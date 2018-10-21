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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Еникент АСАШ
1:0
Конец матча
1:0
10' ПенальтиЧерчи Алессио
17' Желтая карточкаМина Артуро
33' Желтая карточкаДжа-Джедже Брис
48' Желтая карточкаПарлак Илхан
54' Желтая карточкаMurat Yildirim II
70' Желтая карточкаБутаиб Халид
90' Желтая карточкаАгчай Седат
90' Желтая карточкаПинту Тьягу
90' Желтая карточкаГильерме Маркес
|
10'
1:0
17'
33'
48'
70'
90'
90'
90'
90'
Состав команд
22
Озгенч
Эрдем
14
Фати
Рикардо
23
Парлак
Илхан
29
Шебаке
Иссам
44
Мина
Артуро
10
Бюйюк
Адем
Анкарагюджю 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Челикай Корджан Вратарь
- 22 Озгенч Эрдем Защитник
- 5 Alihan Kubalas Защитник
- 2 Айхан Ялчын Защитник
- 8 Пинту Тьягу Защитник
- 20 Черчи Алессио Полузащитник
- 21 Джа-Джедже Брис Полузащитник
- 14 Фати Рикардо Полузащитник
- 23 Парлак Илхан Полузащитник
- 7 Озер Кенан Полузащитник
- 18 Канатсизкуш Кубилай Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Коне Бакари Защитник
- 11 Акан Махмут Защитник
- 4 Mehmet Sak Защитник
- 10 Тьеви Бифума Полузащитник
- 3 Агчай Седат Полузащитник
- 66 Сен Эрдем Полузащитник
- 89 Ender Aygoren
- 98 Kaan Uykur
- 29 Kehinde Olanrewaju
- 1 Altay Bayindir
- Главный тренер: Ismail Kartal
Малатьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Фарноль Фабьен Вратарь
- 29 Шебаке Иссам Защитник
- 44 Мина Артуро Защитник
- 16 Sadik Ciftpinar Защитник
- 77 Bugra Cagiran Защитник
- 8 Murat Yildirim II Полузащитник
- 20 Доналд Митчелл Полузащитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 22 Алексич Даниел Полузащитник
- 17 Перейра Мишель Полузащитник
- 10 Бюйюк Адем Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Озбир Эртач Вратарь
- 28 Акча Мурат Защитник
- 39 Каш Эркан Защитник
- 70 Саллей Муниру Полузащитник
- 19 Йылдыз Ахмед Полузащитник
- 9 Бутаиб Халид Нападающий
- 87 Диа Иссиар Нападающий
- 11 Тозлу Эрен Нападающий
- 61 Mustafa Eskihellac
- 18 Sincere Seth
- Главный тренер: Erol Bulut
Предыдущие игры
Анкарагюджю (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 06.10.2018 Бурсаспор 1:0 Анкарагюджю С
- 01.10.2018 Анкарагюджю 0:1 Антальяспор С
- 26.09.2018 Анкарагюджю 2:1 Serik Belediyespor К
- 21.09.2018 Эрзурум ББ 0:1 Анкарагюджю С
- 15.09.2018 Анкарагюджю 1:0 Акхисар С
- 08.09.2018 Генчлербирлиги 0:4 Анкарагюджю ТМК
- 02.09.2018 Касымпаша 2:1 Анкарагюджю С
- 25.08.2018 Анкарагюджю 2:2 Трабзонспор С
- 19.08.2018 Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю С
- 10.08.2018 Анкарагюджю 1:3 Галатасарай С
- 21.07.2018 Эрзурум ББ 2:2 Анкарагюджю ТМК
- 07.05.2018 Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор ПЛТ
- 28.04.2018 Манисаспор 0:3 Анкарагюджю ПЛТ
- 22.04.2018 Анкарагюджю 4:0 Газиантеп ББ ПЛТ
- 14.04.2018 Умраньеспор 1:1 Анкарагюджю ПЛТ
- 07.04.2018 Анкарагюджю 3:2 Гиресунспор ПЛТ
- 01.04.2018 Денизлиспор 3:1 Анкарагюджю ПЛТ
- 18.03.2018 Анкарагюджю 1:0 Эскишехирспор ПЛТ
- 12.03.2018 Истанбулспор 1:2 Анкарагюджю ПЛТ
- 09.03.2018 Анкарагюджю 2:1 Аданаспор ПЛТ
Малатьяспор (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 07.10.2018 Малатьяспор 4:4 Сивасспор С
- 01.10.2018 Истанбул Башакшехир 1:1 Малатьяспор С
- 22.09.2018 Малатьяспор 1:0 Ризеспор С
- 15.09.2018 Бешикташ 2:1 Малатьяспор С
- 31.08.2018 Малатьяспор 0:1 Коньяспор С
- 25.08.2018 Кайсериспор 0:0 Малатьяспор С
- 18.08.2018 Малатьяспор 1:0 Фенербахче С
- 12.08.2018 Гёзтепе 1:3 Малатьяспор С
- 04.08.2018 Малатьяспор 2:1 Газиантеп ББ ТМК
- 25.07.2018 Малатьяспор 1:3 Сумгаит ТМК
- 19.07.2018 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 06.07.2018 Малатьяспор 1:0 Дунэря Кэлэраши ТМК
- 18.05.2018 Малатьяспор 3:2 Кайсериспор С
- 12.05.2018 Галатасарай 2:0 Малатьяспор С
- 07.05.2018 Гёзтепе 0:0 Малатьяспор С
- 29.04.2018 Малатьяспор 0:0 Акхисар С
- 22.04.2018 Бешикташ 3:1 Малатьяспор С
- 14.04.2018 Малатьяспор 1:1 Аланьяспор С
- 06.04.2018 Истанбул Башакшехир 1:0 Малатьяспор С
Анкарагюджю
Малатьяспор
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|9
|6
|1
|2
|17 - 10
|19
|2.
|Касымпаша
|9
|6
|0
|3
|22 - 15
|18
|3.
|Истанбул Башакшехир
|9
|5
|3
|1
|13 - 4
|18
|4.
|Антальяспор
|1:0
|9
|5
|1
|3
|12 - 14
|16
|5.
|Бешикташ
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|6.
|Трабзонспор
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|7.
|Анкарагюджю
|1:0
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|8.
|Коньяспор
|9
|3
|4
|2
|15 - 13
|13
|9.
|Гёзтепе
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|10.
|Аланьяспор
|0:1
|9
|4
|0
|5
|6 - 13
|12
|11.
|Малатьяспор
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|12.
|Сивасспор
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|Кайсериспор
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Фенербахче
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Бурсаспор
|9
|1
|6
|2
|6 - 8
|9
|16.
|Ризеспор
|9
|1
|5
|3
|11 - 11
|8
|17.
|Эрзурум ББ
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|18.
|Акхисар
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5
Второй тайм
90'
Гильерме Маркес получил желтую карточку от судьи
90'
Пинту Тьягу получил желтую карточку от судьи
90'
Агчай Седат получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Анкарагюджю делает замену. Озер Кенан уходит с поля, а Мехмет Сак выходит на его замену.
83'
Анкарагюджю делает замену. Канатсизкуш Кубилай уходит с поля, а Lanre Kehinde Olanrewaju выходит на его замену.
77'
Анкарагюджю делает замену. Черчи Алессио уходит с поля, а Агчай Седат выходит на его замену.
73'
Малатьяспор делает замену. Bugra Cagiran уходит с поля, а Каш Эркан выходит на его замену.
70'
Бутаиб Халид получил желтую карточку от судьи
67'
Малатьяспор делает замену. Перейра Мишель уходит с поля, а Тозлу Эрен выходит на его замену.
54'
Murat Yildirim получил желтую карточку от судьи
48'
Парлак Илхан получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Малатьяспор делает замену. Доналд Митчелл уходит с поля, а Бутаиб Халид выходит на его замену.
33'
Джа-Джедже Брис получил желтую карточку от судьи
17'
Мина Артуро получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Черчи Алессио из команды Анкарагюджю забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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