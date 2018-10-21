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Стадион: Бравида Арена Зрители: 3107
1:0
14' ГолПаулиньо II
2:0
35' ГолПаулиньо II
44' Желтая карточкаGodswill Ekpolo
51' Желтая карточкаПаулиньо II
64' Желтая карточкаСандберг Ноа
73' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
86' Желтая карточкаАйеш Хосам
|
14'
1:0
35'
2:0
44'
51'
64'
73'
86'
Состав команд
22
Тойвио
Йоона
10
Паулиньо
II
77
Сандберг
Ноа
32
Кпозо
Патрик
10
Айеш
Хосам
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 12 Godswill Ekpolo Защитник
- 22 Тойвио Йоона Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Нападающий
- 9 Еремеефф Александер Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Jonathan Rasheed Вратарь
- 4 Ояла Юхани Защитник
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 7 Селик Мерван Нападающий
- 20 Lucas Hedlund
- 18 Kevin Yakob
- Главный тренер: Andreas Alm
Эстерсунд 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 17 Эдвардс Кертис Защитник
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 6 Бергквист Даг Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 8 Хопкатт Джейми Полузащитник
- 10 Айеш Хосам Нападающий
- 99 Исламович Дино Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 88 Jerell Sellars Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 11 Henrik Bellman
- Главный тренер: Ian Burchnall
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 07.10.2018 Хеккен 1:1 Мальмё А
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 24.09.2018 Хеккен 4:1 Гётеборг А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 01.09.2018 АИК 3:0 Хеккен А
- 26.08.2018 Хеккен 6:0 Броммапойкарна А
- 22.08.2018 Векшё Юнайтед 0:5 Хеккен К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 12.08.2018 Хеккен 5:0 Юргорден А
- 05.08.2018 Эребру 1:2 Хеккен А
- 02.08.2018 Хеккен 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 29.07.2018 Хеккен 1:1 Эребру А
- 26.07.2018 РБ Лейпциг 4:0 Хеккен ЛЕ
- 22.07.2018 Юргорден 2:1 Хеккен А
- 19.07.2018 Хеккен 1:2 Лиепая ЛЕ
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 12.07.2018 Лиепая 0:3 Хеккен ЛЕ
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 30.06.2018 Хеккен 2:0 Далкурд ТМК
Эстерсунд (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.10.2018 Эстерсунд 3:0 Далкурд А
- 30.09.2018 Юргорден 0:2 Эстерсунд А
- 26.09.2018 Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 01.09.2018 Эребру 2:1 Эстерсунд А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 23.08.2018 Гуте 2:5 Эстерсунд К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 01.07.2018 Вайле 2:2 Эстерсунд ТМК
- 27.06.2018 Оденсе 2:0 Эстерсунд ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 26.05.2018 Эстерсунд 2:0 Хеккен А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 26.05.2018 Эстерсунд 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 01.10.2017 Эстерсунд 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 29.05.2017 Хеккен 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан
- 18.03.2017 Хеккен 1:3 Эстерсунд Кубок
- 28.08.2016 Хеккен 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан
- 15.04.2016 Эстерсунд 2:1 Хеккен Аллсвенскан
- 19.05.2010 Эстерсунд 0:5 Хеккен Шведский кубок
Хеккен
Эстерсунд
-
5 Удары по воротам 2
-
14 Удары в створ 9
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|25
|14
|8
|3
|40 - 22
|50
|3.
|Хаммарбю
|26
|15
|5
|6
|49 - 30
|50
|4.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Хеккен
|26
|14
|5
|7
|51 - 24
|47
|6.
|Эстерсунд
|26
|14
|3
|9
|44 - 30
|45
|7.
|Сундсвалль
|25
|11
|7
|7
|43 - 28
|40
|8.
|Юргорден
|0:0
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Эребру
|26
|9
|7
|10
|30 - 29
|34
|10.
|Кальмар
|25
|8
|5
|12
|23 - 30
|29
|11.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|26
|5
|5
|16
|28 - 50
|20
|16.
|Треллеборг
|25
|3
|5
|17
|20 - 54
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Айеш Хосам получил желтую карточку от судьи
86'
Хаккен делает замену. Daleho Irandust уходит с поля, а Селик Мерван выходит на его замену.
74'
Эстерсунд делает замену. Эдвардс Кертис уходит с поля, а Jerell Sellars выходит на его замену.
73'
Люндберг Виктор получил желтую карточку от судьи
64'
Сандберг Ноа получил желтую карточку от судьи
51'
Паулиньо II получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Godswill Ekpolo получил желтую карточку от судьи
36'
Эстерсунд делает замену. Кпозо Патрик уходит с поля, а Менса Самуэль выходит на его замену.
35'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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