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Бельграно
1:1
Конец матча
Банфилд
0'
5' Желтая карточка
Wilson Altamirano
15' Желтая карточка
Maximiliano Lugo
21' Желтая карточка
Датоло Хесус
1:0
45' Гол
Агирре Йонас
53' Желтая карточка
Ригамонти Сесар
69' Желтая карточка
Sebastian Luna
75' Желтая карточка
Ортис Данило
77' Желтая карточка
Hernan Menose
1:1
90' Гол
Julian Carranza
90'+8
Второй тайм
90'
Бельграно делает замену. Максимилиано Луго уходит с поля, а Leandro Sebastian Olivarez выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Julian Carranza бьет в цель!
88'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Fabricio Brener выходит на его замену.
83'
Банфилд делает замену. Калински Энсо уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
79'
Бельграно делает замену. Агирре Йонас уходит с поля, а Родригес Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Hernan Menose получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Себастьян Луна получил желтую карточку от судьи
61'
Банфилд делает замену. Luciano Gomez уходит с поля, а Nicolas Linares выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Ригамонти Сесар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Банфилд делает замену. Датоло Хесус уходит с поля, а Julian Carranza выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Агирре Йонас бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Датоло Хесус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Максимилиано Луго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Wilson Altamirano получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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