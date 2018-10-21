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  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
Треллеборг
1:1
Второй тайм: 79'
Сириус
0'
5' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson II
0:1
27' Гол
Лундхольм Сэм
32' Желтая карточка
Daniel Jarl
36' Желтая карточка
Блумквист Александр
40' Желтая карточка
Johan Eiswohld
1:1
41' Гол в свои ворота
Бьоркстрём Тим
79'
Второй тайм
73'
Треллеборг делает замену. Freddie Brorsson уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
64'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Арвидссон Йеспер выходит на его замену.
60'
Сириус делает замену. Христер Густафссон уходит с поля, а Niklas Thor выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Бьоркстрём Тим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
40'
Юхан Эйсвольд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Блумквист Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Даниэль Джарл получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Лундхольм Сэм бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Sebastian Ohlsson получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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