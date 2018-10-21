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Стадион:
Лиллестрём
0:0
Второй тайм: 46'
Русенборг
0'
16' Желтая карточка
Трондсен Андерс
45' Желтая карточка
Мелинг Биргер
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Мелинг Биргер получил желтую карточку от судьи
22'
Русенборг делает замену. Джейбали Иссам уходит с поля, а Хелланн Поль-Андре выходит на его замену.
Желтая карточка
16'
Трондсен Андерс получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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