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Аргентинос Хуниорс
0:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
7' Гол
Santiago Zurbriggen
32' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
45' Желтая карточка
Пискуличи Леонардо
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Унион Санта-Фе делает замену. Franco Soldano уходит с поля, а Андрада Федерико выходит на его замену.
69'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Francis Mac Allister уходит с поля, а Монтеро Фаусто выходит на его замену.
68'
Унион Санта-Фе делает замену. Nelson Acevedo уходит с поля, а Manuel De Iriondo выходит на его замену.
63'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Francisco Ilarregui выходит на его замену.
59'
Унион Санта-Фе делает замену. Фрагапане Франко уходит с поля, а Rodrigo Gomez выходит на его замену.
49'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Бобадилья Рауль уходит с поля, а Gaston Veron выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Пискуличи Леонардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Damian Alberto Martinez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Santiago Zurbriggen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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