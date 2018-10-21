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Стадион: Зрители: 5128
Эльфсборг
2:0
Второй тайм: 79'
Сундсвалль
0'
1:0
55' Гол
Проделль Виктор
56' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
2:0
70' Гол
Ишизаки Стефан
79'
Второй тайм
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Ишизаки Стефан бьет в цель!
63'
Сундсвалль делает замену. Берг Оливер уходит с поля, а David Haro выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Juanjo Ciercoles получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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