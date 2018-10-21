- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Йени Ризе Сехир
1:0
41' ПенальтиБолдрин Фернандо
1:1
82' ПенальтиЯхович Адис
|
41'
1:0
82'
1:1
Состав команд
23
Аккан
Гёкхан
14
Брабец
Якуб
54
Услу
Мехмет
21
Чамдалы
Али
20
Коч
Сулейман
94
Мурики
Ведат
Ризеспор 4-3-3
- Основной состав
- 23 Аккан Гёкхан Вратарь
- 77 Оваджиклы Орхан Защитник
- 14 Брабец Якуб Защитник
- 7 Ях Ярослав Защитник
- 54 Услу Мехмет Защитник
- 6 Ялчин Робин Полузащитник
- 21 Чамдалы Али Полузащитник
- 8 Петруччи Давиде Полузащитник
- 20 Коч Сулейман Нападающий
- 94 Мурики Ведат Нападающий
- 10 Болдрин Фернандо Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Cihan Topaloglu Вратарь
- 1 Уйкани Самир Вратарь
- 44 Алтынай Корай Защитник
- 27 Финк Матич Защитник
- 11 Саймак Мустафа Полузащитник
- 5 Дурак Абдулла Полузащитник
- 9 Гладкий Александр Нападающий
- 45 Eren Karadag
- 3 Montassar Talbi
- 22 Emir Han Topcu
- Главный тренер: Бурук Окан
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 3 Дианье Фаллу Защитник
- 15 Демирок Угур Защитник
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 8 Евтович Марко Полузащитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 9 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Ташкиран Махмут Вратарь
- 5 Ай Селим Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 19 Моке Вильфрид Полузащитник
- 12 Траоре Абду II Полузащитник
- 2 Фындыклы Волкан Полузащитник
- 10 Яхович Адис Полузащитник
- 18 Хаджиахметович Амир Полузащитник
- 98 Mucahit Akcay
- Главный тренер: Джалимбай Риза
Предыдущие игры
Ризеспор (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 14.10.2018 Ризеспор 3:1 Динамо Батуми ТМК
- 06.10.2018 Кайсериспор 2:2 Ризеспор С
- 30.09.2018 Ризеспор 3:0 Фенербахче С
- 26.09.2018 Ризеспор 2:0 Тарсус К
- 22.09.2018 Малатьяспор 1:0 Ризеспор С
- 16.09.2018 Ризеспор 1:1 Бурсаспор С
- 09.09.2018 Ризеспор 4:2 Гиресунспор ТМК
- 02.09.2018 Антальяспор 2:1 Ризеспор С
- 24.08.2018 Ризеспор 0:0 Эрзурум ББ С
- 19.08.2018 Акхисар 1:1 Ризеспор С
- 11.08.2018 Ризеспор 2:3 Касымпаша С
- 28.07.2018 Ризеспор 0:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд ТМК
- 25.07.2018 Ред Булл Зальцбург 5:2 Ризеспор ТМК
- 21.07.2018 Истра Пула 0:3 Ризеспор ТМК
- 05.05.2018 Ризеспор 4:2 Газиантеп ББ ПЛТ
- 28.04.2018 Умраньеспор 0:1 Ризеспор ПЛТ
- 22.04.2018 Ризеспор 1:0 Гиресунспор ПЛТ
- 14.04.2018 Денизлиспор 0:0 Ризеспор ПЛТ
- 08.04.2018 Ризеспор 4:1 Эскишехирспор ПЛТ
- 01.04.2018 Истанбулспор 2:3 Ризеспор ПЛТ
Коньяспор (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 07.10.2018 Коньяспор 2:2 Бешикташ С
- 30.09.2018 Гёзтепе 3:2 Коньяспор С
- 26.09.2018 Йени Амасьаспор 2:5 Коньяспор К
- 22.09.2018 Кайсериспор 0:2 Коньяспор С
- 16.09.2018 Коньяспор 0:1 Фенербахче С
- 08.09.2018 Коньяспор 0:0 Аданаспор ТМК
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 26.08.2018 Коньяспор 1:1 Бурсаспор С
- 18.08.2018 Антальяспор 3:3 Коньяспор С
- 12.08.2018 Коньяспор 3:2 Эрзурум ББ С
- 04.08.2018 Коньяспор 3:3 Эскишехирспор ТМК
- 31.07.2018 НАК Бреда 1:2 Коньяспор ТМК
- 29.07.2018 Коньяспор 0:2 Кайсериспор ТМК
- 26.07.2018 Аякс 0:1 Коньяспор ТМК
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 19.05.2018 Фенербахче 3:2 Коньяспор С
- 12.05.2018 Коньяспор 1:1 Гёзтепе С
- 05.05.2018 Карабюкспор 0:1 Коньяспор С
- 30.04.2018 Бурсаспор 2:1 Коньяспор С
- 22.04.2018 Коньяспор 2:0 Касымпаша С
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
- 21.01.2017 Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
- 20.08.2016 Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 24.04.2016 Коньяспор 3:1 Ризеспор Суперлига
- 27.11.2015 Ризеспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 23.05.2015 Коньяспор 1:1 Ризеспор Суперлига
- 03.01.2015 Ризеспор 1:1 Коньяспор Суперлига
- 20.04.2014 Ризеспор 3:1 Коньяспор Суперлига
- 02.12.2013 Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
- 16.03.2013 Ризеспор 2:0 Коньяспор Турецкая первая лига
- 27.10.2012 Коньяспор 1:3 Ризеспор Турецкая первая лига
- 18.03.2012 Коньяспор 1:3 Ризеспор Лига А
- 30.10.2011 Ризеспор 2:2 Коньяспор Лига А
- 22.03.2010 Коньяспор 1:1 Ризеспор Лига А
- 25.10.2009 Ризеспор 2:1 Коньяспор Лига А
- 06.08.2008 Ризеспор 0:1 Коньяспор Товарищеские матчи. Сборные
- 06.04.2008 Ризеспор 2:2 Коньяспор Суперлига
- 10.11.2007 Коньяспор 2:1 Ризеспор Суперлига
Ризеспор
Коньяспор
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|Касымпаша
|9
|6
|0
|3
|22 - 15
|18
|3.
|Истанбул Башакшехир
|9
|5
|3
|1
|13 - 4
|18
|4.
|Бешикташ
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|5.
|Трабзонспор
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|6.
|Антальяспор
|8
|4
|1
|3
|11 - 14
|13
|7.
|Гёзтепе
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Аланьяспор
|8
|4
|0
|4
|6 - 12
|12
|9.
|Малатьяспор
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|10.
|Коньяспор
|0:1
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|11.
|Анкарагюджю
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|12.
|Ризеспор
|1:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Сивасспор
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|14.
|Кайсериспор
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Фенербахче
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|16.
|Бурсаспор
|9
|1
|6
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Эрзурум ББ
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|18.
|Акхисар
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
Второй тайм
82'
Г О О О О Л - Яхович Адис из команды Коньяспор забивает с точки!
80'
Ризеспор делает замену. Коч Сулейман уходит с поля, а Финк Матич выходит на его замену.
71'
Коньяспор делает замену. Евтович Марко уходит с поля, а Траоре Абду II выходит на его замену.
65'
Ризеспор делает замену. Ялчин Робин уходит с поля, а Дурак Абдулла выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Болдрин Фернандо из команды Ризеспор забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация