- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
5' Желтая карточкаWilson Altamirano
15' Желтая карточкаMaximiliano Lugo
21' Желтая карточкаДатоло Хесус
1:0
45' ГолАгирре Йонас
53' Желтая карточкаРигамонти Сесар
69' Желтая карточкаSebastian Luna
75' Желтая карточкаОртис Данило
77' Желтая карточкаHernan Menose
1:1
90' ГолJulian Carranza
|
15'
21'
45'
1:0
53'
69'
75'
77'
90'
1:1
Состав команд
20
Агирре
Йонас
Бельграно 4-3-3
- Основной состав
- 23 Ригамонти Сесар Вратарь
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 2 Hernan Menose Защитник
- 6 Matias German Nani Защитник
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 22 Gabriel Alanis Полузащитник
- 5 Wilson Altamirano Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Нападающий
- 10 Суарес Матиас Нападающий
- 26 Leonardo Sequeira Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 25 Leandro Sebastian Olivarez Защитник
- 11 Adrian Balboa Полузащитник
- 30 Родригес Денис Полузащитник
- 1 Lucas Acosta II
- 7 Fabricio Brener
- 28 Tomas Attis
Банфилд 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Rodrigo Arciero Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 6 Ортис Данило Защитник
- 3 Claudio Bravo III Защитник
- 7 Калелло Адриан Полузащитник
- 23 Калински Энсо Полузащитник
- 24 Luciano Gomez Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 34 Nicolas Silva Полузащитник
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 14 Michael Lopez Нападающий
- 30 Jorge Rodriguez I
- 15 Nicolas Linares
- 11 Marcelo Torres
- 21 Julian Carranza
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 07.10.2018 Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно С
- 30.09.2018 Бельграно 0:1 Уракан С
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.05.2018 Бельграно 0:1 Платенсе К
- 13.05.2018 Бельграно 2:3 Темперлей С
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
Банфилд (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 07.10.2018 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо С
- 02.10.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Банфилд С
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Банфилд 1:0 Патронато де Парана С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 02.08.2018 Банфилд 2:0 Бостон Ривер КС
- 26.07.2018 Бостон Ривер 1:0 Банфилд КС
- 19.07.2018 Банфилд 1:1 Хенераль Ламадрид К
- 12.05.2018 Патронато де Парана 0:0 Банфилд С
- 08.05.2018 Банфилд 2:1 Чакарита Хуниорс С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Банфилд 3:0 Олимпо С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно Суперлига
- 09.04.2017 Банфилд 2:0 Бельграно Примера
- 21.02.2016 Бельграно 0:0 Банфилд Примера
- 18.07.2015 Банфилд 1:2 Бельграно Примера
- 04.10.2014 Банфилд 2:2 Бельграно Примера
- 16.06.2012 Банфилд 1:3 Бельграно Примера
- 09.12.2011 Банфилд 0:2 Бельграно Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|2.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|5.
|Альдосиви
|9
|5
|0
|4
|9 - 8
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|7.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Ривер Плейт
|8
|3
|4
|1
|12 - 4
|13
|10.
|Индепендьенте
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|11.
|Годой Крус
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|12.
|Банфилд
|9
|3
|4
|2
|8 - 8
|13
|13.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|3
|2
|3
|5 - 8
|11
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|17.
|Тигре
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|1:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|1:1
|8
|1
|5
|2
|10 - 12
|8
|21.
|Бельграно
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|22.
|Сан-Мартин Тукуман
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
|24.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|25.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|26.
|Патронато де Парана
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Второй тайм
90'
Бельграно делает замену. Максимилиано Луго уходит с поля, а Leandro Sebastian Olivarez выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Julian Carranza бьет в цель!
88'
Бельграно делает замену. Leonardo Sequeira уходит с поля, а Fabricio Brener выходит на его замену.
83'
Банфилд делает замену. Калински Энсо уходит с поля, а Marcelo Torres выходит на его замену.
79'
Бельграно делает замену. Агирре Йонас уходит с поля, а Родригес Денис выходит на его замену.
77'
Hernan Menose получил желтую карточку от судьи
75'
Ортис Данило получил желтую карточку от судьи
69'
Себастьян Луна получил желтую карточку от судьи
61'
Банфилд делает замену. Luciano Gomez уходит с поля, а Nicolas Linares выходит на его замену.
53'
Ригамонти Сесар получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Банфилд делает замену. Датоло Хесус уходит с поля, а Julian Carranza выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Агирре Йонас бьет в цель!
21'
Датоло Хесус получил желтую карточку от судьи
15'
Максимилиано Луго получил желтую карточку от судьи
5'
Wilson Altamirano получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация