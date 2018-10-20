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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Состав команд
1
Saulo
II
6
Gilson
I
8
Джин
9
Kieza
4
Жаксон
6
Leo
XV
26
Gregore
10
Ze
Rafael
16
Виктор
Пауло
Ботафого 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Saulo II Вратарь
- 4 Silva Marsinio III Защитник
- 3 Marcelo Conceicao Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Gilson I Защитник
- 8 Джин Полузащитник
- 7 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 11 Gustavo Costa Полузащитник
- 10 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 9 Kieza Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Luis Richardo Защитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 12 Диего Рибас Полузащитник
- 18 Агирре Родриго Нападающий
- 19 Brenner Нападающий
- 14 Yago IV
- 23 Rickson
- 17 Erik IV
- 16 Wenderson
- 20 Marcos Vinicius III
- 15 Moises VII
- 21 Leandro XII
Байя 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 4 Жаксон Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 6 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 18 Рамирес Сантос Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 16 Виктор Пауло Полузащитник
- 9 Gilberto IV Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Андерсон Оливейра Вратарь
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 22 Виейра Бруно Защитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 30 Marco Antonio Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- 29 Vinicius X
- 15 Edson III
- 5 Flavio IX
- 12 Claytinho
- 23 Junior Brumado
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 16.10.2018 Сеара 0:0 Ботафого СA
- 10.10.2018 Ботафого 1:1 Васко да Гама СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Насьональ Асунсьон 2:1 Ботафого КС
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
- 22.07.2018 Фламенго 2:0 Ботафого СA
Байя (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 14.10.2018 Байя 2:0 Парана СA
- 07.10.2018 Гремио 2:2 Байя СA
- 04.10.2018 Ботафого 2:1 Байя КС
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 09.08.2018 Серро 1:1 Байя КС
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
Последние игры между собой
Ботафого: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|29
|17
|8
|4
|45 - 18
|59
|2.
|Интернасьональ
|29
|16
|8
|5
|39 - 20
|56
|3.
|Фламенго
|29
|16
|7
|6
|44 - 22
|55
|4.
|Сан-Паулу
|29
|14
|10
|5
|40 - 27
|52
|5.
|Гремио
|0:0
|30
|14
|10
|6
|37 - 18
|52
|6.
|Атлетико Минейро
|29
|13
|7
|9
|47 - 34
|46
|7.
|Сантос
|29
|11
|9
|9
|33 - 26
|42
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|11
|6
|12
|41 - 29
|39
|9.
|Крузейро
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|10.
|Флуминенсе
|29
|10
|7
|12
|30 - 35
|37
|11.
|Ботафого
|0:0
|30
|8
|12
|10
|29 - 39
|36
|12.
|Коринтианс
|29
|9
|8
|12
|28 - 27
|35
|13.
|Байя
|0:0
|30
|8
|11
|11
|30 - 34
|35
|14.
|Васко да Гама
|29
|8
|10
|11
|34 - 40
|34
|15.
|Америка Минейро
|0:0
|30
|8
|10
|12
|25 - 34
|34
|16.
|Витория
|29
|9
|5
|15
|28 - 49
|32
|17.
|Сеара
|28
|7
|10
|11
|22 - 29
|31
|18.
|Шапекоэнсе
|29
|7
|10
|12
|29 - 42
|31
|19.
|Спорт Ресифи
|29
|7
|6
|16
|25 - 49
|27
|20.
|Парана
|29
|3
|8
|18
|12 - 43
|17
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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