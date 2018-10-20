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Колон
1:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
63' Желтая карточка
Перес Энцо
1:0
76' Гол
Буэно Гонсало
83' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
90' Желтая карточка
Борре Рафаэль
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
83'
Колон делает замену. Сукулини Франко уходит с поля, а Guillermo Luis Ortiz выходит на его замену.
77'
Колон делает замену. Javier Correa уходит с поля, а Tomas Sandoval выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Буэно Гонсало бьет в цель!
72'
Ривер Плейт делает замену. Игнасио Фернандес уходит с поля, а Паласиос Эксекиэль выходит на его замену.
72'
Ривер Плейт делает замену. Nicolas de la Cruz уходит с поля, а Cristian Ferreira выходит на его замену.
68'
Колон делает замену. Tomas Chancalay уходит с поля, а Буэно Гонсало выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
55'
Ривер Плейт делает замену. Мора Родриго уходит с поля, а Борре Рафаэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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