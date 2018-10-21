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Стадион: Talen Energy Stadium
0:1
Второй тайм: 73'
37' Желтая карточкаCharles Sapong
47' Желтая карточкаAuston Trusty
55' Желтая карточкаАдамс Тайлер
57' Желтая карточкаAlex Muyl
66' Желтая карточкаПико Фабрис
0:1
69' ПенальтиAlejandro Romero I
|
37'
47'
55'
57'
66'
69'
0:1
Состав команд
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
19
Бёрк
Кори
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
19
Alex
Muyl
Филадельфия Юнион 4-3-3
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 9 Пико Фабрис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 8 Derrick Jones Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 27 Симпсон Джей Нападающий
- 3 Jack Elliott
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 62 Мурильо Микаэль Защитник
- 26 Паркер Тим Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 5 Connor Lade Защитник
- 4 Адамс Тайлер Полузащитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 90 Ржатковски Марк Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 42 Brian White
- 23 Christian Casseres
- 9 Иван Андреас
- Главный тренер: Chris Armas
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 07.10.2018 Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед М
- 30.09.2018 Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион М
- 27.09.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион ОК
- 23.09.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт М
- 02.09.2018 Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион М
- 30.08.2018 Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион М
- 26.08.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 19.08.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити М
- 12.08.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион М
- 09.08.2018 Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр ОК
- 05.08.2018 Портленд Тимберс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Филадельфия Юнион 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 19.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Орландо Сити ОК
- 15.07.2018 Филадельфия Юнион 1:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 12.07.2018 Чикаго Файр 3:4 Филадельфия Юнион М
- 08.07.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Атланта Юнайтед М
- 01.07.2018 Лос-Анджелес 4:1 Филадельфия Юнион М
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 07.10.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед М
- 23.09.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто М
- 16.09.2018 Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 02.09.2018 Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 27.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 23.08.2018 Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 19.08.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 12.08.2018 Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Лос-Анджелес М
- 29.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Крю М
- 26.07.2018 Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.07.2018 Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 02.07.2018 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Даллас М
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 17.06.2018 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок
- 27.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 07.05.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 23.10.2016 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 02.10.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 18.07.2016 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 30.06.2016 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок
- 18.10.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 02.08.2015 Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 21.07.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок
- 25.05.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 01.03.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион Товарищеские матчи. Сборные
- 14.09.2014 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 17.07.2014 Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 17.04.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 18.08.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 24.06.2013 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|33
|21
|5
|7
|61 - 33
|68
|2.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|33
|20
|7
|6
|67 - 40
|67
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:2
|33
|15
|8
|10
|55 - 43
|53
|4.
|Ди Си Юнайтед
|2:0
|33
|14
|9
|10
|59 - 47
|51
|5.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|33
|15
|5
|13
|48 - 47
|50
|6.
|Коламбус Крю
|1:1
|33
|13
|10
|10
|40 - 42
|49
|7.
|Монреаль Импакт
|0:0
|33
|13
|5
|15
|45 - 52
|44
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|33
|9
|11
|13
|48 - 55
|38
|9.
|Торонто
|0:0
|33
|9
|7
|17
|55 - 61
|34
|10.
|Чикаго Файр
|1:2
|33
|8
|7
|18
|48 - 61
|31
|11.
|Орландо Сити
|1:1
|33
|7
|5
|21
|42 - 73
|26
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|32
|16
|9
|7
|51 - 39
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|32
|16
|8
|8
|60 - 39
|56
|3.
|Лос-Анджелес
|32
|16
|8
|8
|65 - 48
|56
|4.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|32
|16
|5
|11
|47 - 34
|53
|5.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|6.
|Реал Солт-Лейк
|33
|14
|7
|12
|55 - 55
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|32
|12
|7
|13
|50 - 64
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|32
|11
|3
|18
|46 - 65
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|32
|9
|8
|15
|53 - 53
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|32
|7
|6
|19
|34 - 62
|27
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
69'
Г О О О О Л - Alejandro Romero из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает с точки!
66'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
63'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
57'
Alex Muyl получил желтую карточку от судьи
55'
Адамс Тайлер получил желтую карточку от судьи
47'
Auston Trusty получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ржатковски Марк уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Чарльз Сапонг получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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