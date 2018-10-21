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Стадион:
Аланьяспор
0:1
Конец матча
Антальяспор
0'
0:1
42' Гол
Дукара Сулейман
63' Желтая карточка
Сиссе Паписс
71' Вторая желтая карточка
Сиссе Паписс
71' Желтая карточка
Боффин Рууд
73' Желтая карточка
Куртулуш Йекта
85' Желтая карточка
Майкон Маркес
90' Желтая карточка
Чико Луис
90' Желтая карточка
Маниатис Яннис
90'+5
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Второй тайм
Желтая карточка
90'
Маниатис Яннис получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Чико Луис получил желтую карточку от судьи
89'
Антальяспор делает замену. Дукара Сулейман уходит с поля, а Йылдырым Зеки выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Майкон Маркес получил желтую карточку от судьи
82'
Антальяспор делает замену. Синик Догукан уходит с поля, а Озкан Сердар выходит на его замену.
73'
Антальяспор делает замену. Куртулуш Йекта уходит с поля, а Эрдинг Мевлут выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Куртулуш Йекта получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Боффин Рууд получил желтую карточку от судьи
71'
Сиссе Паписс получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
63'
Сиссе Паписс получил желтую карточку от судьи
46'
Аланьяспор делает замену. Гюлселам Джейхун уходит с поля, а Кампуш Джалма выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Фернандес Джуниор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Майкон Маркес бьет в цель!
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Квитова Петра 2 Свитолина Элина
Итог 0 Возняцки Каролин 2 Плишкова Каролина
21' 0 СКА 1 ЦСКА Москва
Позже США. Гонка
Позже 0 Салават Юлаев 0 Авангард


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