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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
0:1
Конец матча
0:1
42' ГолДукара Сулейман
63' Желтая карточкаСиссе Паписс
71' Вторая желтая карточкаСиссе Паписс
71' Желтая карточкаБоффин Рууд
73' Желтая карточкаКуртулуш Йекта
85' Желтая карточкаМайкон Маркес
90' Желтая карточкаЧико Луис
90' Желтая карточкаМаниатис Яннис
|
42'
0:1
63'
71'
71'
73'
85'
85'
90'
90'
Состав команд
18
Сиссе
Паписс
25
Боффин
Рууд
26
Сиссоко
Али
20
Чико
Луис
88
Озмерт
Хакан
Аланьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 14 Байяно Вандерсон Защитник
- 4 Merih Demiral Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 6 Гюлселам Джейхун Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 19 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 18 Сиссе Паписс Нападающий
- Запасные игроки
- 97 Юнал Исмаил Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 17 Канак Каан Защитник
- 99 Алкылыч Дженк Ахмет Защитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 30 Кампуш Джалма Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 13 Бобо Нападающий
- 20 Hassan Ayaroglu
- Главный тренер: Баккал Месут
Антальяспор 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 30 Сангаре Назим Защитник
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 26 Сиссоко Али Защитник
- 20 Чико Луис Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 88 Озмерт Хакан Полузащитник
- 17 Синик Догукан Полузащитник
- 39 Дукара Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 77 Низам Муса Защитник
- 95 Bahadir Ozturk Защитник
- 24 Дурсун Салих Защитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 4 Челик Осман Полузащитник
- 7 Йылдырым Зеки Полузащитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 66 Эрдинг Мевлут Нападающий
- Главный тренер: Булнет Коркмаз
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.10.2018 Эрзурум ББ 1:0 Аланьяспор С
- 29.09.2018 Аланьяспор 2:1 Акхисар С
- 23.09.2018 Касымпаша 1:2 Аланьяспор С
- 17.09.2018 Аланьяспор 1:0 Трабзонспор С
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор ТМК
- 01.09.2018 Аланьяспор 1:0 Гёзтепе С
- 27.08.2018 Галатасарай 6:0 Аланьяспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 11.08.2018 Сивасспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.07.2018 Денизлиспор 0:2 Аланьяспор ТМК
- 22.07.2018 Аланьяспор 7:0 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор С
- 13.05.2018 Сивасспор 2:2 Аланьяспор С
- 05.05.2018 Аланьяспор 1:1 Османлыспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 21.04.2018 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар С
- 31.03.2018 Бешикташ 1:0 Аланьяспор С
Антальяспор (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 06.10.2018 Антальяспор 0:1 Галатасарай С
- 01.10.2018 Анкарагюджю 0:1 Антальяспор С
- 27.09.2018 Karadeniz Eregli 2:3 Антальяспор К
- 23.09.2018 Антальяспор 2:1 Сивасспор С
- 16.09.2018 Истанбул Башакшехир 4:0 Антальяспор С
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор ТМК
- 02.09.2018 Антальяспор 2:1 Ризеспор С
- 26.08.2018 Бешикташ 2:3 Антальяспор С
- 18.08.2018 Антальяспор 3:3 Коньяспор С
- 13.08.2018 Кайсериспор 2:0 Антальяспор С
- 25.07.2018 АДО Ден Хааг 0:1 Антальяспор ТМК
- 22.07.2018 СК Кувейт 0:4 Антальяспор ТМК
- 19.07.2018 Фортуна Ситтард 0:1 Антальяспор ТМК
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор С
- 11.05.2018 Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир С
- 06.05.2018 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор С
- 28.04.2018 Антальяспор 1:2 Трабзонспор С
- 23.04.2018 Фенербахче 4:1 Антальяспор С
- 15.04.2018 Антальяспор 0:0 Коньяспор С
- 07.04.2018 Карабюкспор 1:2 Антальяспор С
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
- 09.09.2018 Аланьяспор 1:1 Антальяспор Товарищеские матчи. Клубы
- 18.05.2018 Аланьяспор 3:2 Антальяспор Суперлига
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор Суперлига
- 05.08.2017 Аланьяспор 3:3 Антальяспор Товарищеские матчи. Клубы
- 28.01.2017 Антальяспор 2:1 Аланьяспор Суперлига
- 26.08.2016 Аланьяспор 2:1 Антальяспор Суперлига
- 25.04.2015 Аланьяспор 0:0 Антальяспор Турецкая первая лига
- 06.12.2014 Антальяспор 0:4 Аланьяспор Турецкая первая лига
Аланьяспор
Антальяспор
-
1 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|Касымпаша
|9
|6
|0
|3
|22 - 15
|18
|3.
|Истанбул Башакшехир
|9
|5
|3
|1
|13 - 4
|18
|4.
|Антальяспор
|1:0
|9
|5
|1
|3
|12 - 14
|16
|5.
|Бешикташ
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|6.
|Трабзонспор
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|7.
|Анкарагюджю
|1:0
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|8.
|Коньяспор
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|9.
|Гёзтепе
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|10.
|Аланьяспор
|0:1
|9
|4
|0
|5
|6 - 13
|12
|11.
|Малатьяспор
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Сивасспор
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|Кайсериспор
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Фенербахче
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Бурсаспор
|9
|1
|6
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Ризеспор
|9
|1
|5
|3
|11 - 11
|8
|17.
|Эрзурум ББ
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|18.
|Акхисар
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
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Второй тайм
90'
Маниатис Яннис получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Чико Луис получил желтую карточку от судьи
89'
Антальяспор делает замену. Дукара Сулейман уходит с поля, а Йылдырым Зеки выходит на его замену.
85'
Майкон Маркес получил желтую карточку от судьи
82'
Антальяспор делает замену. Синик Догукан уходит с поля, а Озкан Сердар выходит на его замену.
73'
Антальяспор делает замену. Куртулуш Йекта уходит с поля, а Эрдинг Мевлут выходит на его замену.
73'
Куртулуш Йекта получил желтую карточку от судьи
71'
Боффин Рууд получил желтую карточку от судьи
71'
Сиссе Паписс получает вторую желтую карточку. Удаление.
63'
Сиссе Паписс получил желтую карточку от судьи
46'
Аланьяспор делает замену. Гюлселам Джейхун уходит с поля, а Кампуш Джалма выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Аланьяспор делает замену. Вильяфаньес Лукас уходит с поля, а Фернандес Джуниор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Майкон Маркес бьет в цель!
42'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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