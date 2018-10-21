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Стадион: Vaangavallen
1:1
Второй тайм: 79'
5' Желтая карточкаSebastian Ohlsson II
0:1
27' ГолЛундхольм Сэм
32' Желтая карточкаDaniel Jarl
36' Желтая карточкаБлумквист Александр
40' Желтая карточкаJohan Eiswohld
1:1
41' Гол в свои воротаБьоркстрём Тим
|
27'
0:1
32'
40'
41'
1:1
Состав команд
11
Хуммет
Денис
14
Ian
Sirelius
90
Moses
Ogbu
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 12 Kofi Sarkodie Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 17 Isak Joensson Защитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 16 Oscar Johansson I Полузащитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 23 Franz Brorsson III Нападающий
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Сириус 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 26 Mohammed Saeid Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 14 Ian Sirelius Полузащитник
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 18 Арвидссон Йеспер Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 20 Niklas Thor Полузащитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 9 Jonas Lindberg Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 06.10.2018 Гётеборг 2:2 Треллеборг А
- 01.10.2018 Эребру 4:0 Треллеборг А
- 26.09.2018 Треллеборг 0:1 Далкурд А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 21.08.2018 Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг К
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 30.06.2018 Треллеборг 1:1 Люнгбю ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
Сириус (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 25.09.2018 Эребру 0:0 Сириус А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 21.08.2018 Стрёмсберг 0:4 Сириус К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
Последние игры между собой
Треллеборг
Сириус
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|26
|15
|8
|3
|42 - 23
|53
|3.
|Хаммарбю
|26
|15
|5
|6
|49 - 30
|50
|4.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Хеккен
|26
|14
|5
|7
|51 - 24
|47
|6.
|Эстерсунд
|26
|14
|3
|9
|44 - 30
|45
|7.
|Сундсвалль
|0:2
|26
|11
|7
|8
|43 - 30
|40
|8.
|Юргорден
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Эребру
|26
|9
|7
|10
|30 - 29
|34
|10.
|Кальмар
|1:2
|26
|8
|5
|13
|24 - 32
|29
|11.
|Эльфсборг
|2:0
|26
|7
|7
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|13.
|Сириус
|1:1
|26
|6
|6
|14
|30 - 55
|24
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|26
|5
|5
|16
|28 - 50
|20
|16.
|Треллеборг
|1:1
|26
|3
|6
|17
|21 - 55
|15
Второй тайм
73'
Треллеборг делает замену. Freddie Brorsson уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
64'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Арвидссон Йеспер выходит на его замену.
60'
Сириус делает замену. Христер Густафссон уходит с поля, а Niklas Thor выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Бьоркстрём Тим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
40'
Юхан Эйсвольд получил желтую карточку от судьи
36'
Блумквист Александр получил желтую карточку от судьи
32'
Даниэль Джарл получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Лундхольм Сэм бьет в цель!
5'
Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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