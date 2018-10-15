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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Крылья Советов

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.
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Прогнозы на матч Урал - Крылья Советов
Урал
64.2% (52)
Ничья:
25.9% (21)
Крылья Советов
9.9% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
28.4% (23)
Урал:
27.2% (22)
Ничья:
19.8% (16)
Крылья Советов:
6.2% (5)
Урал:
4.9% (4)
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