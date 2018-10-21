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Стадион:
Филадельфия Юнион
0:1
Второй тайм: 73'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
37' Желтая карточка
Charles Sapong
47' Желтая карточка
Auston Trusty
55' Желтая карточка
Адамс Тайлер
57' Желтая карточка
Alex Muyl
66' Желтая карточка
Пико Фабрис
0:1
69' Пенальти
Alejandro Romero I
73'
Второй тайм
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Alejandro Romero из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает с точки!
Желтая карточка
66'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
63'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Alex Muyl получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Адамс Тайлер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Auston Trusty получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ржатковски Марк уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Чарльз Сапонг получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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