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Зрители: 12600
Америка Минейро
0:0
Первый тайм: 34'
Гремио
0' 34'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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