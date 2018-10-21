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Стадион: TOBB ARENA Levanger
26' Желтая карточкаAndre Reksten
44' Желтая карточкаJo Sondre Aas
|
26'
44'
Состав команд
30
Фей
Рензе
99
Stefan
Aase
Левангер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 17 Хольмгрен Хампус Защитник
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 6 Росет Мартин-Уве Защитник
- 2 Юнг Виктор Защитник
- 7 Andreas Peterson Полузащитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 16 Simen Raaen Sandmael Полузащитник
- 9 Ermal Hajdari Полузащитник
- 10 Jo Sondre Aas Нападающий
- 11 Kasper Nissen Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Robert Stene Нападающий
- 27 Andreas Hegdahl Gundersen
- 28 Jonathan Lein Valberg
- 22 Horenus Taddese
- 20 Adrian Olsen Teigen
- 15 Haavard Kleven Lorentsen
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik
- Главный тренер: Roger Naustan
Флурё 4-1-4-1
- Основной состав
- 30 Фей Рензе Вратарь
- 15 Andre Reksten Защитник
- 6 Runar Hove Защитник
- 37 Vegard Gjermundstad Защитник
- 5 Christer Husa Защитник
- 8 Luc Jeggo Полузащитник
- 10 Lorent Callaku Полузащитник
- 99 Stefan Aase Полузащитник
- 23 Halvor Solheim Olsen Полузащитник
- 7 Peter Aase Полузащитник
- 19 Alioune Ndour Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Simen Reksten Solheim Защитник
- 97 Дайер Мозес Нападающий
- 22 Эйкенг Эрик Нападающий
- 21 Torje Naustdal
- 44 Lars Kvarekvaal
- Главный тренер: Terje Rognsoe
Предыдущие игры
Левангер (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 07.10.2018 Ерв 0:0 Левангер ПД
- 30.09.2018 Левангер 1:4 Стрёммен ПД
- 23.09.2018 Хам-Кам 2:2 Левангер ПД
- 16.09.2018 Левангер 0:1 Нест-Сотра ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Левангер ПД
- 12.08.2018 Левангер 1:2 Тромсдален ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Левангер 1:2 Осане ПД
- 22.07.2018 Мьёндален 4:0 Левангер ПД
- 01.07.2018 Левангер 2:3 Улленсакер-Киса ПД
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Левангер 0:4 Мьёндален ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Тромсдален 1:2 Левангер ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
Флурё (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 07.10.2018 Стрёммен 2:0 Флурё ПД
- 30.09.2018 Флурё 3:2 Викинг ПД
- 23.09.2018 Нест-Сотра 0:1 Флурё ПД
- 16.09.2018 Флурё 1:3 Саннес УЛФ ПД
- 02.09.2018 Ерв 1:0 Флурё ПД
- 26.08.2018 Флурё 0:1 Хам-Кам ПД
- 19.08.2018 Согндаль 2:3 Флурё ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Улленсакер-Киса 1:1 Флурё ПД
- 29.07.2018 Флурё 1:0 Тромсдален ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Флурё 1:2 Согндаль ПД
- 24.06.2018 Тромсдален 1:0 Флурё ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
- 21.05.2018 Хам-Кам 3:0 Флурё ПД
- 16.05.2018 Флурё 0:2 Нест-Сотра ПД
- 13.05.2018 Саннес УЛФ 4:0 Флурё ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|16
|5
|5
|52 - 26
|53
|2.
|Мьёндален
|0:1
|27
|15
|8
|4
|41 - 19
|53
|3.
|Викинг
|26
|16
|1
|9
|57 - 40
|49
|4.
|Согндаль
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|5.
|Тромсдален
|27
|11
|7
|9
|42 - 42
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|27
|10
|10
|7
|54 - 44
|40
|7.
|Конгсвингер
|27
|11
|5
|11
|54 - 43
|38
|8.
|Нест-Сотра
|1:0
|27
|11
|5
|11
|38 - 38
|38
|9.
|Саннес УЛФ
|0:1
|27
|10
|8
|9
|36 - 39
|38
|10.
|Ерв
|1:0
|27
|9
|10
|8
|29 - 33
|37
|11.
|Хам-Кам
|27
|10
|6
|11
|39 - 39
|36
|12.
|Стрёммен
|1:1
|27
|10
|2
|15
|42 - 51
|32
|13.
|Осане
|27
|8
|6
|13
|36 - 50
|30
|14.
|Нутодден
|1:1
|27
|7
|6
|14
|30 - 39
|27
|15.
|Флурё
|0:0
|27
|7
|4
|16
|24 - 53
|25
|16.
|Левангер
|0:0
|27
|3
|7
|17
|29 - 59
|16
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Джо Сондре Ас получил желтую карточку от судьи
26'
Andre Reksten получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TOBB Arena Levanger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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