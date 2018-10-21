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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Кальмар
1:2
Второй тайм: 80'
Норрчёпинг
0'
1:0
19' Гол
Эльм Виктор
32' Желтая карточка
Дюрестам Микаэль
40' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
42' Желтая карточка
Эльм Виктор
1:1
44' Гол
Франссон Александер
62' Желтая карточка
Эльм Расмус
1:2
74' Гол
Хольмберг Карл
80'
Второй тайм
75'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Hiago выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
65'
Кальмар делает замену. Isak Magnusson уходит с поля, а Сахпекидис Филип выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Эльм Расмус получил желтую карточку от судьи
58'
Норчепинг делает замену. Моберг-Карлссон Давид уходит с поля, а Ларссон Джордан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Франссон Александер бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Эльм Виктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Кастегрен Хенрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Дюрестам Микаэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Эльм Виктор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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