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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Первый тайм: 29'
1:0
22' ГолТиаго Невес
|
22'
1:0
Состав команд
26
Деде
30
Тиаго
Невес
28
Баркос
Эрнан
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 26 Деде Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 28 Баркос Эрнан Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Lucas Daniel Romero Защитник
- 25 Marcelo Hermes Защитник
- 17 Raniel Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 11 David VI
- 9 Fred II
- 18 Rafinha XVII
- 20 Bruno Silva II
- 4 Murilo Cerqueira
- 27 Manoel Ribeiro II
- 12 Рафаэл Пирес
- 16 Lucas Silva IV
Шапекоэнсе 4-4-2
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 2 Eduardo VI Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 95 Gustavo Barreto Полузащитник
- 72 Diego Torres II Полузащитник
- 34 Agustin Doffo Нападающий
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Русшел Алан Защитник
- 14 Бруно Фабрисио Защитник
- 97 Винисиус Маркос Защитник
- 22 Nery Ruben Bareiro Защитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 77 Osman Junior Полузащитник
- 11 Андраде Виктор Полузащитник
- 25 Роллим Янн Полузащитник
- 16 Edgar Orzuza Полузащитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 19 Vinicius XII
- 84 Ivan IV
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Васко да Гама 2:0 Крузейро СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Шапекоэнсе 1:0 Атлетико Минейро СA
- 01.10.2018 Сеара 3:1 Шапекоэнсе СA
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.09.2018 Фламенго 2:0 Шапекоэнсе СA
- 06.09.2018 Парана 1:1 Шапекоэнсе СA
- 03.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас СA
- 27.08.2018 Васко да Гама 3:1 Шапекоэнсе СA
- 20.08.2018 Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 06.08.2018 Спорт Ресифи 1:1 Шапекоэнсе СA
- 02.08.2018 Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе К
- 01.08.2018 Торино 2:0 Шапекоэнсе ТМК
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
- 20.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Байя СA
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Шапекоэнсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
- 10.06.2018 Шапекоэнсе 2:0 Крузейро Серия A
- 11.09.2017 Шапекоэнсе 1:2 Крузейро Серия A
- 05.06.2017 Крузейро 0:2 Шапекоэнсе Серия A
- 02.06.2017 Шапекоэнсе 0:0 Крузейро Кубок
- 04.05.2017 Крузейро 1:0 Шапекоэнсе Кубок
- 10.02.2017 Крузейро 2:0 Шапекоэнсе Копа Суль-Минас-Рио
- 16.10.2016 Крузейро 0:0 Шапекоэнсе Серия A
- 30.06.2016 Шапекоэнсе 3:2 Крузейро Серия A
- 21.09.2015 Шапекоэнсе 0:2 Крузейро Серия A
- 21.06.2015 Крузейро 0:1 Шапекоэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|30
|18
|8
|4
|47 - 19
|62
|2.
|Фламенго
|1:0
|30
|17
|7
|6
|45 - 22
|58
|3.
|Интернасьональ
|29
|16
|8
|5
|39 - 20
|56
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|11
|5
|40 - 27
|53
|5.
|Гремио
|30
|14
|10
|6
|38 - 19
|52
|6.
|Атлетико Минейро
|30
|13
|7
|10
|47 - 35
|46
|7.
|Сантос
|29
|11
|9
|9
|33 - 26
|42
|8.
|Крузейро
|1:0
|29
|10
|10
|9
|23 - 25
|40
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|7
|12
|41 - 29
|40
|10.
|Флуминенсе
|30
|11
|7
|12
|31 - 35
|40
|11.
|Байя
|30
|9
|10
|11
|31 - 34
|37
|12.
|Коринтианс
|30
|9
|9
|12
|30 - 29
|36
|13.
|Ботафого
|30
|8
|11
|11
|29 - 40
|35
|14.
|Васко да Гама
|30
|8
|10
|12
|35 - 42
|34
|15.
|Америка Минейро
|30
|8
|10
|12
|26 - 35
|34
|16.
|Витория
|30
|9
|6
|15
|30 - 51
|33
|17.
|Сеара
|29
|7
|10
|12
|23 - 31
|31
|18.
|Шапекоэнсе
|0:1
|30
|7
|10
|13
|29 - 43
|31
|19.
|Спорт Ресифи
|30
|8
|6
|16
|27 - 50
|30
|20.
|Парана
|0:1
|30
|3
|8
|19
|12 - 44
|17
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