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Стадион:
Стабек
0:0
Первый тайм: 44'
Бранн
0'
0:0
5' Не забитый пенальти
Боли Франк
13' Желтая карточка
Хауген Фредрик
27' Желтая карточка
Бохинен Эмиль
44'
Первый тайм
Желтая карточка
27'
Бохинен Эмиль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
13'
Хауген Фредрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
ОН ПРОМАЗАЛ - Боли Франк пробил пенальти, но не смог забить!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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