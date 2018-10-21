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Стадион: Зрители: 8527
Фортуна Ситтард
3:1
Конец матча
Де Графсхап
0'
1:0
38' Гол
Лампру Лазарос
39' Желтая карточка
Родригес Хосе
1:0
43' Не забитый пенальти
Семеду Лисандру
46' Желтая карточка
Robert Klaassen
1:1
50' Гол
Эль-Джебли Юссеф
76' Желтая карточка
Ньивпорт Свен
2:1
83' Гол
Лампру Лазарос
3:1
88' Гол
Ниняй Бранислав
90' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
93'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
93'
ШАНС! Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
93'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Видигал Андре из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
Фол, нарушение
92'
Абена Минти из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Новакович Андрия оказался на газоне.
92'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
91'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
91'
Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
91'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
90'
Ниняй Бранислав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Серраренс Фабиан
90'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Ниняй Бранислав забивает!
88'
Плохо сыграл Ньивпорт Ларс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Ньивпорт Ларс ошибается в защите.
88'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
88'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
87'
Фортуна Ситтард делает замену. Лампру Лазарос уходит с поля, а Сметс Йоррит выходит на его замену.
87'
Эль-Мессауди Ахмед не смог попасть в створ ударом издали
87'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
86'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
85'
Тактическая замена. Олийве Франк уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
85'
Тактическая замена. Стральман Барт уходит с поля и его заменяет Нарсинх Фюрдьел
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Видигал Андре
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Описание гола
83'
ГОЛ! Легко закончил атаку Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард, забив в пустые ворота!
83'
Голкипер мог бы сыграть и получше
83'
Юрьюс Хидде ошибается в защите.
83'
Хорошую попытку сделал Видигал Андре. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
82'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
82'
Матч возобновлен
82'
Овюсу Лерой получил травму и заменен. Ньивпорт Ларс выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Овюсу Лерой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Как он промахнулся? Ван Мигем Дарил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
80'
Де Графсхап начинает контратаку
80'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
80'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
80'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эль-Джебли Юссеф и Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап.
Офсайд
79'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
78'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
77'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
77'
Marco Ospitalieri решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
76'
Ньивпорт Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Видигал Андре из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Овюсу Лерой
76'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
75'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
74'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
74'
Robert Klaasen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
73'
Кошелев Алексей задерживает мяч рукой
73'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
73'
Плохо сыграл Кошелев Алексей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
72'
Де Графсхап контролирует мяч.
72'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
71'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
69'
Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали
69'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
69'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Marco Ospitalieri из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
68'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
67'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
67'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
66'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Ниняй Бранислав наказан за толчок Серраренс Фабиан
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
65'
ШАНС! Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Вратарь парирует удар, который нанес Лампру Лазарос, и мяч снова в игре
65'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
64'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
64'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
63'
Видигал Андре из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
Marco Ospitalieri выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард толкнул локтем оппонента. Это Серраренс Фабиан заработал фол
62'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
62'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
61'
Пинту Мика получил травму и заменен. Marco Ospitalieri выходит на поле.
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Мика получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Пинту Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Видигал Андре
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Опасность предотвращена - Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард вступил в отбор удачно
60'
Де Графсхап начинает контратаку
59'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
59'
ШАНС! Овюсу Лерой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
59'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Овюсу Лерой и Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап.
59'
Де Графсхап начинает контратаку
58'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Отличный пас сделал Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
57'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
56'
Шанс! Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард пробил головой, но мимо
56'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Абена Минти
54'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
54'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Серраренс Фабиан нанес удар в каркас ворот!
54'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
53'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
53'
Эль-Джебли Юссеф возвращается на поле.
53'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
53'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Джебли Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Эль-Джебли Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Фантастический гол, где все сам сделал Эль-Джебли Юссеф!
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Ван Мигем Дарил сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Эль-Джебли Юссеф изменил счет на табло!
50'
Отличные скиллы показывает Эль-Джебли Юссеф, обводя своих соперников
50'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
50'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Эль-Мессауди Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
49'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Серраренс Фабиан
48'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
48'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
47'
Новакович Андрия нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
47'
Robert Klaasen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
46'
Robert Klaasen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
46'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Новакович Андрия бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Угловой
46'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
46'
Пинту Мика нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
46'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Угловой
45'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
45'
Ньивпорт Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Новакович Андрия, и мяч снова в игре
44'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает навес прямо в штрафную.
44'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
43'
ОН ПРОМАЗАЛ - Семеду Лисандру пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛЬТИ - Стральман Барт из команды Де Графсхап привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лампру Лазарос.
42'
Матч возобновлен
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
40'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Желтая карточка
39'
Родригес Хосе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
39'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Эль-Джебли Юссеф оказался на газоне.
39'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
38'
Эль-Мессауди Ахмед сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Лампру Лазарос изменил счет на табло!
38'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
38'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
37'
Олийве Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
37'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
36'
Ван Мигем Дарил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Серраренс Фабиан оказался на газоне.
36'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
35'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
33'
Де Графсхап контролирует мяч.
33'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
32'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
32'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
После дальнего удара, который нанес Овюсу Лерой мяч отбит вратарем
31'
Сиранни Алессандро пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
31'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
30'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Голкипер мог бы сыграть и получше
30'
Кошелев Алексей ошибается в защите.
30'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
30'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
28'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
28'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
26'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
25'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
24'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Как он промахнулся? Ван Мигем Дарил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
23'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
Офсайд
22'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
22'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
22'
Сиранни Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
21'
Олийве Франк из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
21'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает навес прямо в штрафную.
20'
Отличные скиллы показывает Овюсу Лерой, обводя своих соперников
20'
Де Графсхап контролирует мяч.
20'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
19'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
19'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
19'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
17'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
17'
Как он промахнулся? Серраренс Фабиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап забрасывает мяч в штрафную.
17'
Абена Минти из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Де Графсхап контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
15'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
14'
Даммерс Вессель наказан за толчок Ван Мигем Дарил
14'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
13'
После дальнего удара, который нанес Димерс Марк мяч отбит вратарем
13'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
12'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
11'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
10'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
10'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
9'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Де Графсхап начинает контратаку
9'
Де Графсхап вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Плохо сыграл Кошелев Алексей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Кошелев Алексей ошибается в защите.
Угловой
8'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
8'
Де Графсхап контролирует мяч.
7'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
6'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Семеду Лисандру и попал в перекладину!
6'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
6'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
5'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
5'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Де Графсхап вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Димерс Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
4'
Де Графсхап контролирует мяч.
4'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
После дальнего удара, который нанес Ван Мигем Дарил мяч отбит вратарем
2'
Удар от ворот произведет Де Графсхап
2'
Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали
1'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
1'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
1'
Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
1'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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