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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Второй тайм: 85'
1:0
9' ГолRhayner
1:1
31' ГолJadson I
34' Желтая карточкаLucas Ribeiro
81' Желтая карточкаDouglas Gomes
|
31'
1:1
34'
58'
59'
69'
81'
Состав команд
12
Роналдо
90
Rhayner
55
Арука
Маркос
11
Erick
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
Лемос
15
Ральф
Телес
10
Jadson
I
Витория 4-1-4-1
- Основной состав
- 12 Роналдо Вратарь
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 14 Lucas Ribeiro Защитник
- 20 Фабиано Медина Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 19 Lucas Fernandes III Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 55 Арука Маркос Полузащитник
- 11 Erick Полузащитник
- 9 Walter Bou Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 44 Руан Защитник
- 97 Rodrigo Andrade Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 22 Wallyson Полузащитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 37 Bruno Anjos Полузащитник
- 73 Мели Сесар Полузащитник
- 8 José Maurisio V
- 18 Leo VII
- 77 Yago I
- 3 Marcelo Benitez II
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 23 Фагнер Лемос Защитник
- 14 Leonardo Rodrigues V Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 35 Авелар Данило Защитник
- 30 Douglas Gomes Полузащитник
- 15 Ральф Телес Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 10 Jadson I Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Полузащитник
- 47 Emerson Sheik Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Серхио Диас Защитник
- 17 Thiago Dos Santos Защитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 16 Angelo Araos Полузащитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 7 Жонатас Кристиан Нападающий
- 9 Roger V
- 20 Danilo XII
- 34 Pedro Henrique II
- 33 Carlos Augusto
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 14.10.2018 Шапекоэнсе 0:1 Витория СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 15.09.2018 Сеара 2:0 Витория СA
- 10.09.2018 Витория 1:0 Васко да Гама СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Витория 1:0 Атлетико Минейро СA
- 24.08.2018 Фламенго 1:0 Витория СA
- 19.08.2018 Витория 0:3 Палмейрас СA
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
- 27.07.2018 Витория 1:0 Спорт Ресифи СA
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
- 19.07.2018 Витория 1:0 Парана СA
- 13.06.2018 Сан-Паулу 3:0 Витория СA
- 10.06.2018 Коринтианс 0:0 Витория СA
- 07.06.2018 Витория 1:0 Шапекоэнсе СA
Коринтианс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 18.10.2018 Коринтианс 1:2 Крузейро К
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 11.10.2018 Крузейро 1:0 Коринтианс К
- 06.10.2018 Коринтианс 0:3 Фламенго СA
- 30.09.2018 Америка Минейро 0:0 Коринтианс СA
- 27.09.2018 Коринтианс 2:1 Фламенго К
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 17.09.2018 Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи СA
- 13.09.2018 Фламенго 0:0 Коринтианс К
- 09.09.2018 Палмейрас 1:0 Коринтианс СA
- 06.09.2018 Сеара 2:1 Коринтианс СA
- 02.09.2018 Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро СA
- 30.08.2018 Коринтианс 2:1 Коло-Коло КЛ
- 26.08.2018 Коринтианс 1:0 Парана СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс К
- 12.08.2018 Шапекоэнсе 2:1 Коринтианс СA
- 09.08.2018 Коло-Коло 1:0 Коринтианс КЛ
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
Последние игры между собой
Витория: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Коринтианс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 10.06.2018 Коринтианс 0:0 Витория Серия A
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория Кубок
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс Кубок
- 19.08.2017 Коринтианс 0:1 Витория Серия A
- 21.05.2017 Витория 0:1 Коринтианс Серия A
- 23.08.2016 Коринтианс 2:1 Витория Серия A
- 22.05.2016 Витория 3:2 Коринтианс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|2:1
|30
|18
|8
|4
|47 - 19
|62
|2.
|Интернасьональ
|29
|16
|8
|5
|39 - 20
|56
|3.
|Фламенго
|29
|16
|7
|6
|44 - 22
|55
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|11
|5
|40 - 27
|53
|5.
|Гремио
|30
|14
|10
|6
|38 - 19
|52
|6.
|Атлетико Минейро
|0:1
|30
|13
|7
|10
|47 - 35
|46
|7.
|Сантос
|29
|11
|9
|9
|33 - 26
|42
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|7
|12
|41 - 29
|40
|9.
|Флуминенсе
|1:0
|30
|11
|7
|12
|31 - 35
|40
|10.
|Крузейро
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|11.
|Байя
|30
|9
|10
|11
|31 - 34
|37
|12.
|Коринтианс
|1:1
|30
|9
|9
|12
|29 - 28
|36
|13.
|Ботафого
|30
|8
|11
|11
|29 - 40
|35
|14.
|Васко да Гама
|30
|8
|10
|12
|35 - 42
|34
|15.
|Америка Минейро
|30
|8
|10
|12
|26 - 35
|34
|16.
|Витория
|1:1
|30
|9
|6
|15
|29 - 50
|33
|17.
|Сеара
|1:2
|29
|7
|10
|12
|23 - 31
|31
|18.
|Шапекоэнсе
|29
|7
|10
|12
|29 - 42
|31
|19.
|Спорт Ресифи
|30
|8
|6
|16
|27 - 50
|30
|20.
|Парана
|29
|3
|8
|18
|12 - 43
|17
Второй тайм
82'
Коринтианс делает замену. Douglas Augusto уходит с поля, а Angelo Araos выходит на его замену.
81'
Douglas Augusto получил желтую карточку от судьи
69'
Коринтианс делает замену. Педринью Роша уходит с поля, а Clayson выходит на его замену.
66'
Витория делает замену. Райнер уходит с поля, а Rodrigo Andrade выходит на его замену.
60'
Витория делает замену. Lucas Fernandes уходит с поля, а Неилтон Мейра выходит на его замену.
59'
Коринтианс делает замену. Эмерсон уходит с поля, а Рожер выходит на его замену.
58'
Витория делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Leo выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Lucas Ribeiro получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Жадсон бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Райнер бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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