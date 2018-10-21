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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Наддеруд
0:0
5' Не забитый пенальтиБоли Франк
13' Желтая карточкаХауген Фредрик
27' Желтая карточкаБохинен Эмиль
|
5'
0:0
13'
27'
Состав команд
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 12 Сандберг Маркус Вратарь
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 10 Боли Франк Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 77 Валенчич Филип Полузащитник
- 50 Oscar Aga
- 45 Morten Renaa Olsen
- 14 Kristoffer Askildsen
- 20 Ola Brynhildsen
- Главный тренер: Берг Хеннинг
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 4 Christian Rismark Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 16 Йенсен Рубен Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 25 Браатен Даниэль Нападающий
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Карадас Азар Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- 9 Daouda Bamba Нападающий
- 36 Emil Harloff
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 06.10.2018 Стабек 1:1 Волеренга Т
- 30.09.2018 Лиллестрём 3:2 Стабек Т
- 23.09.2018 Стабек 3:2 Ранхейм Т
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 08.07.2018 Старт 2:1 Стабек Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
Бранн (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 07.10.2018 Бранн 1:1 Лиллестрём Т
- 01.10.2018 Тромсё 2:1 Бранн Т
- 23.09.2018 Бранн 1:1 Саннефьёрд Т
- 15.09.2018 Хёугесунн 1:3 Бранн Т
- 02.09.2018 Бранн 1:0 Ранхейм Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 06.08.2018 Бранн 4:1 Старт Т
- 29.07.2018 Хёугесунн 3:1 Бранн ТМК
- 08.07.2018 Будё-Глимт 2:2 Бранн Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 25.06.2018 Одд 0:1 Бранн Т
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 30.05.2018 Лиллестрём 4:1 Бранн К
- 27.05.2018 Русенборг 1:2 Бранн Т
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
Последние игры между собой
Стабек: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Типпелиген
- 09.07.2017 Стабек 2:0 Бранн Типпелиген
- 19.06.2017 Бранн 5:0 Стабек Типпелиген
- 17.07.2016 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 16.05.2016 Бранн 1:0 Стабек Типпелиген
- 18.07.2014 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 06.04.2014 Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
- 06.08.2012 Стабек 0:4 Бранн Типпелиген
- 30.06.2012 Стабек 1:2 Бранн Типпелиген
- 17.03.2012 Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
- 21.08.2011 Стабек 1:1 Бранн Типпелиген
- 03.07.2011 Бранн 2:1 Стабек Типпелиген
- 18.07.2010 Бранн 2:2 Стабек Типпелиген
- 09.05.2010 Стабек 2:1 Бранн Типпелиген
- 29.06.2009 Стабек 2:1 Бранн Типпелиген
- 22.03.2009 Бранн 1:1 Стабек Типпелиген
- 19.10.2008 Бранн 1:2 Стабек Типпелиген
- 19.04.2008 Стабек 3:0 Бранн Типпелиген
Стабек
Бранн
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|2.
|Бранн
|0:0
|26
|14
|8
|4
|37 - 24
|50
|3.
|Мольде
|26
|14
|5
|7
|51 - 32
|47
|4.
|Хёугесунн
|26
|14
|5
|7
|39 - 28
|47
|5.
|Ранхейм
|26
|11
|6
|9
|38 - 42
|39
|6.
|Одд
|26
|10
|7
|9
|37 - 31
|37
|7.
|Кристиансунд
|26
|10
|7
|9
|39 - 36
|37
|8.
|Волеренга
|26
|10
|7
|9
|36 - 40
|37
|9.
|Тромсё
|26
|10
|3
|13
|37 - 40
|33
|10.
|Сарпсборг-08
|26
|9
|6
|11
|41 - 37
|33
|11.
|Старт
|26
|8
|5
|13
|27 - 43
|29
|12.
|Будё-Глимт
|26
|6
|10
|10
|28 - 31
|28
|13.
|Лиллестрём
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Стрёмсгодсет
|26
|6
|8
|12
|39 - 41
|26
|15.
|Стабек
|0:0
|26
|5
|10
|11
|30 - 44
|25
|16.
|Саннефьёрд
|26
|3
|10
|13
|27 - 49
|19
Первый тайм
27'
Бохинен Эмиль получил желтую карточку от судьи
13'
Хауген Фредрик получил желтую карточку от судьи
5'
ОН ПРОМАЗАЛ - Боли Франк пробил пенальти, но не смог забить!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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