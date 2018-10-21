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Стадион:
Ризеспор
1:1
Второй тайм: 87'
Коньяспор
0'
1:0
41' Пенальти
Болдрин Фернандо
1:1
82' Пенальти
Яхович Адис
87'
Второй тайм
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Яхович Адис из команды Коньяспор забивает с точки!
80'
Ризеспор делает замену. Коч Сулейман уходит с поля, а Финк Матич выходит на его замену.
71'
Коньяспор делает замену. Евтович Марко уходит с поля, а Траоре Абду II выходит на его замену.
65'
Ризеспор делает замену. Ялчин Робин уходит с поля, а Дурак Абдулла выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Болдрин Фернандо из команды Ризеспор забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni Rize Sehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
0 Возняцки Каролин 0 Плишкова Каролина
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