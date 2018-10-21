  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион:
Хёугесунн
1:0
Второй тайм: 48'
Одд
0'
26' Желтая карточка
Тронстад Сондре
1:0
32' Пенальти
Babajide David
45' Желтая карточка
Россбах Сондре
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Россбах Сондре получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Babajide David из команды Хёугесунн забивает с точки!
Желтая карточка
26'
Тронстад Сондре получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
ПП 1 СКА 2 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация