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Стадион:
Сивасспор
0:0
Конец матча
Фенербахче
0'
19' Желтая карточка
Robson de Souza I
60' Желтая карточка
Кейбаши Исмаил
90' Желтая карточка
Emre Kilinc
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
93'
Emre Kilinc совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Emre Kilinc грубо играет против соперника. Пострадал Потук Алпер
93'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Меджани Карл из команды Сивасспор делает пас партнеру.
91'
Удар от ворот произведет Фенербахче
91'
Шанс! Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор пробил головой, но мимо
91'
Эрдал Зия из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает пас партнеру.
90'
Торже Андрей-Габриэль из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Сивасспор
89'
Элмас Эльиф не смог попасть в створ ударом издали
88'
Удар от ворот произведет Сивасспор
88'
Шанс! Сольдадо Роберто из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
88'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
87'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Робиньо из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Исла Маурисио из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Emre Kilinc
Фол, нарушение
85'
Робиньо наказан за толчок Шкртел Мартин
Офсайд
85'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
84'
Сивасспор начинает контратаку
84'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
84'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
84'
Исла Маурисио из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Хакан Арслан оказался на газоне.
83'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
82'
Сирьяк Гои-Би из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
82'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Робиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
80'
Сирьяк Гои-Би наказан за толчок Шкртел Мартин
79'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Удар от ворот произведет Фенербахче
78'
Удар от ворот произведет Фенербахче
78'
Торже Андрей-Габриэль не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
77'
Экичи Мехмет получил травму и заменен. Потук Алпер выходит на поле.
77'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Тактическая замена. Демир Мухаммет уходит с поля и его заменяет Сирьяк Гои-Би
76'
Опасность предотвращена - Исла Маурисио из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
75'
Сивасспор имеет хороший шанс забить.
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Чифтчи Угюр из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
74'
Робиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Какой удар! Со штрафного Экичи Мехмет сотряс перекладину!
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Меджани Карл из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Экичи Мехмет
73'
Выглядело как неплохой момент. Фрай Микаэль из команды Фенербахче закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
72'
Экичи Мехмет из команды Фенербахче делает пас партнеру.
72'
Удар от ворот произведет Сивасспор
72'
Как он промахнулся? Сольдадо Роберто имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Головой пробил Фрай Микаэль, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
72'
Экичи Мехмет из команды Фенербахче подал угловой справа.
71'
Emre Kilinc предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Отличные скиллы показывает Экичи Мехмет, обводя своих соперников
Угловой
71'
Экичи Мехмет из команды Фенербахче подал угловой справа.
71'
Сольдадо Роберто нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
70'
Экичи Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
После дальнего удара, который нанес Торже Андрей-Габриэль мяч отбит вратарем
70'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Робиньо из команды Сивасспор идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Emre Kilinc из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Экичи Мехмет
68'
Тактическая замена. Рыбалка Сергей уходит с поля и его заменяет Торже Андрей-Габриэль
68'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Сивасспор
68'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает неудачный навес.
67'
Удар от ворот произведет Сивасспор
67'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
67'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
66'
Фенербахче начинает контратаку
66'
Сивасспор имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Меджани Карл из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
65'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
64'
Удар от ворот произведет Сивасспор
64'
Жаилсон Маркес не смог попасть в створ ударом издали
64'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Элмас Эльиф нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
64'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
63'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Сивасспор
63'
Исла Маурисио из команды Фенербахче делает неудачный навес.
62'
Удар от ворот произведет Фенербахче
61'
Тактическая замена. Озбайракли Шенер уходит с поля и его заменяет Исла Маурисио
61'
Тактическая замена. Айю Андре уходит с поля и его заменяет Экичи Мехмет
Желтая карточка
60'
Кейбаши Исмаил получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
60'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче играет слишком грубо. Emre Kilinc оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Фенербахче контролирует мяч.
58'
После дальнего удара, который нанес Робиньо мяч отбит вратарем
58'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
58'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
58'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
57'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
56'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Рыбалка Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Плохо сыграл Элмас Эльиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Чифтчи Угюр из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
54'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Меджани Карл из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Жаилсон Маркес
53'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Чифтчи Угюр из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
52'
Демир Мухаммет из команды Сивасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Эрдал Зия из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
52'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
51'
Бьярсмюр Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Сольдадо Роберто, и мяч снова в игре
50'
Удар от ворот произведет Фенербахче
50'
ШАНС! Emre Kilinc нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Меджани Карл из команды Сивасспор точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
49'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
47'
Демир Мухаммет из команды Сивасспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Эрдал Зия из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
46'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Браз Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче подал угловой справа.
46'
Хакан Арслан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
46'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Браз Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Удар от ворот произведет Фенербахче
45'
Робиньо из команды Сивасспор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
44'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Браз Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Айю Андре из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Айю Андре наказан за толчок Браз Давид
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Эрдал Зия грубо играет против соперника. Пострадал Кейбаши Исмаил
Офсайд
40'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче в офсайде
40'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Робиньо из команды Сивасспор подал угловой слева.
39'
Нойштедтер Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Робиньо из команды Сивасспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Толгахан Аджар взял и забрал мяч на выходе
38'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
38'
Фенербахче начинает контратаку
38'
Emre Kilinc нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Демир Мухаммет из команды Сивасспор толкнул локтем оппонента. Это Нойштедтер Роман заработал фол
36'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Демир Мухаммет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бьярсмюр Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Emre Kilinc из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Калдырым Хассан Али
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Сивасспор
33'
Толгахан Аджар взял и забрал мяч на выходе
33'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Офсайд
32'
Демир Мухаммет из команды Сивасспор в офсайде
32'
Сивасспор имеет хороший шанс забить.
31'
Удар от ворот произведет Сивасспор
31'
Элмас Эльиф не смог попасть в створ ударом издали
30'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Меджани Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Угловой
28'
Робиньо из команды Сивасспор подал угловой слева.
28'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Emre Kilinc из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
28'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Рыбалка Сергей из команды Сивасспор подал угловой справа.
28'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Emre Kilinc из команды Сивасспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Удар от ворот произведет Фенербахче
27'
Шанс! Хакан Арслан из команды Сивасспор пробил головой, но мимо
27'
Робиньо из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Сивасспор
25'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
24'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Фенербахче
24'
Рыбалка Сергей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Emre Kilinc
Фол, нарушение
23'
Фрай Микаэль задерживает мяч рукой
22'
Удар от ворот произведет Фенербахче
22'
Демир Мухаммет решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
22'
Айю Андре из команды Фенербахче играет слишком грубо. Emre Kilinc оказался на газоне.
22'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Меджани Карл из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
21'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Желтая карточка
19'
Робиньо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Робиньо грубо играет против соперника. Пострадал Калдырым Хассан Али
19'
Удар от ворот произведет Фенербахче
19'
Браз Давид из команды Сивасспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Робиньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Фрай Микаэль грубо играет против соперника. Пострадал Рыбалка Сергей
Фол, нарушение
17'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче играет слишком грубо. Рыбалка Сергей оказался на газоне.
16'
После дальнего удара, который нанес Браз Давид мяч отбит вратарем
15'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Чифтчи Угюр из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
14'
Толгахан Аджар взял и забрал мяч на выходе
14'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
14'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Робиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Отличные скиллы показывает Робиньо, обводя своих соперников
13'
Удар от ворот произведет Сивасспор
13'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
12'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Сивасспор
Травма, повреждение
11'
Emre Kilinc возвращается на поле.
11'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Emre Kilinc получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Травма, повреждение
10'
Emre Kilinc на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Emre Kilinc из команды Сивасспор поставил подножку. Пострадал Айю Андре
9'
Сивасспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
8'
Демир Мухаммет задерживает мяч рукой
8'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Сивасспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Сивасспор
6'
Шанс! Фрай Микаэль из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
6'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
6'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эрдал Зия из команды Сивасспор отправил кросс в штрафную...
6'
Сивасспор имеет хороший шанс забить.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Нойштедтер Роман наказан за толчок Демир Мухаммет
4'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Кейбаши Исмаил наказан за толчок Эрдал Зия
3'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
3'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Сивасспор
1'
Кейбаши Исмаил из команды Фенербахче навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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