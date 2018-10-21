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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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22' Желтая карточкаBenjamin Hjertstrand
0:1
44' ГолAlexander Jallow
0:2
62' ГолPavle Vagic
1:2
71' ГолAnton Lundin
2:2
77' ГолAnton Lundin
|
44'
0:1
62'
0:2
71'
1:2
77'
2:2
Состав команд
16
Andre
Kamp
11
Anton
Lundin
Браге 3-5-2
- Основной состав
- 88 Петер Росендаль Вратарь
- 2 Alexander Zetterstroem Защитник
- 13 Понтус Хиндрикес Защитник
- 10 Simon Stenberg Защитник
- 9 Markus Astvald Полузащитник
- 7 Селлин Роббин Полузащитник
- 6 Benjamin Hjertstrand Полузащитник
- 22 Kristian Andersen Полузащитник
- 16 Andre Kamp Полузащитник
- 19 Pontus Jonsson Нападающий
- 11 Anton Lundin Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Mattias Liljestrand Защитник
- 17 Samuel Aziz Нападающий
- 24 Ferhan Abic
- 15 Christian Kouakou III
- 8 Erik Nilsson II
- 3 Victor Bergh
- 1 Oliver Bergman
Йёнчёпинг 5-3-2
- Основной состав
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 7 Моберг Эрик Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 5 Fredik Fendrich Защитник
- 17 Daryl Smylie Защитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 22 Sebastian Crona Полузащитник
- 24 Amir Al-Ammari Полузащитник
- 29 Benjamin Tannus Нападающий
- 18 Pavle Vagic Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Tom Siwe Защитник
- 4 Max Watson Защитник
- 9 Tommy Thelin Нападающий
- 27 Lukas Eek
- 14 Axel Lindahl
- 6 Fredrik Olsson III
- 13 Carljohan Eriksson I
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Браге (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.10.2018 Браге 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.09.2018 Фалькенберг 3:2 Браге С
- 23.09.2018 Эргрюте 4:1 Браге С
- 19.09.2018 Хельсинборг 4:1 Браге С
- 15.09.2018 Браге 2:3 Норрбю С
- 01.09.2018 Браге 1:0 Фрей С
- 26.08.2018 Браге 5:1 Ландскруна С
- 23.08.2018 Вестерос СК 1:3 Браге К
- 20.08.2018 Гефле 0:2 Браге С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 06.08.2018 ГАИС 1:1 Браге С
- 28.07.2018 Браге 0:1 Вернаму С
- 30.06.2018 Вернаму 2:3 Браге С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 Браге 1:0 Варберг БоИС С
- 02.06.2018 Норрбю 2:0 Браге С
- 26.05.2018 Браге 3:1 Эргрюте С
- 23.05.2018 Фрей 0:0 Браге С
- 19.05.2018 Дегерфорс 2:2 Браге С
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 08.10.2018 Фрей 1:1 Йёнчёпинг С
- 02.10.2018 Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте С
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 27.08.2018 Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС С
- 22.08.2018 Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 13.08.2018 Йёнчёпинг 1:3 Вернаму С
- 04.08.2018 Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 11.06.2018 Вернаму 0:1 Йёнчёпинг С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 23.05.2018 Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
Последние игры между собой
Браге: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге Суперэттан
- 21.10.2013 Браге 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан
- 17.06.2013 Йёнчёпинг 4:0 Браге Суперэттан
- 27.08.2012 Браге 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан
- 26.05.2012 Йёнчёпинг 0:1 Браге Суперэттан
- 16.07.2011 Йёнчёпинг 3:0 Браге Суперэттан
- 04.07.2011 Браге 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан
- 23.08.2010 Йёнчёпинг 0:0 Браге Суперэттан
- 15.05.2010 Браге 4:1 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|26
|17
|7
|2
|51 - 23
|58
|2.
|Фалькенберг
|27
|17
|4
|6
|56 - 30
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|27
|13
|12
|2
|36 - 12
|51
|4.
|Хальмстад
|26
|13
|5
|8
|42 - 34
|44
|5.
|Эргрюте
|27
|12
|7
|8
|45 - 34
|43
|6.
|Эстер
|27
|11
|6
|10
|42 - 34
|39
|7.
|Браге
|1:2
|27
|10
|8
|9
|41 - 42
|38
|8.
|Дегерфорс
|27
|10
|7
|10
|38 - 43
|37
|9.
|Норрбю
|27
|9
|5
|13
|28 - 45
|32
|10.
|Йёнчёпинг
|2:1
|27
|8
|7
|12
|27 - 35
|31
|11.
|ГАИС
|27
|7
|10
|10
|37 - 38
|31
|12.
|Фрей
|26
|8
|5
|13
|39 - 51
|29
|13.
|Варберг БоИС
|26
|7
|8
|11
|38 - 42
|29
|14.
|Вернаму
|26
|7
|5
|14
|27 - 42
|26
|15.
|Гефле
|26
|5
|6
|15
|24 - 50
|21
|16.
|Ландскруна
|27
|5
|6
|16
|34 - 50
|21
Второй тайм
71'
Г О О О О Л - Anton Lundin бьет в цель!
62'
Г О О О О Л - Pavle Vagic бьет в цель!
47'
Браге делает замену. Pontus Jonsson уходит с поля, а Самуэль Азиз выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Alexander Jallow бьет в цель!
22'
Benjamin Hjertstrand получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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