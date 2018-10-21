- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Исачсен
0:1
5' ГолMartin Hoel Andersen
33' Желтая карточкаOeystein Oevretveit
36' Желтая карточкаJoachim Solberg Olsen
|
5'
0:1
Состав команд
25
Бокве
Жорж
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 5 Alexander Betten Hansen Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 7 Tonny Brochmann Полузащитник
- 15 Фредриксен Матиас Нападающий
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- 6 Joachim Solberg Olsen Нападающий
- Запасные игроки
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 22 Henrik Gulden Полузащитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 14 Vamoiti Diomande Нападающий
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 13 Thomas Johannessen
- Главный тренер: Vegard Hansen
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 95 Luke Ferreira Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Полузащитник
- 11 Daniel Aase Нападающий
- 29 Sean Okoli Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 14 Vegard Somdal Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- 35 Peter Reinhardsen
- 32 Petter Oelberg
- 34 Haakon Suggelia
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Мьёндален (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 07.10.2018 Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален ПД
- 02.10.2018 Мьёндален 2:0 Конгсвингер ПД
- 25.09.2018 Мьёндален 2:0 Олесунн ПД
- 16.09.2018 Тромсдален 0:2 Мьёндален ПД
- 02.09.2018 Мьёндален 1:1 Нутодден ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 21.08.2018 Мьёндален 1:1 Осане ПД
- 12.08.2018 Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален ПД
- 05.08.2018 Мьёндален 1:0 Стрёммен ПД
- 29.07.2018 Нест-Сотра 1:2 Мьёндален ПД
- 22.07.2018 Мьёндален 4:0 Левангер ПД
- 03.07.2018 Нутодден 1:0 Мьёндален ПД
- 26.06.2018 Мьёндален 3:3 Нест-Сотра ПД
- 17.06.2018 Левангер 0:4 Мьёндален ПД
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Мьёндален 2:1 Хам-Кам ПД
- 03.06.2018 Осане 0:2 Мьёндален ПД
- 27.05.2018 Мьёндален 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 21.05.2018 Стрёммен 0:1 Мьёндален ПД
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер-Киса ПД
Ерв (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 07.10.2018 Ерв 0:0 Левангер ПД
- 30.09.2018 Олесунн 1:1 Ерв ПД
- 23.09.2018 Ерв 1:0 Стрёммен ПД
- 16.09.2018 Осане 2:0 Ерв ПД
- 02.09.2018 Ерв 1:0 Флурё ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Нутодден 0:1 Ерв ПД
- 19.08.2018 Ерв 1:1 Саннес УЛФ ПД
- 12.08.2018 Нест-Сотра 2:2 Ерв ПД
- 05.08.2018 Ерв 2:3 Хам-Кам ПД
- 29.07.2018 Ерв 0:0 Согндаль ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 24.06.2018 Согндаль 0:0 Ерв ПД
- 17.06.2018 Флурё 3:2 Ерв ПД
- 10.06.2018 Ерв 4:1 Нест-Сотра ПД
- 06.06.2018 Тромсдален 1:0 Ерв ПД
- 03.06.2018 Хам-Кам 2:0 Ерв ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Ерв: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|26
|16
|5
|5
|52 - 26
|53
|2.
|Мьёндален
|0:1
|27
|15
|8
|4
|41 - 19
|53
|3.
|Викинг
|26
|16
|1
|9
|57 - 40
|49
|4.
|Согндаль
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|5.
|Тромсдален
|27
|11
|7
|9
|42 - 42
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|27
|10
|10
|7
|54 - 44
|40
|7.
|Конгсвингер
|27
|11
|5
|11
|54 - 43
|38
|8.
|Нест-Сотра
|1:0
|27
|11
|5
|11
|38 - 38
|38
|9.
|Саннес УЛФ
|0:1
|27
|10
|8
|9
|36 - 39
|38
|10.
|Ерв
|1:0
|27
|9
|10
|8
|29 - 33
|37
|11.
|Хам-Кам
|27
|10
|6
|11
|39 - 39
|36
|12.
|Стрёммен
|1:1
|27
|10
|2
|15
|42 - 51
|32
|13.
|Осане
|27
|8
|6
|13
|36 - 50
|30
|14.
|Нутодден
|1:1
|27
|7
|6
|14
|30 - 39
|27
|15.
|Флурё
|0:0
|27
|7
|4
|16
|24 - 53
|25
|16.
|Левангер
|0:0
|27
|3
|7
|17
|29 - 59
|16
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Йоаким Сольберг Ольсен получил желтую карточку от судьи
33'
Ойстейн Овретвейт получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Martin Hoel Andersen бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация