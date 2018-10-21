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Индепендьенте
1:0
Первый тайм: 34'
Уракан
0'
1:0
2' Гол
Хильотти Эмануэль
34'
Первый тайм
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Хильотти Эмануэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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