Стадион: Доганлар
0:0
19' Не забитый пенальтиОзьякуп Огузхан
20' Желтая карточкаWallace I
40' Желтая карточкаЛенс Джермейн
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
48'
48'
Как он промахнулся? Вагнер Лав имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
47'
47'
Гёзтепе начинает контратаку
47'
47'
Отличные скиллы показывает Вагнер Лав, обводя своих соперников
47'
Бешикташ начинает контратаку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Акбунар Халиль нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Борхес Сельсо из команды Гёзтепе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
45'
45'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Отличные скиллы показывает Акбунар Халиль, обводя своих соперников
44'
44'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
43'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
43'
43'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Эмир Беркан из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
41'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Ленс Джермейн получил желтую карточку от судьи
40'
Безумный фол. Ленс Джермейн грубо играет против соперника. Пострадал Озтекин Ясин
40'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
40'
Озьякуп Огузхан мяч отрикошетил от ворот
39'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
39'
39'
Каштру Андре из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
38'
Судья сигнализирует, что Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
38'
Бабель Райан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Гассама Ламин пострадал.
37'
Гёзтепе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
37'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
36'
Кариус Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Поко Андре делает длинную передачу вперед
35'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
34'
33'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Джером Кэмерон из команды Гёзтепе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Каштру Андре из команды Гёзтепе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Гёзтепе начинает контратаку
31'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
31'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
30'
Ленс Джермейн наказан за толчок Эмир Беркан
29'
29'
Матч возобновлен
28'
Эмир Беркан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Эмир Беркан из команды Гёзтепе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
28'
27'
Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Отличные скиллы показывает Джером Кэмерон, обводя своих соперников
27'
26'
26'
Шанс! Акбунар Халиль из команды Гёзтепе пробил головой, но мимо
26'
26'
26'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
25'
Судья сигнализирует, что Каштру Андре из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
24'
Судья сигнализирует, что Поко Андре из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
24'
24'
Эмир Беркан делает длинную передачу вперед
23'
23'
22'
Поко Андре из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Арслан Толгай-Али наказан за толчок Тити
21'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
20'
Реис да Сильва Валлаке получает желтую карточку за неспортивное поведение
19'
Матч возобновлен
19'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
ПЕНАЛЬТИ! - Реис да Сильва Валлаке играет рукой в штрафной! Реис да Сильва Валлаке вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
17'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
Реис да Сильва Валлаке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Озтекин Ясин из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
15'
15'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
15'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
14'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Акбунар Халиль пострадал.
14'
Реис да Сильва Валлаке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
13'
Судья свистит. Реис да Сильва Валлаке атаковал сзади соперника. Это Вагнер Лав заработал своей команде штрафной
13'
13'
Озтекин Ясин пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
12'
Озьякуп Огузхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
11'
Гёзтепе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Гассама Ламин из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
10'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Судья сигнализирует, что Каштру Андре из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Вагнер Лав
9'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Реис да Сильва Валлаке возвращается на поле.
8'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Реис да Сильва Валлаке получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Реис да Сильва Валлаке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
5'
5'
Озтекин Ясин из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Бабель Райан пострадал.
4'
Озьякуп Огузхан пробует нанести удар издали, но Бету Антониу держит все под контролем
4'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
4'
Борхес Сельсо из команды Гёзтепе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
3'
Озтекин Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Озтекин Ясин
2'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
1'
1'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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