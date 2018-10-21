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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Первый тайм: 34'
1:0
2' ГолХильотти Эмануэль
|
2'
1:0
Состав команд
Индепендьенте 4-4-1-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 16 Бустос Фабрисио Защитник
- 23 Emanuel Britez Защитник
- 20 Сильва Гастон Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 8 Меса Максимильяно Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 10 Гайбор Фернандо Полузащитник
- 27 Ezequiel Cerutti Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 9 Хильотти Эмануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Milton Alvarez Вратарь
- 3 Бурдиссо Гильермо Защитник
- 30 Верон Гонсало Полузащитник
- 17 Braian Romero Нападающий
- 18 Ромеро Сильвио Нападающий
- 24 Sergio Barreto
- 15 Gonzalo Asis
Уракан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Marcos Guillermo Diaz Вратарь
- 28 Cristian Chimino Защитник
- 2 Federico Mancinelli Защитник
- 6 Saul Salcedo Защитник
- 3 Альварес Пабло II Защитник
- 8 Mauro Bogado Полузащитник
- 15 Ivan Rossi Полузащитник
- 11 Carlos Auzqui Полузащитник
- 10 Роа Андрес Фелипе Полузащитник
- 21 Lucas Emanuel Gamba Полузащитник
- 9 Чавес Андрес Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Fernando Diego Pellegrino Вратарь
- 25 Omar Alderete Защитник
- 18 Patricio Daniel Toranzo Полузащитник
- 26 David Drocco Полузащитник
- 16 Diego mendoza Нападающий
- 13 Walter Perez
Предыдущие игры
Индепендьенте (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 07.10.2018 Патронато де Парана 1:2 Индепендьенте С
- 03.10.2018 Ривер Плейт 3:1 Индепендьенте КЛ
- 29.09.2018 Индепендьенте 0:0 Тигре С
- 23.09.2018 Банфилд 1:1 Индепендьенте С
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 11.09.2018 Индепендьенте 1:1 Браун Адроге К
- 02.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Индепендьенте С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 08.08.2018 Серезо Осака 0:1 Индепендьенте КБС
- 21.07.2018 Индепендьенте 8:0 Сентраль Бальестер К
- 25.05.2018 Индепендьенте 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 18.05.2018 Мильонариос 1:1 Индепендьенте КЛ
- 12.05.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
Уракан (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 30.09.2018 Бельграно 0:1 Уракан С
- 23.09.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:2 Уракан С
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 19.08.2018 Альдосиви 2:1 Уракан С
- 13.08.2018 Уракан 0:0 Ривер Плейт С
- 04.08.2018 Уракан 0:2 Атлетико Тукуман К
- 26.07.2018 Уракан 1:0 Викториано Аренас К
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 05.05.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Уракан С
- 29.04.2018 Уракан 3:2 Атлетико Тукуман С
- 22.04.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 08.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Уракан С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 17.03.2018 Темперлей 1:2 Уракан С
- 11.03.2018 Уракан 1:1 Сан-Лоренсо С
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 24.02.2018 Уракан 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Уракан: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
- 27.08.2017 Индепендьенте 3:1 Уракан Суперлига
- 21.05.2017 Индепендьенте 2:1 Уракан Примера
- 06.09.2015 Уракан 1:1 Индепендьенте Примера
- 09.03.2014 Индепендьенте 0:1 Уракан Примера Б
- 10.09.2013 Уракан 0:1 Индепендьенте Примера Б
- 18.06.2011 Индепендьенте 5:1 Уракан Примера А
- 13.12.2010 Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А
- 25.04.2010 Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А
- 28.11.2009 Индепендьенте 2:0 Уракан Примера А
- 12.04.2009 Индепендьенте 2:1 Уракан Примера А
- 05.10.2008 Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А
- 30.03.2008 Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|6
|2
|0
|15 - 4
|20
|2.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|5.
|Альдосиви
|9
|5
|0
|4
|9 - 8
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|7.
|Уракан
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Ривер Плейт
|8
|3
|4
|1
|12 - 4
|13
|10.
|Индепендьенте
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|11.
|Годой Крус
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|12.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|13.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|3
|2
|3
|5 - 8
|11
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|17.
|Тигре
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|21.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
|23.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|24.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|26.
|Патронато де Парана
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
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