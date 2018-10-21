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Крузейро
1:0
Первый тайм: 29'
Шапекоэнсе
0'
1:0
22' Гол
Тиаго Невес
29'
Первый тайм
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Тиаго Невес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог США. Гонка
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