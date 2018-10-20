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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Конец матча
63' Желтая карточкаПерес Энцо
1:0
76' ГолБуэно Гонсало
83' Желтая карточкаФрицлер Матиас
90' Желтая карточкаБорре Рафаэль
|
63'
76'
1:0
83'
90'
Состав команд
27
Годой
Эрик
3
Клементе
14
Люкс
Херман
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
Колон 4-4-2
- Основной состав
- 22 Леонардо Буриан Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 27 Годой Эрик Защитник
- 6 Emanuel Olivera Защитник
- 3 Клементе Защитник
- 18 Сукулини Франко Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 11 Javier Correa Нападающий
- 12 Tomas Chancalay Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 7 Буэно Гонсало Нападающий
- 17 Franco Quiroz
- 17 Ignacio Chicco
- 32 Tomas Sandoval
Ривер Плейт 4-3-1-2
- Основной состав
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 4 Морейра Хорхе Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 18 Майада Камило Защитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 15 Паласиос Эксекиэль Полузащитник
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 21 Cristian Ferreira
- 13 Santiago Sosa
- 12 Ezequiel Centurion
Предыдущие игры
Колон (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.10.2018 Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.10.2018 Колон 1:1 Хуниор КС
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 27.09.2018 Хуниор 1:0 Колон КС
- 22.09.2018 Колон 3:1 Годой Крус С
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 11.08.2018 Патронато де Парана 0:0 Колон С
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 22.07.2018 Колон 1:1 Депортиво Морон К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 24.04.2018 Колон 4:0 Патронато де Парана С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 09.10.2018 Ривер Плейт 1:1 Депортиво Куэнка СA
- 07.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 04.10.2018 Ривер Плейт 1:2 Индепендьенте дель Валле СA
- 03.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте КЛ
- 30.09.2018 Аукас 1:0 Ривер Плейт СA
- 29.09.2018 Ланус 1:5 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Ривер Плейт 0:2 Аукас СA
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 16.09.2018 Депортиво Куэнка 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2018 Ривер Плейт 4:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 13.09.2018 Ривер Плейт 2:0 Платенсе К
- 03.09.2018 Барселона Гуаякиль 0:1 Ривер Плейт СA
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 29.08.2018 Текнико Университарио 3:2 Ривер Плейт СA
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 1:4 ЛДУ Кито СA
- 21.08.2018 Эль Насьональ 1:1 Ривер Плейт СA
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
Последние игры между собой
Колон: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Ривер Плейт: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт Суперлига
- 26.06.2017 Колон 0:0 Ривер Плейт Примера
- 14.03.2016 Колон 4:1 Ривер Плейт Примера
- 25.07.2015 Ривер Плейт 3:1 Колон Примера
- 21.08.2014 Ривер Плейт 0:0 Колон Кубок Аргентины
- 24.02.2014 Колон 3:1 Ривер Плейт Примера
- 26.08.2013 Ривер Плейт 1:2 Колон Примера
- 11.03.2013 Ривер Плейт 2:1 Колон Примера
- 03.09.2012 Колон 1:1 Ривер Плейт Примера
- 06.06.2011 Ривер Плейт 1:1 Колон Примера А
- 05.12.2010 Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А
- 15.02.2010 Колон 1:0 Ривер Плейт Примера А
- 13.09.2009 Ривер Плейт 0:0 Колон Примера А
- 08.02.2009 Ривер Плейт 2:2 Колон Примера А
- 10.08.2008 Колон 1:1 Ривер Плейт Примера А
- 01.06.2008 Колон 1:2 Ривер Плейт Примера А
- 25.11.2007 Ривер Плейт 0:2 Колон Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|6
|2
|0
|15 - 4
|20
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|4.
|Альдосиви
|8
|5
|0
|3
|9 - 6
|15
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|6.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Ривер Плейт
|8
|3
|4
|1
|12 - 4
|13
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|10
|14.
|Индепендьенте
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|15.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|16.
|Тигре
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|17.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|20.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|25.
|Патронато де Парана
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|26.
|Ланус
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи
83'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
83'
Колон делает замену. Сукулини Франко уходит с поля, а Guillermo Luis Ortiz выходит на его замену.
77'
Колон делает замену. Javier Correa уходит с поля, а Tomas Sandoval выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Буэно Гонсало бьет в цель!
72'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Паласиос Эксекиэль выходит на его замену.
72'
Ривер Плейт делает замену. Nicolas de la Cruz уходит с поля, а Cristian Ferreira выходит на его замену.
68'
Колон делает замену. Tomas Chancalay уходит с поля, а Буэно Гонсало выходит на его замену.
63'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
55'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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