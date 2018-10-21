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Стадион: EXTRA Arena
0:0
Второй тайм: 48'
27' Желтая карточкаPhilip Zinckernagel
Состав команд
18
Фуру
Ивар
15
Erik
Toenne
25
Рикардо
II
26
Haakon
Evjen
27
Patrick
Berg
20
Amor
Layoni
Ранхейм 4-3-3
- Основной состав
- 1 Even Barli Вратарь
- 5 Oeyvind Alseth Защитник
- 18 Фуру Ивар Защитник
- 3 Daniel Kvande Защитник
- 24 Aleksander Foosnaes Защитник
- 16 Kristoffer Loekberg Полузащитник
- 11 Eirik Valla Doennem Полузащитник
- 17 Sondre Soerloekk Полузащитник
- 26 Ola Solbakken Нападающий
- 27 Хельмерсен Андреас Нападающий
- 15 Erik Toenne Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Magnus Lenes Вратарь
- 4 Karl Morten Eek Защитник
- 21 Jacob Tromsdal Полузащитник
- 22 Солли Сиверт Нападающий
- 13 Joachim Olufsen Нападающий
- 10 Сторфлор Эйвинн Нападающий
- 14 Mats Lillebo Нападающий
- Главный тренер: Svein Maalen
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 18 Brede Mathias Moe Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 26 Haakon Evjen Защитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Крысяк Артур Вратарь
- 8 Eirik Wollen Steen Защитник
- 16 Конрадсен Мортен Полузащитник
- 11 Тагбажуми Марко Нападающий
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 37 Ask Tjarandsen Skau
- 28 William Arne Hanssen
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Ранхейм (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 07.10.2018 Одд 2:0 Ранхейм Т
- 30.09.2018 Ранхейм 2:1 Кристиансунд Т
- 23.09.2018 Стабек 3:2 Ранхейм Т
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 19.08.2018 Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Т
- 12.08.2018 Старт 0:0 Ранхейм Т
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 28.07.2018 Волеренга 0:0 Ранхейм ТМК
- 08.07.2018 Сарпсборг-08 4:1 Ранхейм Т
- 01.07.2018 Ранхейм 2:0 Старт Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Ранхейм 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Ранхейм 3:1 Мольде Т
- 16.05.2018 Кристиансунд 1:3 Ранхейм Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 07.10.2018 Будё-Глимт 0:1 Мольде Т
- 30.09.2018 Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 26.09.2018 Старт 2:1 Будё-Глимт К
- 23.09.2018 Будё-Глимт 1:2 Старт Т
- 16.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 25.08.2018 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Т
- 13.06.2018 Будё-Глимт 2:2 Хёдд К
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Т
- 21.05.2018 Старт 1:0 Будё-Глимт Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 09.05.2018 Мьёльнер 1:2 Будё-Глимт К
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Будё-Глимт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 27.05.2018 Будё-Глимт 4:0 Ранхейм Типпелиген
- 22.07.2017 Будё-Глимт 3:3 Ранхейм Первый дивизион
- 04.06.2017 Ранхейм 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион
- 13.10.2013 Будё-Глимт 0:2 Ранхейм Первый дивизион
- 30.06.2013 Ранхейм 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион
- 21.10.2012 Ранхейм 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
- 08.07.2012 Будё-Глимт 0:3 Ранхейм Первый дивизион
Ранхейм
Будё-Глимт
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|2.
|Бранн
|25
|14
|7
|4
|37 - 24
|49
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|1:0
|26
|14
|5
|7
|38 - 28
|47
|5.
|Ранхейм
|0:0
|26
|11
|6
|9
|38 - 42
|39
|6.
|Волеренга
|0:0
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|7.
|Одд
|0:1
|26
|10
|7
|9
|37 - 30
|37
|8.
|Кристиансунд
|0:0
|26
|9
|8
|9
|37 - 36
|35
|9.
|Тромсё
|0:1
|26
|10
|3
|13
|36 - 39
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|26
|9
|6
|11
|41 - 37
|33
|11.
|Старт
|1:0
|26
|8
|5
|13
|26 - 42
|29
|12.
|Будё-Глимт
|0:0
|26
|6
|10
|10
|28 - 31
|28
|13.
|Лиллестрём
|0:0
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|6
|8
|12
|39 - 41
|26
|15.
|Стабек
|25
|5
|9
|11
|30 - 44
|24
|16.
|Саннефьёрд
|26
|3
|10
|13
|27 - 49
|19
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Philip Zinckernagel получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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