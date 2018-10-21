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Стадион: Хуагесунд
26' Желтая карточкаТронстад Сондре
1:0
32' ПенальтиBabajide David
45' Желтая карточкаРоссбах Сондре
|
26'
32'
1:0
45'
Состав команд
16
Лейте
Бруно
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 17 Ibrahima Wadji Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Чосич Марко Защитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- 33 Kristoffer Velde
- 20 Ibrahima Kone
- 24 Herman Boerresson Fossdal
- Главный тренер: Eirik Horneland
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 9 Риса Бирк Защитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 16 Joshua Kitolano Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 15 Нордвик Андреас Защитник
- 24 Сёдлунн Андре Полузащитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 20 Леуритсен Тобиас Нападающий
- 18 Odin Luraas Bjoertuft
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 06.10.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Т
- 30.09.2018 Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Т
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Русенборг 1:0 Хёугесунн Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Тромсё 1:2 Хёугесунн Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 24.06.2018 Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Т
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн Т
- 27.05.2018 Хёугесунн 1:0 Тромсё Т
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
Одд (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 07.10.2018 Одд 2:0 Ранхейм Т
- 29.09.2018 Саннефьёрд 1:1 Одд Т
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 27.08.2018 Старт 0:1 Одд Т
- 20.08.2018 Будё-Глимт 1:1 Одд Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Кристиансунд 1:1 Одд Т
- 08.07.2018 Одд 3:1 Лиллестрём Т
- 01.07.2018 Тромсё 2:1 Одд Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Лиллестрём 0:0 Одд Т
- 30.05.2018 Русенборг 2:2 Одд К
- 27.05.2018 Одд 1:2 Кристиансунд Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд Товарищеские матчи. Клубы
- 01.10.2017 Одд 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 16.05.2017 Хёугесунн 0:2 Одд Типпелиген
- 16.10.2016 Одд 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 11.05.2016 Хёугесунн 3:1 Одд Типпелиген
- 04.10.2015 Хёугесунн 1:2 Одд Типпелиген
- 16.05.2015 Одд 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн
Одд
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|2.
|Бранн
|25
|14
|7
|4
|37 - 24
|49
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|1:0
|26
|14
|5
|7
|38 - 28
|47
|5.
|Ранхейм
|0:0
|26
|11
|6
|9
|38 - 42
|39
|6.
|Волеренга
|0:0
|26
|10
|8
|8
|36 - 38
|38
|7.
|Одд
|0:1
|26
|10
|7
|9
|37 - 30
|37
|8.
|Кристиансунд
|0:0
|26
|9
|8
|9
|37 - 36
|35
|9.
|Тромсё
|0:1
|26
|10
|3
|13
|36 - 39
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|26
|9
|6
|11
|41 - 37
|33
|11.
|Старт
|1:0
|26
|8
|5
|13
|26 - 42
|29
|12.
|Будё-Глимт
|0:0
|26
|6
|10
|10
|28 - 31
|28
|13.
|Лиллестрём
|0:0
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|6
|8
|12
|39 - 41
|26
|15.
|Стабек
|25
|5
|9
|11
|30 - 44
|24
|16.
|Саннефьёрд
|26
|3
|10
|13
|27 - 49
|19
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Россбах Сондре получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Babajide David из команды Хёугесунн забивает с точки!
26'
Тронстад Сондре получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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