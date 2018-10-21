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Стадион: Guldfaageln Arena
1:2
Второй тайм: 80'
1:0
19' ГолЭльм Виктор
32' Желтая карточкаДюрестам Микаэль
40' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
42' Желтая карточкаЭльм Виктор
1:1
44' ГолФранссон Александер
62' Желтая карточкаЭльм Расмус
1:2
74' ГолХольмберг Карл
|
19'
1:0
32'
40'
42'
44'
1:1
62'
74'
1:2
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 13 Нури Эмин Защитник
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 35 Johan Stenmark Защитник
- 39 Isak Magnusson Полузащитник
- 6 Эльм Расмус Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 12 Чима Акас Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 31 Nils Froeling Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 10 Эрикссон Тобиас Полузащитник
- 91 Hiago II
- 33 Adrian Edquist
- 38 Adam Hellborg
- Главный тренер: Henrik Rydstroem
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 2 Кастегрен Хенрик Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 6 Ларсен Каспер Защитник
- 22 Смит Иан III Полузащитник
- 7 Франссон Александер Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 10 Скрабб Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 15 Фальк-Оландер Маркус Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 08.10.2018 Сундсвалль 2:0 Кальмар А
- 30.09.2018 Кальмар 1:1 Броммапойкарна А
- 27.09.2018 Кальмар 1:2 Хеккен А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 17.09.2018 Кальмар 0:0 Далкурд А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 27.08.2018 Кальмар 0:1 Эребру А
- 22.08.2018 Ассириска ИК 3:1 Кальмар К
- 19.08.2018 Юргорден 0:2 Кальмар А
- 12.08.2018 Эстерсунд 2:0 Кальмар А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 29.07.2018 АИК 1:0 Кальмар А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Кальмар 0:1 Юргорден А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Оденсе 2:0 Кальмар ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 07.10.2018 Норрчёпинг 1:1 Юргорден А
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 22.09.2018 Далкурд 0:2 Норрчёпинг А
- 16.09.2018 Норрчёпинг 2:0 АИК А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Броттбю 0:10 Норрчёпинг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 15.07.2018 Норрчёпинг 2:1 Хеккен А
- 08.07.2018 Юргорден 1:1 Норрчёпинг А
- 27.06.2018 Норрчёпинг 1:3 Нордшелланн ТМК
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг ТМК
- 26.05.2018 АИК 3:3 Норрчёпинг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Норрчёпинг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 19.06.2018 Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи. Клубы
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 16.05.2017 Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 27.08.2016 Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 06.04.2016 Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан
- 11.09.2015 Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 30.05.2015 Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 25.09.2014 Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 10.05.2014 Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 05.10.2013 Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 17.06.2013 Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 31.10.2012 Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 08.07.2012 Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 19.08.2011 Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 27.06.2011 Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 29.05.2011 Норрчёпинг 0:2 Кальмар Шведский кубок
- 17.03.2011 Норрчёпинг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 02.11.2008 Кальмар 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Кальмар
Норрчёпинг
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|26
|15
|8
|3
|42 - 23
|53
|3.
|Хаммарбю
|26
|15
|5
|6
|49 - 30
|50
|4.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Хеккен
|26
|14
|5
|7
|51 - 24
|47
|6.
|Эстерсунд
|26
|14
|3
|9
|44 - 30
|45
|7.
|Сундсвалль
|0:2
|26
|11
|7
|8
|43 - 30
|40
|8.
|Юргорден
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Эребру
|26
|9
|7
|10
|30 - 29
|34
|10.
|Кальмар
|1:2
|26
|8
|5
|13
|24 - 32
|29
|11.
|Эльфсборг
|2:0
|26
|7
|7
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|13.
|Сириус
|1:1
|26
|6
|6
|14
|30 - 55
|24
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|26
|5
|5
|16
|28 - 50
|20
|16.
|Треллеборг
|1:1
|26
|3
|6
|17
|21 - 55
|15
Второй тайм
75'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Hiago выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
65'
Кальмар делает замену. Isak Magnusson уходит с поля, а Сахпекидис Филип выходит на его замену.
62'
Эльм Расмус получил желтую карточку от судьи
58'
Норчепинг делает замену. Моберг-Карлссон Давид уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Франссон Александер бьет в цель!
42'
Эльм Виктор получил желтую карточку от судьи
40'
Кастегрен Хенрик получил желтую карточку от судьи
32'
Дюрестам Микаэль получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Эльм Виктор бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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