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
16'
Фишер Виктор из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
15'
15'
Хальберг Мелькер из команды Вайле направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Греве Мадс из команды Вайле в офсайде
13'
Allan Sousa из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
13'
Arbnor Mucolli из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
13'
Хальберг Мелькер нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Arbnor Mucolli из команды Вайле разыграл угловой с правого угла.
12'
Опасность предотвращена - Вавро Денис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
12'
Allan Sousa из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
12'
Вайле начинает контратаку
11'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Судья сигнализирует, что Allan Sousa из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
10'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
10'
Бойлесен Николай делает длинную передачу вперед
10'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Хорошую попытку сделал Allan Sousa. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Allan Sousa из команды Вайле идет с мячом вперед на обострение...
9'
Вайле начинает контратаку
9'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
8'
Arbnor Mucolli из команды Вайле играет слишком грубо. Н'Дойе Даме оказался на газоне.
8'
7'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Отличные скиллы показывает Tobias Moelgaard, обводя своих соперников
7'
7'
6'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Лауритсен Расмус из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
5'
Tobias Moelgaard из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
5'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Tobias Moelgaard нанес удар издали, а Йоронен Йессе отбил его обратно в игру!
5'
Греве Мадс из команды Вайле сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
5'
4'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
4'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Анкерсен Петер делает длинную передачу вперед
3'
Греве Мадс делает длинную передачу вперед
3'
Удар от ворот произведет Копенгаген
2'
Отличный пас сделал Хальберг Мелькер из команды Вайле. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Судья сигнализирует, что Allan Sousa из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
1'
Allan Sousa из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вайле начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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