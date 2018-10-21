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Стадион: Boraas Arena Зрители: 5128
2:0
Второй тайм: 79'
1:0
55' ГолПроделль Виктор
56' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
2:0
70' ГолИшизаки Стефан
|
55'
1:0
56'
70'
2:0
Состав команд
13
Кайб
Рами
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
18
Берг
Оливер
23
Maic
Sema
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 27 Хольст Фредерик Защитник
- Розенквист Расмус Полузащитник
- 21 Бойсен Давид Полузащитник
- 25 Кабаши Ариан Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- 28 Gustav Henriksson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 16 Carlos Moros Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Pol Moreno Защитник
- 22 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 4 Мюрестам Давид Полузащитник
- 18 Берг Оливер Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 23 Maic Sema Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 21 David Haro Iniesta Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 25 Jonathan Morsay Нападающий
- 1 Lloyd Saxton
- Главный тренер: Joel Cedergren
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Мутала 0:4 Эльфсборг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
Сундсвалль (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 08.10.2018 Сундсвалль 2:0 Кальмар А
- 30.09.2018 Мальмё 0:0 Сундсвалль А
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 22.08.2018 Нючепинг 3:2 Сундсвалль К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 27.05.2018 Сундсвалль 2:0 Гётеборг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 22.08.2016 Эльфсборг 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 18.05.2016 Сундсвалль 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 30.08.2015 Эльфсборг 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 03.05.2015 Сундсвалль 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 23.09.2012 Эльфсборг 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 21.05.2012 Сундсвалль 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 14.09.2008 Сундсвалль 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 20.04.2008 Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Эльфсборг
Сундсвалль
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|2:1
|26
|15
|8
|3
|42 - 23
|53
|3.
|Хаммарбю
|26
|15
|5
|6
|49 - 30
|50
|4.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Хеккен
|26
|14
|5
|7
|51 - 24
|47
|6.
|Эстерсунд
|26
|14
|3
|9
|44 - 30
|45
|7.
|Сундсвалль
|0:2
|26
|11
|7
|8
|43 - 30
|40
|8.
|Юргорден
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Эребру
|26
|9
|7
|10
|30 - 29
|34
|10.
|Кальмар
|1:2
|26
|8
|5
|13
|24 - 32
|29
|11.
|Эльфсборг
|2:0
|26
|7
|7
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|13.
|Сириус
|1:1
|26
|6
|6
|14
|30 - 55
|24
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|26
|5
|5
|16
|28 - 50
|20
|16.
|Треллеборг
|1:1
|26
|3
|6
|17
|21 - 55
|15
Второй тайм
70'
Г О О О О Л - Ишизаки Стефан бьет в цель!
63'
Сундсвалль делает замену. Берг Оливер уходит с поля, а David Haro выходит на его замену.
56'
Juanjo Ciercoles получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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