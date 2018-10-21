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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Конец матча
0:1
7' ГолSantiago Zurbriggen
32' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
45' Желтая карточкаПискуличи Леонардо
|
7'
0:1
Состав команд
13
Enzo
Ybanez
19
Толедо
Эрнан
Аргентинос Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 10 Alexis Mac Allister Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 13 Enzo Ybanez Защитник
- 7 Facundo Barboza Полузащитник
- 5 Francis Mac Allister Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 14 Ignacio Mendez Нападающий
- 25 Бобадилья Рауль Нападающий
- 19 Толедо Эрнан Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Mauro Angel Maidana Защитник
- 26 Matias Romero Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 27 Francisco Ilarregui
- 16 Gaston Veron
- 6 Nehuen Perez
- 1 Federico Lanzillota
Унион Санта-Фе 4-4-2
- Основной состав
- 1 Фернандес Нерео Вратарь
- 4 Damian Alberto Martinez Защитник
- 20 Santiago Zurbriggen Защитник
- 28 Yeimar Gomez Защитник
- 33 Боттинелли Хонатан Защитник
- 14 Bruno Pitton Полузащитник
- 11 Diego Zabala Полузащитник
- 30 Mauro Pitton Полузащитник
- 5 Nelson Acevedo Полузащитник
- 7 Фрагапане Франко Нападающий
- 27 Franco Soldano Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Joaquin Papaleo Вратарь
- 3 Корвалан Клаудио Защитник
- 23 Manuel De Iriondo Полузащитник
- 22 Franco Troyansky Нападающий
- 9 Андрада Федерико Нападающий
- 18 Braian Alvarez
- 10 Rodrigo Gomez III
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 23.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 09.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Темперлей К
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 09.05.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Чивилькой К
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
Унион Санта-Фе (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 07.10.2018 Росарио Сентраль 0:4 Унион Санта-Фе С
- 30.09.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 25.09.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе С
- 16.09.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба С
- 10.09.2018 Сармьенто Ресистенсия 2:1 Унион Санта-Фе К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 28.08.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Лоренсо С
- 20.08.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 17.05.2018 Унион Санта-Фе 2:0 Хувентуд Унида К
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 22.04.2018 Атлетико Тукуман 0:0 Унион Санта-Фе С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Унион Санта-Фе 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 20.03.2018 Банфилд 0:2 Унион Санта-Фе С
- 13.03.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Темперлей С
- 03.03.2018 Сан-Лоренсо 0:0 Унион Санта-Фе С
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Унион Санта-Фе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе Суперлига
- 07.05.2016 Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 21.07.2015 Аргентинос Хуниорс 1:2 Унион Санта-Фе Примера
- 06.04.2013 Унион Санта-Фе 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 22.09.2012 Аргентинос Хуниорс 3:3 Унион Санта-Фе Примера
- 13.02.2012 Аргентинос Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе Примера А
- 06.08.2011 Унион Санта-Фе 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|6
|2
|0
|15 - 4
|20
|2.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|5.
|Альдосиви
|9
|5
|0
|4
|9 - 8
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|7.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Ривер Плейт
|8
|3
|4
|1
|12 - 4
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|11.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|3
|2
|3
|5 - 8
|11
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|15.
|Индепендьенте
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|17.
|Тигре
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|21.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
|23.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|24.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|26.
|Патронато де Парана
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Унион Санта-Фе делает замену. Franco Soldano уходит с поля, а Андрада Федерико выходит на его замену.
69'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Francis Mac Allister уходит с поля, а Монтеро Фаусто выходит на его замену.
68'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Manuel De Iriondo выходит на его замену.
63'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Francisco Ilarregui выходит на его замену.
59'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
49'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Бобадилья Рауль уходит с поля, а Gaston Veron выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Пискуличи Леонардо получил желтую карточку от судьи
32'
Damian Alberto Martinez получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Santiago Zurbriggen бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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