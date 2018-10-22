Стадион: Шенол Гюнеш
0:0
Конец матча
24' Желтая карточкаСуну Жиль
45' Желтая карточкаОнази Оджени
65' Желтая карточкаAuremir
90' Желтая карточкаШехич Ибрагим
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
96'
96'
96'
Шабалала Сифиве из команды Ерзурум сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
96'
Ерзурум контролирует мяч.
95'
95'
Куцка Юрай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Суну Жиль наказан за толчок Новак Филип
94'
94'
94'
94'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Судье надоело, что Шехич Ибрагим тянет время и он наказал его горчичником
93'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Коркмаз Эгимен пострадал.
92'
92'
Суну Жиль наказан за толчок Новак Филип
92'
Ерзурум контролирует мяч.
91'
Коне Мусса из команды Ерзурум играет слишком грубо. Новак Филип оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Ерзурум
91'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
90'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
90'
Тактическая замена. Ibrahim Akdag уходит с поля и его заменяет Шабалала Сифиве
89'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Язиджи Юсуф
89'
89'
89'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
88'
88'
Экубан Калеб пробует нанести удар издали, но Шехич Ибрагим держит все под контролем
88'
Родальега Уго из команды Трабзонспор находит одноклубника четким пасом пяткой.
87'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
87'
86'
86'
Куцка Юрай нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
85'
Отличные скиллы показывает Auremir, обводя своих соперников
85'
Ерзурум начинает контратаку
85'
85'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
85'
Родальега Уго мяч отрикошетил от ворот
85'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
85'
Трабзонспор имеет хороший шанс забить.
84'
84'
Ерзурум контролирует мяч.
84'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Щук Ясмин из команды Ерзурум подал угловой слева.
83'
Тактическая замена. Хурмаджи Озер уходит с поля и его заменяет Коне Мусса
82'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Антальяли Тайлан из команды Ерзурум идет с мячом вперед на обострение...
82'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
81'
81'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
81'
Судья сигнализирует, что Щук Ясмин из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Экубан Калеб
80'
80'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Судья сигнализирует, что Соса Хосе из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
79'
Ерзурум контролирует мяч.
79'
Удар от ворот произведет Ерзурум
78'
Коркмаз Эгимен возвращается на поле.
78'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
78'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
77'
Родальега Уго из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
77'
77'
Матч возобновлен
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Коркмаз Эгимен получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Тактическая замена. Башсан Эмрах уходит с поля и его заменяет Тай Леннарт
76'
Родальега Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Коркмаз Эгимен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
75'
74'
74'
Гёр Локман делает длинную передачу вперед
74'
Ерзурум контролирует мяч.
74'
73'
Ibrahim Akdag нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Ерзурум контролирует мяч.
72'
72'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
71'
Ерзурум контролирует мяч.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Родальега Уго из команды Трабзонспор в офсайде
70'
Матч возобновится спорным мячом
67'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
67'
Родальега Уго из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Ibrahim Akdag пострадал.
67'
Экубан Калеб нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
66'
65'
Auremir получил желтую карточку от судьи
65'
Auremir из команды Ерзурум опасно и грубо сыграл. Йилмаз Бурак пострадал.
65'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Ерзурум начинает контратаку
65'
65'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
64'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Abdulkadir Omur пробил со штрафного прямо в стенку
63'
Судья сигнализирует, что Гёр Локман из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Экубан Калеб
63'
63'
62'
Коркмаз Эгимен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
62'
Экубан Калеб из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
Антальяли Тайлан нанес удар чуть мимо. Близко!
61'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Ерзурум контролирует мяч.
61'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Соса Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Суну Жиль из команды Ерзурум сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хурмаджи Озер не смог удачно сыграть.
58'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Ерзурум
57'
ШАНС! Родальега Уго нанес удар с лета, но не попал по воротам!
57'
57'
Коркмаз Эгимен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Судья сигнализирует, что Антальяли Тайлан из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Куцка Юрай
56'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум подал угловой справа.
55'
Ibrahim Akdag мяч отрикошетил от ворот
55'
Антальяли Тайлан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор подал угловой слева.
54'
Auremir предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
54'
Суну Жиль из команды Ерзурум в офсайде
54'
Ерзурум контролирует мяч.
53'
53'
53'
Новак Филип из команды Трабзонспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Ерзурум контролирует мяч.
53'
52'
Суну Жиль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
52'
52'
Плохо сыграл Куцка Юрай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Щук Ясмин из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
52'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум разыграл угловой с правого угла.
51'
Новак Филип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Ерзурум контролирует мяч.
51'
50'
50'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
50'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
50'
Родальега Уго из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Удар от ворот произведет Ерзурум
49'
Отличный пас сделал Перейра Жоау из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
48'
Ерзурум контролирует мяч.
48'
Соса Хосе из команды Трабзонспор сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
47'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
46'
Тактическая замена. Амири Вахид уходит с поля и его заменяет Экубан Калеб
46'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Куцка Юрай
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Ibrahim Akdag из команды Ерзурум направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Онази Оджени из команды Трабзонспор предупрежден после нескольких фолов.
47'
Онази Оджени из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Башсан Эмрах пострадал.
46'
Амири Вахид из команды Трабзонспор в офсайде
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Удар от ворот произведет Ерзурум
45'
Отличный пас сделал Родальега Уго из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
44'
44'
43'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Ерзурум
43'
Амири Вахид из команды Трабзонспор сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
42'
42'
42'
42'
41'
Суну Жиль из команды Ерзурум в офсайде
41'
Хурмаджи Озер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Башсан Эмрах
40'
Удар от ворот произведет Ерзурум
39'
39'
39'
Суну Жиль пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
38'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Гёр Локман
37'
Судья сигнализирует, что Швехлен Лео из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
37'
Онази Оджени выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Башсан Эмрах нанес удар, мяч был парирован, но Кыврак Онур не удержал его в руках.
37'
Плохо сыграл Родальега Уго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
37'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Хурмаджи Озер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Родальега Уго наказан за толчок Щук Ясмин
36'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Ерзурум контролирует мяч.
35'
35'
Auremir из команды Ерзурум делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
34'
Судья сигнализирует, что Auremir из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Амири Вахид
33'
33'
Судья сигнализирует, что Швехлен Лео из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
33'
Суну Жиль из команды Ерзурум плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Гёр Локман делает длинную передачу вперед
33'
Ерзурум контролирует мяч.
32'
Судья сигнализирует, что Туре Зарго из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
32'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
31'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
30'
30'
Ерзурум контролирует мяч.
30'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Ерзурум контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Ерзурум
29'
Онази Оджени делает длинную передачу вперед
29'
Гёр Локман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Швехлен Лео из команды Ерзурум поставил подножку. Пострадал Родальега Уго
28'
27'
Ibrahim Akdag из команды Ерзурум сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
27'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум подал угловой слева.
27'
Матч возобновлен
27'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хоссейни Маджид из команды Трабзонспор.
26'
Суну Жиль из команды Ерзурум делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Отличные скиллы показывает Суну Жиль, обводя своих соперников
26'
Ерзурум начинает контратаку
26'
26'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Ерзурум контролирует мяч.
25'
24'
Суну Жиль получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Суну Жиль грубо играет против соперника. Пострадал Йилмаз Бурак
24'
24'
23'
23'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
23'
22'
Удар от ворот произведет Ерзурум
22'
Соса Хосе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Плохо сыграл Коркмаз Эгимен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
22'
Отличный пас сделал Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
21'
Швехлен Лео пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур ловит мяч
21'
Плохо сыграл Хоссейни Маджид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум подал угловой слева.
21'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Хурмаджи Озер из команды Ерзурум сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Ерзурум
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Родальега Уго и попал в каркас ворот!
19'
Амири Вахид из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
19'
19'
Соса Хосе из команды Трабзонспор разыграл угловой с левого угла.
19'
Auremir предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
17'
Auremir из команды Ерзурум делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
Удар от ворот произведет Ерзурум
15'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
15'
15'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
14'
14'
Abdulkadir Omur нанес удар издали, а Шехич Ибрагим отбил его обратно в игру!
14'
Игрок из команды Трабзонспор вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
13'
Гёр Локман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Соса Хосе из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
12'
11'
11'
Ерзурум контролирует мяч.
11'
11'
Auremir из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
10'
Судья сигнализирует, что Перейра Жоау из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Хурмаджи Озер
10'
9'
Матч возобновлен
7'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум в офсайде
7'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
6'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
6'
Башсан Эмрах из команды Ерзурум сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Ерзурум имеет хороший шанс забить.
6'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Ерзурум контролирует мяч.
5'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Щук Ясмин
5'
Ерзурум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Ibrahim Akdag наказан за толчок Abdulkadir Omur
4'
3'
Удар от ворот произведет Ерзурум
3'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
3'
2'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хурмаджи Озер из команды Ерзурум отправил кросс в штрафную...
2'
Auremir из команды Ерзурум навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Ерзурум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ерзурум начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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