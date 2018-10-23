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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Второй тайм: 69'
20' Желтая карточкаЛопес Нико
1:0
44' ГолДамиан Леандро
45' Желтая карточкаЭнрике Густаво
1:1
50' ГолГабриэл Барбоза
53' Желтая карточкаBruno Henrique IV
|
20'
44'
1:0
45'
50'
1:1
Состав команд
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
9
Rodrygo
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 18 Фабиано Лейсманн Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Фузато Даниэл Вратарь
- 2 Дуду Эдуардо Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 20 Эмерсон Рамос Защитник
- 6 Uendel Защитник
- 37 Зе Карлос Защитник
- 35 Charles Matos Полузащитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 22 Росси Нападающий
- 86 Jonatan Alvez Нападающий
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 2 Luiz Felipe III Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 9 Rodrygo Полузащитник
- 7 Карлос Санчес II Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 22 Руис Брайан Нападающий
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- 17 Гонсалес Дерлис Нападающий
- 28 Perez Martinez Lucas VI
- 23 Arthur VIII
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Предыдущие игры
Интернасьональ (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 14.10.2018 Интернасьональ 3:1 Сан-Паулу СA
- 06.10.2018 Спорт Ресифи 2:1 Интернасьональ СA
- 30.09.2018 Интернасьональ 2:1 Витория СA
- 23.09.2018 Коринтианс 1:1 Интернасьональ СA
- 18.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 06.09.2018 Интернасьональ 2:1 Фламенго СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 26.08.2018 Интернасьональ 0:0 Палмейрас СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Интернасьональ 1:0 Парана СA
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 07.08.2018 Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ СA
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Америка Минейро 2:1 Интернасьональ СA
- 24.07.2018 Интернасьональ 1:0 Сеара СA
- 20.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ СA
- 14.06.2018 Интернасьональ 3:1 Васко да Гама СA
- 11.06.2018 Сантос 1:2 Интернасьональ СA
- 06.06.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ СA
Сантос (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 14.10.2018 Сантос 1:0 Коринтианс СA
- 06.10.2018 Витория 0:1 Сантос СA
- 30.09.2018 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 30.07.2018 Сантос 0:1 Америка Минейро СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
- 11.06.2018 Сантос 1:2 Интернасьональ Серия A
- 20.10.2016 Интернасьональ 2:0 Сантос Кубок
- 29.09.2016 Сантос 2:1 Интернасьональ Кубок
- 09.09.2016 Интернасьональ 2:1 Сантос Серия A
- 30.05.2016 Сантос 0:1 Интернасьональ Серия A
- 27.09.2015 Сантос 3:1 Интернасьональ Серия A
- 29.06.2015 Интернасьональ 1:0 Сантос Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|30
|18
|8
|4
|47 - 19
|62
|2.
|Фламенго
|30
|17
|7
|6
|48 - 22
|58
|3.
|Интернасьональ
|1:1
|30
|16
|9
|5
|40 - 21
|57
|4.
|Сан-Паулу
|30
|14
|11
|5
|40 - 27
|53
|5.
|Гремио
|30
|14
|10
|6
|38 - 19
|52
|6.
|Атлетико Минейро
|30
|13
|7
|10
|47 - 35
|46
|7.
|Сантос
|1:1
|30
|11
|10
|9
|34 - 27
|43
|8.
|Крузейро
|29
|10
|10
|9
|25 - 25
|40
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|7
|12
|41 - 29
|40
|10.
|Флуминенсе
|30
|11
|7
|12
|31 - 35
|40
|11.
|Байя
|30
|9
|10
|11
|31 - 34
|37
|12.
|Коринтианс
|30
|9
|9
|12
|30 - 29
|36
|13.
|Ботафого
|30
|8
|11
|11
|29 - 40
|35
|14.
|Васко да Гама
|30
|8
|10
|12
|35 - 42
|34
|15.
|Америка Минейро
|30
|8
|10
|12
|26 - 35
|34
|16.
|Витория
|30
|9
|6
|15
|30 - 51
|33
|17.
|Сеара
|29
|7
|10
|12
|23 - 31
|31
|18.
|Шапекоэнсе
|30
|7
|10
|13
|29 - 45
|31
|19.
|Спорт Ресифи
|30
|8
|6
|16
|27 - 50
|30
|20.
|Парана
|30
|3
|8
|19
|12 - 47
|17
Второй тайм
53'
Bruno Henrique получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Дамиан Леандро бьет в цель!
20'
Лопес Нико получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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