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Витория
1:1
Второй тайм: 85'
Коринтианс
0'
1:0
9' Гол
Rhayner
1:1
31' Гол
Jadson I
34' Желтая карточка
Lucas Ribeiro
81' Желтая карточка
Douglas Gomes
85'
Второй тайм
82'
Коринтианс делает замену. Douglas Augusto уходит с поля, а Angelo Araos выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Douglas Augusto получил желтую карточку от судьи
69'
Коринтианс делает замену. Педринью Роша уходит с поля, а Clayson выходит на его замену.
66'
Витория делает замену. Райнер уходит с поля, а Rodrigo Andrade выходит на его замену.
60'
Витория делает замену. Lucas Fernandes уходит с поля, а Неилтон Мейра выходит на его замену.
59'
Коринтианс делает замену. Эмерсон уходит с поля, а Рожер выходит на его замену.
58'
Витория делает замену. Walter Bou уходит с поля, а Leo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Lucas Ribeiro получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Жадсон бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Райнер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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