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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Аараасен
0:0
Второй тайм: 46'
16' Желтая карточкаТрондсен Андерс
45' Желтая карточкаМелинг Биргер
|
16'
45'
Состав команд
13
Киппе
Фроде
10
Ольсен
Томас
Лиллестрём 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Марко Марич II Вратарь
- 5 Simen Rafn Защитник
- 4 Амундсен Мариус Защитник
- 13 Киппе Фроде Защитник
- 3 Микальсен Симен Защитник
- 14 Крогстад Фредрик Полузащитник
- 6 Ifeanyi Mathew Полузащитник
- 23 Daniel A. Pedersen Полузащитник
- 15 Erik Naesbak Brenden Полузащитник
- 88 Смарасон Арнор Полузащитник
- 10 Ольсен Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Игонен Матвей Вратарь
- 22 Stefan Antonijevic Защитник
- 24 Erik Sandberg Защитник
- 2 Mats Haakenstad Защитник
- 17 Kristoffer Oedemarksbakken Полузащитник
- 9 Мартин Гэри Нападающий
- 12 Raphael Ayagwa
- Главный тренер: Йорген Леннартсон
Русенборг 4-2-1-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 25 Лундему Мариус Полузащитник
- 10 Вильяльмссон Маттиас Полузащитник
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 27 Джейбали Иссам Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Шербечич Бесим Защитник
- 21 Рейтан Эрленд Даль Защитник
- 20 Герсбах Алекс Защитник
- 5 Денич Джордже Полузащитник
- 28 Адегбенро Самуэль Нападающий
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- Главный тренер: Кулен Рини
Предыдущие игры
Лиллестрём (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 07.10.2018 Бранн 1:1 Лиллестрём Т
- 30.09.2018 Лиллестрём 3:2 Стабек Т
- 27.09.2018 Лиллестрём 2:0 Брюне К
- 24.09.2018 Лиллестрём 1:0 Тромсё Т
- 16.09.2018 Старт 3:0 Лиллестрём Т
- 02.09.2018 Лиллестрём 0:1 Волеренга Т
- 26.08.2018 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лиллестрём 1:2 ЛАСК ЛЕ
- 26.07.2018 ЛАСК 4:0 Лиллестрём ЛЕ
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
Русенборг (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 07.10.2018 Русенборг 1:1 Саннефьёрд Т
- 04.10.2018 Русенборг 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Селтик 1:0 Русенборг ЛЕ
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 30.08.2018 Шкендия 0:2 Русенборг ЛЕ
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 23.08.2018 Русенборг 3:1 Шкендия ЛЕ
- 19.08.2018 Кристиансунд 0:2 Русенборг Т
- 16.08.2018 Русенборг 3:0 Корк Сити ЛЕ
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 09.08.2018 Корк Сити 0:2 Русенборг ЛЕ
- 04.08.2018 Ранхейм 1:3 Русенборг Т
- 01.08.2018 Русенборг 0:0 Селтик ЛЧ
- 25.07.2018 Селтик 3:1 Русенборг ЛЧ
- 18.07.2018 Русенборг 3:1 Валюр ЛЧ
- 11.07.2018 Валюр 1:0 Русенборг ЛЧ
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 15
Русенборг: победы: 15, ничьи: 5, поражения: 0
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Типпелиген
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг Суперкубок
- 24.09.2017 Лиллестрём 0:3 Русенборг Типпелиген
- 20.05.2017 Русенборг 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 06.08.2016 Лиллестрём 3:4 Русенборг Типпелиген
- 16.05.2016 Русенборг 2:1 Лиллестрём Типпелиген
- 09.08.2015 Лиллестрём 0:5 Русенборг Типпелиген
- 09.05.2015 Русенборг 3:0 Лиллестрём Типпелиген
- 03.10.2014 Лиллестрём 0:2 Русенборг Типпелиген
- 09.06.2014 Русенборг 3:1 Лиллестрём Типпелиген
- 10.11.2013 Лиллестрём 0:3 Русенборг Типпелиген
- 07.07.2013 Русенборг 1:0 Лиллестрём Типпелиген
- 23.07.2012 Русенборг 1:1 Лиллестрём Типпелиген
- 01.04.2012 Лиллестрём 2:2 Русенборг Типпелиген
- 30.09.2011 Лиллестрём 2:5 Русенборг Типпелиген
- 10.04.2011 Русенборг 4:4 Лиллестрём Типпелиген
- 10.07.2010 Лиллестрём 1:2 Русенборг Типпелиген
- 25.04.2010 Русенборг 0:0 Лиллестрём Типпелиген
- 26.07.2009 Русенборг 2:1 Лиллестрём Типпелиген
- 26.04.2009 Лиллестрём 1:2 Русенборг Типпелиген
Лиллестрём
Русенборг
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|2.
|Бранн
|25
|14
|7
|4
|37 - 24
|49
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|1:0
|26
|14
|5
|7
|38 - 28
|47
|5.
|Ранхейм
|0:0
|26
|11
|6
|9
|38 - 42
|39
|6.
|Волеренга
|0:0
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|7.
|Одд
|0:1
|26
|10
|7
|9
|37 - 30
|37
|8.
|Кристиансунд
|0:0
|26
|9
|8
|9
|37 - 36
|35
|9.
|Тромсё
|0:1
|26
|10
|3
|13
|36 - 39
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|26
|9
|6
|11
|41 - 37
|33
|11.
|Старт
|1:0
|26
|8
|5
|13
|26 - 42
|29
|12.
|Будё-Глимт
|0:0
|26
|6
|10
|10
|28 - 31
|28
|13.
|Лиллестрём
|0:0
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|6
|8
|12
|39 - 41
|26
|15.
|Стабек
|25
|5
|9
|11
|30 - 44
|24
|16.
|Саннефьёрд
|26
|3
|10
|13
|27 - 49
|19
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мелинг Биргер получил желтую карточку от судьи
22'
Русенборг делает замену. Джейбали Иссам уходит с поля, а Хелланн Поль-Андре выходит на его замену.
16'
Трондсен Андерс получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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