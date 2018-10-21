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Стадион:
Гёзтепе
0:0
Перерыв
Бешикташ
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Озьякуп Огузхан
20' Желтая карточка
Wallace I
40' Желтая карточка
Ленс Джермейн
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
48'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
48'
Как он промахнулся? Вагнер Лав имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эмир Беркан из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
47'
Гёзтепе начинает контратаку
47'
Бешикташ контролирует мяч.
47'
Отличные скиллы показывает Вагнер Лав, обводя своих соперников
47'
Бешикташ начинает контратаку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Акбунар Халиль нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Борхес Сельсо из команды Гёзтепе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
45'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе подал угловой слева.
45'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Отличные скиллы показывает Акбунар Халиль, обводя своих соперников
44'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
43'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Бешикташ контролирует мяч.
43'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
43'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
42'
Гёзтепе контролирует мяч.
42'
Эмир Беркан из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
41'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
40'
Ленс Джермейн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Ленс Джермейн грубо играет против соперника. Пострадал Озтекин Ясин
40'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
40'
Озьякуп Огузхан мяч отрикошетил от ворот
39'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
39'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Каштру Андре из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
Фол, нарушение
38'
Бабель Райан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
37'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
36'
Кариус Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Поко Андре делает длинную передачу вперед
35'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Гёзтепе контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
33'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Каштру Андре из команды Гёзтепе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Гёзтепе начинает контратаку
31'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
31'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Ленс Джермейн наказан за толчок Эмир Беркан
29'
Удар от ворот произведет Бешикташ
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Эмир Беркан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Эмир Беркан из команды Гёзтепе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе подал угловой слева.
27'
Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Отличные скиллы показывает Джером Кэмерон, обводя своих соперников
27'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
26'
Удар от ворот произведет Бешикташ
26'
Шанс! Акбунар Халиль из команды Гёзтепе пробил головой, но мимо
26'
Эмир Беркан из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
26'
Гёзтепе контролирует мяч.
26'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Каштру Андре из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Поко Андре из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
24'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
24'
Эмир Беркан делает длинную передачу вперед
23'
Гёзтепе контролирует мяч.
23'
Кариус Лорис взял и забрал мяч на выходе
22'
Поко Андре из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
22'
Гёзтепе контролирует мяч.
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Арслан Толгай-Али наказан за толчок Тити
Угловой
21'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
Желтая карточка
20'
Реис да Сильва Валлаке получает желтую карточку за неспортивное поведение
19'
Матч возобновлен
Описание гола
19'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
18'
ПЕНАЛЬТИ! - Реис да Сильва Валлаке играет рукой в штрафной! Реис да Сильва Валлаке вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
Реис да Сильва Валлаке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Озтекин Ясин из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
15'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
15'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Гёзтепе контролирует мяч.
Фол, нарушение
14'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Акбунар Халиль пострадал.
14'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Реис да Сильва Валлаке атаковал сзади соперника. Это Вагнер Лав заработал своей команде штрафной
13'
Бешикташ контролирует мяч.
13'
Озтекин Ясин пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
12'
Озьякуп Огузхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе подал угловой слева.
12'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Эмир Беркан из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
11'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
10'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Каштру Андре из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Вагнер Лав
9'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Травма, повреждение
8'
Реис да Сильва Валлаке возвращается на поле.
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Реис да Сильва Валлаке получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Реис да Сильва Валлаке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Гёзтепе контролирует мяч.
5'
Бешикташ контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Бабель Райан пострадал.
4'
Озьякуп Огузхан пробует нанести удар издали, но Бету Антониу держит все под контролем
4'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Удар от ворот произведет Бешикташ
4'
Борхес Сельсо из команды Гёзтепе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Озтекин Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Озтекин Ясин
Офсайд
2'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
1'
Тити выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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