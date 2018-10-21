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Браге
2:2
Второй тайм: 78'
Йёнчёпинг
0'
22' Желтая карточка
Benjamin Hjertstrand
0:1
44' Гол
Alexander Jallow
0:2
62' Гол
Pavle Vagic
1:2
71' Гол
Anton Lundin
2:2
77' Гол
Anton Lundin
78'
Второй тайм
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Anton Lundin бьет в цель!
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Pavle Vagic бьет в цель!
47'
Браге делает замену. Pontus Jonsson уходит с поля, а Самуэль Азиз выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Alexander Jallow бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Benjamin Hjertstrand получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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