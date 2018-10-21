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Стадион:
Мьёндален
0:1
Второй тайм: 48'
Ерв
0'
0:1
5' Гол
Martin Hoel Andersen
33' Желтая карточка
Oeystein Oevretveit
36' Желтая карточка
Joachim Solberg Olsen
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Йоаким Сольберг Ольсен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Ойстейн Овретвейт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Martin Hoel Andersen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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