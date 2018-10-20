Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
0:0
Конец матча
19' Желтая карточкаRobson de Souza I
60' Желтая карточкаКейбаши Исмаил
90' Желтая карточкаEmre Kilinc
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
93'
Emre Kilinc совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
93'
Безумный фол. Emre Kilinc грубо играет против соперника. Пострадал Потук Алпер
93'
92'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Меджани Карл из команды Сивасспор делает пас партнеру.
91'
91'
Шанс! Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор пробил головой, но мимо
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
90'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает пас партнеру.
90'
Торже Андрей-Габриэль из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Элмас Эльиф не смог попасть в створ ударом издали
88'
88'
Шанс! Сольдадо Роберто из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
88'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
87'
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Emre Kilinc
85'
Робиньо наказан за толчок Шкртел Мартин
85'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
84'
Сивасспор начинает контратаку
84'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
84'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
84'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
83'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Хакан Арслан оказался на газоне.
83'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
82'
Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
82'
81'
81'
Робиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Сирьяк Гои-Би наказан за толчок Шкртел Мартин
79'
79'
78'
78'
Торже Андрей-Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
77'
Экичи Мехмет получил травму и заменен. Потук Алпер выходит на поле.
77'
77'
Тактическая замена. Демир Мухаммет уходит с поля и его заменяет Сирьяк Гои-Би
76'
Опасность предотвращена - Исла Маурисио из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
Робиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Какой удар! Со штрафного Экичи Мехмет сотряс перекладину!
73'
Судья сигнализирует, что Меджани Карл из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Экичи Мехмет
73'
Выглядело как неплохой момент. Фрай Микаэль из команды Фенербахче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
72'
Экичи Мехмет из команды Фенербахче делает пас партнеру.
72'
72'
Как он промахнулся? Сольдадо Роберто имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Головой пробил Фрай Микаэль, но голкипер отбил его в поле!
72'
Экичи Мехмет из команды Фенербахче подал угловой справа.
71'
Emre Kilinc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Отличные скиллы показывает Экичи Мехмет, обводя своих соперников
71'
Экичи Мехмет из команды Фенербахче подал угловой справа.
71'
Сольдадо Роберто нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Экичи Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
После дальнего удара, который нанес Торже Андрей-Габриэль мяч отбит вратарем
70'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Судья сигнализирует, что Emre Kilinc из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Экичи Мехмет
68'
Тактическая замена. Рыбалка Сергей уходит с поля и его заменяет Торже Андрей-Габриэль
68'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
68'
68'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает неудачный навес.
67'
67'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
67'
66'
Фенербахче начинает контратаку
66'
65'
Судья сигнализирует, что Меджани Карл из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
64'
Жаилсон Маркес не смог попасть в створ ударом издали
64'
64'
Элмас Эльиф нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
64'
64'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
63'
63'
63'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает неудачный навес.
62'
61'
Тактическая замена. Озбайракли Шенер уходит с поля и его заменяет Исла Маурисио
61'
Тактическая замена. Айю Андре уходит с поля и его заменяет Экичи Мехмет
60'
Кейбаши Исмаил получает желтую карточку за неспортивное поведение
60'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче играет слишком грубо. Emre Kilinc оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
59'
Фенербахче контролирует мяч.
58'
После дальнего удара, который нанес Робиньо мяч отбит вратарем
58'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
58'
58'
57'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
57'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
56'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
55'
Рыбалка Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Плохо сыграл Элмас Эльиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
54'
53'
Судья сигнализирует, что Меджани Карл из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
53'
53'
52'
Демир Мухаммет из команды Сивасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
51'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Сольдадо Роберто, и мяч снова в игре
50'
50'
ШАНС! Emre Kilinc нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Меджани Карл из команды Сивасспор точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
49'
49'
48'
47'
47'
Демир Мухаммет из команды Сивасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Браз Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче подал угловой справа.
46'
Хакан Арслан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Браз Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
44'
44'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
44'
Браз Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
42'
Айю Андре наказан за толчок Браз Давид
41'
Безумный фол. Эрдал Зия грубо играет против соперника. Пострадал Кейбаши Исмаил
40'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
40'
40'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
40'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Нойштедтер Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
38'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
38'
Фенербахче начинает контратаку
38'
Emre Kilinc нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
37'
Демир Мухаммет из команды Сивасспор толкнул локтем оппонента. Это Нойштедтер Роман заработал фол
36'
36'
Демир Мухаммет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бьярсмюр Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Emre Kilinc из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Калдырым Хассан Али
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
34'
34'
33'
33'
32'
Демир Мухаммет из команды Сивасспор в офсайде
32'
31'
31'
Элмас Эльиф не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
29'
28'
28'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
28'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор подал угловой справа.
28'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
27'
Шанс! Хакан Арслан из команды Сивасспор пробил головой, но мимо
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
24'
24'
24'
Рыбалка Сергей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Emre Kilinc
23'
Фрай Микаэль задерживает мяч рукой
22'
22'
Демир Мухаммет решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
22'
Айю Андре из команды Фенербахче играет слишком грубо. Emre Kilinc оказался на газоне.
22'
21'
Меджани Карл из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
Робиньо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
19'
Безумный фол. Робиньо грубо играет против соперника. Пострадал Калдырым Хассан Али
19'
19'
Браз Давид из команды Сивасспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Робиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Безумный фол. Фрай Микаэль грубо играет против соперника. Пострадал Рыбалка Сергей
17'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Рыбалка Сергей оказался на газоне.
16'
После дальнего удара, который нанес Браз Давид мяч отбит вратарем
15'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
14'
14'
14'
14'
Робиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Отличные скиллы показывает Робиньо, обводя своих соперников
13'
13'
12'
12'
11'
11'
Emre Kilinc возвращается на поле.
11'
Матч возобновлен
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Emre Kilinc получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
10'
Emre Kilinc на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Судья сигнализирует, что Emre Kilinc из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Айю Андре
9'
9'
9'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Демир Мухаммет задерживает мяч рукой
8'
8'
7'
7'
6'
Шанс! Фрай Микаэль из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
6'
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
4'
Нойштедтер Роман наказан за толчок Демир Мухаммет
4'
3'
Кейбаши Исмаил наказан за толчок Эрдал Зия
3'
3'
2'
1'
1'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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