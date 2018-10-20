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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 12600
0:0
Первый тайм: 34'
Состав команд
4
Messias
6
Carlinho
17
Magrao
II
10
Giovanni
IV
11
Luan
I
21
Madson
II
14
Кайо
Силва
31
Jean
Pyerre
Америка Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joao Ricardo II Вратарь
- 13 Силва Адерлан Защитник
- 4 Messias Защитник
- 3 Matheus Ferraz Защитник
- 6 Carlinho Защитник
- 8 Juninho IX Полузащитник
- 5 Ze Ricardo Полузащитник
- 7 Matheus XV Полузащитник
- 17 Magrao II Полузащитник
- 10 Giovanni IV Полузащитник
- 11 Luan I Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Fernando Leal Вратарь
- 19 Робсон Жануариу Защитник
- 2 Norberto Защитник
- 16 Potigar Защитник
- 15 Donizete Полузащитник
- 18 Aylon Полузащитник
- 20 Ruy Полузащитник
- 9 Моура Рафаэл Нападающий
- 23 Wescley X
- 21 Маркиньос Марко
- 14 Wescley VI
- 25 Paulo III
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 21 Madson II Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 32 Матеус Энрике Полузащитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 31 Jean Pyerre Полузащитник
- 29 Juninho Capixaba Полузащитник
- 27 Thonny Anderson Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Фелипе Мартинс Защитник
- 33 Пепе Кеплер Защитник
- 16 Thaciano Полузащитник
- 41 Tonhao
- 40 Isaque Elias Brito
- 10 Douglas X
- 15 Vico
- 34 Brenno
Предыдущие игры
Америка Минейро (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 15.10.2018 Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро СA
- 06.10.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Америка Минейро СA
- 30.09.2018 Америка Минейро 0:0 Коринтианс СA
- 22.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Америка Минейро СA
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Америка Минейро 0:0 Сеара СA
- 07.09.2018 Америка Минейро 2:1 Васко да Гама СA
- 01.09.2018 Витория 1:0 Америка Минейро СA
- 26.08.2018 Америка Минейро 2:2 Фламенго СA
- 23.08.2018 Спорт Ресифи 0:2 Америка Минейро СA
- 20.08.2018 Америка Минейро 0:0 Флуминенсе СA
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 05.08.2018 Америка Минейро 0:0 Палмейрас СA
- 30.07.2018 Сантос 0:1 Америка Минейро СA
- 27.07.2018 Америка Минейро 2:1 Интернасьональ СA
- 22.07.2018 Парана 1:0 Америка Минейро СA
- 20.07.2018 Крузейро 3:1 Америка Минейро СA
- 13.06.2018 Америка Минейро 0:0 Шапекоэнсе СA
- 10.06.2018 Гремио 1:0 Америка Минейро СA
- 08.06.2018 Америка Минейро 1:3 Атлетико Минейро СA
Гремио (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 14.10.2018 Палмейрас 2:0 Гремио СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 03.10.2018 Гремио 4:0 Атлетико Тукуман КЛ
- 29.09.2018 Флуминенсе 0:1 Гремио СA
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 08.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Гремио КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
Последние игры между собой
Америка Минейро: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Гремио: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
- 10.06.2018 Гремио 1:0 Америка Минейро Серия A
- 06.04.2017 Гремио 1:0 Америка Минейро Копа Суль-Минас-Рио
- 20.11.2016 Гремио 3:0 Америка Минейро Серия A
- 01.08.2016 Америка Минейро 0:0 Гремио Серия A
- 23.10.2011 Америка Минейро 2:2 Гремио Серия A
- 28.07.2011 Гремио 1:1 Америка Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|29
|17
|8
|4
|45 - 18
|59
|2.
|Интернасьональ
|29
|16
|8
|5
|39 - 20
|56
|3.
|Фламенго
|29
|16
|7
|6
|44 - 22
|55
|4.
|Сан-Паулу
|29
|14
|10
|5
|40 - 27
|52
|5.
|Гремио
|0:0
|30
|14
|10
|6
|37 - 18
|52
|6.
|Атлетико Минейро
|29
|13
|7
|9
|47 - 34
|46
|7.
|Сантос
|29
|11
|9
|9
|33 - 26
|42
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|11
|6
|12
|41 - 29
|39
|9.
|Крузейро
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|10.
|Флуминенсе
|29
|10
|7
|12
|30 - 35
|37
|11.
|Ботафого
|0:0
|30
|8
|12
|10
|29 - 39
|36
|12.
|Коринтианс
|29
|9
|8
|12
|28 - 27
|35
|13.
|Байя
|0:0
|30
|8
|11
|11
|30 - 34
|35
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|10
|11
|34 - 40
|34
|15.
|Америка Минейро
|0:0
|30
|8
|10
|12
|25 - 34
|34
|16.
|Витория
|29
|9
|5
|15
|28 - 49
|32
|17.
|Сеара
|28
|7
|10
|11
|22 - 29
|31
|18.
|Шапекоэнсе
|29
|7
|10
|12
|29 - 42
|31
|19.
|Спорт Ресифи
|29
|7
|6
|16
|25 - 49
|27
|20.
|Парана
|29
|3
|8
|18
|12 - 43
|17
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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