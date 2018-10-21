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Стадион:
Левангер
0:0
Второй тайм: 49'
Флурё
0'
26' Желтая карточка
Andre Reksten
44' Желтая карточка
Jo Sondre Aas
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Джо Сондре Ас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Andre Reksten получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TOBB Arena Levanger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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