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Стадион: Зрители: 3107
Хеккен
2:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
14' Гол
Паулиньо II
2:0
35' Гол
Паулиньо II
44' Желтая карточка
Godswill Ekpolo
51' Желтая карточка
Паулиньо II
64' Желтая карточка
Сандберг Ноа
73' Желтая карточка
Люндберг Виктор
86' Желтая карточка
Айеш Хосам
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Айеш Хосам получил желтую карточку от судьи
86'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Селик Мерван выходит на его замену.
74'
Эстерсунд делает замену. Эдвардс Кертис уходит с поля, а Jerell Sellars выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Люндберг Виктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Сандберг Ноа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Паулиньо II получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Godswill Ekpolo получил желтую карточку от судьи
36'
Эстерсунд делает замену. Кпозо Патрик уходит с поля, а Менса Самуэль выходит на его замену.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
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21' 0 СКА 1 ЦСКА Москва
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