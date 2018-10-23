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Интернасьональ
1:1
Второй тайм: 69'
Сантос
0'
20' Желтая карточка
Лопес Нико
1:0
44' Гол
Дамиан Леандро
45' Желтая карточка
Энрике Густаво
1:1
50' Гол
Габриэл Барбоза
53' Желтая карточка
Bruno Henrique IV
69'
Второй тайм
Желтая карточка
53'
Bruno Henrique получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Дамиан Леандро бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Лопес Нико получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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