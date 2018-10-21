Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 8527
3:1
Конец матча
1:0
38' ГолЛампру Лазарос
39' Желтая карточкаРодригес Хосе
1:0
43' Не забитый пенальтиСемеду Лисандру
46' Желтая карточкаRobert Klaassen
1:1
50' ГолЭль-Джебли Юссеф
76' Желтая карточкаНьивпорт Свен
2:1
83' ГолЛампру Лазарос
3:1
88' ГолНиняй Бранислав
90' Желтая карточкаНиняй Бранислав
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
94'
93'
93'
ШАНС! Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
93'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Видигал Андре из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
92'
Абена Минти из команды Де Графсхап играет слишком грубо. Новакович Андрия оказался на газоне.
92'
91'
91'
Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
90'
Ниняй Бранислав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
90'
Судья сигнализирует, что Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Серраренс Фабиан
90'
88'
Г О О О О Л - Ниняй Бранислав забивает!
88'
Плохо сыграл Ньивпорт Ларс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Ньивпорт Ларс ошибается в защите.
88'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
88'
87'
Фортуна Ситтард делает замену. Лампру Лазарос уходит с поля, а Сметс Йоррит выходит на его замену.
87'
Эль-Мессауди Ахмед не смог попасть в створ ударом издали
87'
86'
85'
Тактическая замена. Олийве Франк уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
85'
Тактическая замена. Стральман Барт уходит с поля и его заменяет Нарсинх Фюрдьел
85'
Судья сигнализирует, что Стральман Барт из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Видигал Андре
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
83'
ГОЛ! Легко закончил атаку Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард, забив в пустые ворота!
83'
Голкипер мог бы сыграть и получше
83'
Юрьюс Хидде ошибается в защите.
83'
Хорошую попытку сделал Видигал Андре. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
82'
82'
82'
Матч возобновлен
82'
Овюсу Лерой получил травму и заменен. Ньивпорт Ларс выходит на поле.
81'
Овюсу Лерой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Как он промахнулся? Ван Мигем Дарил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
80'
80'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
80'
80'
80'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эль-Джебли Юссеф и Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап.
79'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
78'
78'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
77'
77'
Marco Ospitalieri решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
76'
Ньивпорт Свен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
76'
Судья сигнализирует, что Ньивпорт Свен из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
76'
Судья сигнализирует, что Видигал Андре из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Овюсу Лерой
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
75'
74'
Сиранни Алессандро из команды Фортуна Ситтард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
Robert Klaasen решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
73'
Кошелев Алексей задерживает мяч рукой
73'
73'
Плохо сыграл Кошелев Алексей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
73'
72'
72'
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
69'
Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали
69'
69'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
69'
68'
Marco Ospitalieri из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
67'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
67'
Отличные скиллы показывает Новакович Андрия, обводя своих соперников
66'
66'
Эль-Джебли Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Ниняй Бранислав наказан за толчок Серраренс Фабиан
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
65'
ШАНС! Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Вратарь парирует удар, который нанес Лампру Лазарос, и мяч снова в игре
65'
64'
64'
63'
Видигал Андре из команды Фортуна Ситтард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
63'
Marco Ospitalieri выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Даммерс Вессель из команды Фортуна Ситтард толкнул локтем оппонента. Это Серраренс Фабиан заработал фол
62'
62'
62'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
61'
Пинту Мика получил травму и заменен. Marco Ospitalieri выходит на поле.
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Мика получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Пинту Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Видигал Андре
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Опасность предотвращена - Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард вступил в отбор удачно
60'
59'
59'
ШАНС! Овюсу Лерой нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
59'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Овюсу Лерой и Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап.
59'
58'
58'
Отличный пас сделал Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
57'
57'
57'
57'
56'
Шанс! Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард пробил головой, но мимо
56'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
55'
Судья сигнализирует, что Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Абена Минти
54'
54'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
54'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Серраренс Фабиан нанес удар в каркас ворот!
54'
Стральман Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Эль-Джебли Юссеф возвращается на поле.
53'
53'
Матч возобновлен
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Джебли Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Эль-Джебли Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Фантастический гол, где все сам сделал Эль-Джебли Юссеф!
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Ван Мигем Дарил сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Эль-Джебли Юссеф изменил счет на табло!
50'
Отличные скиллы показывает Эль-Джебли Юссеф, обводя своих соперников
50'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап идет с мячом вперед на обострение...
50'
49'
Эль-Мессауди Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
49'
49'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
48'
Судья сигнализирует, что Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Серраренс Фабиан
48'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
47'
Новакович Андрия нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
47'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
47'
Robert Klaasen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Robert Klaasen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Новакович Андрия бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
46'
Пинту Мика нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Судья сигнализирует, что Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
46'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
45'
Ньивпорт Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
44'
Вратарь парирует удар, который нанес Новакович Андрия, и мяч снова в игре
44'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает навес прямо в штрафную.
44'
43'
ОН ПРОМАЗАЛ - Семеду Лисандру пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
42'
ПЕНАЛЬТИ - Стральман Барт из команды Де Графсхап привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лампру Лазарос.
42'
Матч возобновлен
41'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
41'
41'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
39'
Родригес Хосе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
39'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Эль-Джебли Юссеф оказался на газоне.
39'
Абена Минти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Эль-Мессауди Ахмед сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Лампру Лазарос изменил счет на табло!
38'
38'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
37'
Олийве Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
37'
37'
Эль-Джебли Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард играет слишком грубо. Серраренс Фабиан оказался на газоне.
36'
35'
35'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
35'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
34'
34'
33'
33'
32'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
32'
32'
После дальнего удара, который нанес Овюсу Лерой мяч отбит вратарем
31'
Сиранни Алессандро пробует нанести удар издали, но Юрьюс Хидде держит все под контролем
31'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Голкипер мог бы сыграть и получше
30'
Кошелев Алексей ошибается в защите.
30'
30'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
30'
29'
28'
28'
28'
28'
27'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
25'
24'
24'
24'
23'
Как он промахнулся? Ван Мигем Дарил имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
23'
23'
23'
Судья сигнализирует, что Олийве Франк из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
22'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап в офсайде
22'
22'
Сиранни Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Олийве Франк из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает навес прямо в штрафную.
20'
Отличные скиллы показывает Овюсу Лерой, обводя своих соперников
20'
20'
Эль-Джебли Юссеф из команды Де Графсхап делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Тютюарима Йорди из команды Де Графсхап делает пас партнеру.
19'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
19'
Эль-Мессауди Ахмед из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Тютюарима Йорди
17'
Судья сигнализирует, что Robert Klaasen из команды Де Графсхап поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
17'
17'
Как он промахнулся? Серраренс Фабиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап забрасывает мяч в штрафную.
17'
Абена Минти из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
16'
15'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
Даммерс Вессель наказан за толчок Ван Мигем Дарил
14'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
13'
После дальнего удара, который нанес Димерс Марк мяч отбит вратарем
13'
13'
12'
Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Ньивпорт Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
11'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
10'
10'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
9'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Серраренс Фабиан из команды Де Графсхап сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
9'
8'
Плохо сыграл Кошелев Алексей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Кошелев Алексей ошибается в защите.
8'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап подал угловой справа.
8'
7'
7'
Ван Мигем Дарил из команды Де Графсхап отправил кросс в штрафную...
7'
Ниняй Бранислав наказан за толчок Серраренс Фабиан
6'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Семеду Лисандру и попал в перекладину!
6'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
6'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
5'
Димерс Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
3'
После дальнего удара, который нанес Ван Мигем Дарил мяч отбит вратарем
2'
2'
Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали
1'
1'
1'
1'
1'
Овюсу Лерой из команды Де Графсхап делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Де Графсхап начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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