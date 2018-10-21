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Стадион:
Анкарагюджю
1:0
Конец матча
Малатьяспор
0'
1:0
10' Пенальти
Черчи Алессио
17' Желтая карточка
Мина Артуро
33' Желтая карточка
Джа-Джедже Брис
48' Желтая карточка
Парлак Илхан
54' Желтая карточка
Murat Yildirim II
70' Желтая карточка
Бутаиб Халид
90' Желтая карточка
Агчай Седат
90' Желтая карточка
Пинту Тьягу
90' Желтая карточка
Гильерме Маркес
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Гильерме Маркес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Пинту Тьягу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Агчай Седат получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Анкарагюджю делает замену. Озер Кенан уходит с поля, а Мехмет Сак выходит на его замену.
83'
Анкарагюджю делает замену. Канатсизкуш Кубилай уходит с поля, а Lanre Kehinde Olanrewaju выходит на его замену.
77'
Анкарагюджю делает замену. Черчи Алессио уходит с поля, а Агчай Седат выходит на его замену.
73'
Малатьяспор делает замену. Bugra Cagiran уходит с поля, а Каш Эркан выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Бутаиб Халид получил желтую карточку от судьи
67'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Тозлу Эрен выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Murat Yildirim получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Парлак Илхан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Малатьяспор делает замену. Доналд Митчелл уходит с поля, а Бутаиб Халид выходит на его замену.
Желтая карточка
33'
Джа-Джедже Брис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Мина Артуро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Черчи Алессио из команды Анкарагюджю забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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