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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Перерыв
8' Желтая карточкаAdrian Arregui
17' Красная карточкаIgnacio Arce
36' Желтая карточкаАдриан Рикардо
45' Желтая карточкаGonzalo Rodriguez II
45' Желтая карточкаMaximiliano Martinez
|
17'
36'
Состав команд
22
Ignacio
Arce
10
Ariel
Garcia
Сан-Мартин Тукуман 4-4-2
- Основной состав
- 22 Ignacio Arce Вратарь
- 32 Hernan Petrik Защитник
- 2 Lucas Acevedo Защитник
- 4 Морейра Родриго Защитник
- 3 Maximiliano Martinez Защитник
- 15 Julian Vitale Полузащитник
- 13 Adrian Arregui Полузащитник
- 10 Ariel Garcia Полузащитник
- 8 Тино Коста Полузащитник
- 7 Gonzalo Rodriguez II Нападающий
- 9 Claudio Bieler Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Jorge Carlos Carranza Вратарь
- 21 Damian Schmidt Защитник
- 30 Emiliano Purita Полузащитник
- 23 Фернандес Альваро Полузащитник
- 27 Luciano Pons Полузащитник
- 11 Franco Lautaro Costa Нападающий
- 31 Nicolas Gimenez II
Расинг Авельянеда 4-4-2
- Основной состав
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 26 Саравия Ренсо Защитник
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 6 Орбан Лукас Защитник
- 5 Мена Эухенио Защитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 23 Nery Dominguez Полузащитник
- 8 Pol Fernandez Полузащитник
- 10 Адриан Рикардо Полузащитник
- 9 Кристальдо Хонатан Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Сото Алексис Защитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 21 Марсело Диас Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 7 Gustavo Bou Нападающий
- 25 Gaston Gomez
- 14 Rodrigo Adrian Schlegel
Предыдущие игры
Сан-Мартин Тукуман (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 06.10.2018 Альдосиви 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 02.10.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Банфилд С
- 23.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 04.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 26.08.2018 Росарио Сентраль 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 20.08.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Унион Санта-Фе С
- 27.07.2018 Патронато де Парана 1:2 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.06.2018 Сан-Мартин Тукуман 5:1 Сармиенто ПБНПО
- 27.05.2018 Сармиенто 1:0 Сан-Мартин Тукуман ПБНПО
- 20.05.2018 Сан-Мартин Тукуман 3:0 Агропекуарио ПБНПО
- 14.05.2018 Агропекуарио 0:0 Сан-Мартин Тукуман ПБНПО
- 07.05.2018 Сан-Мартин Тукуман 3:3 Вилья Дальмине ПБНПО
- 30.04.2018 Браун Адроге 1:0 Сан-Мартин Тукуман ПБ
- 21.04.2018 Сан-Мартин Тукуман 3:0 Гильермо Браун ПБ
- 15.04.2018 Фландрия 3:3 Сан-Мартин Тукуман ПБ
- 08.04.2018 Сан-Мартин Тукуман 4:2 Агропекуарио ПБ
- 01.04.2018 Хувентуд Унида 0:2 Сан-Мартин Тукуман ПБ
- 26.03.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Институто ПБ
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.10.2018 Расинг Авельянеда 3:0 Бассам Л1
- 30.09.2018 Расинг Авельянеда 3:2 Боуаке Л1
- 30.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе С
- 22.09.2018 Моссу 1:3 Расинг Авельянеда Л1
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 15.09.2018 Танда 1:0 Расинг Авельянеда Л1
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 25.08.2018 Патронато де Парана 0:3 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 18.05.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 09.05.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди С
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.05.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Универсидад де Чили КЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|6
|3
|0
|15 - 4
|21
|2.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Атлетико Тукуман
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|5.
|Альдосиви
|9
|5
|0
|4
|9 - 8
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|7.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Ривер Плейт
|8
|3
|4
|1
|12 - 4
|13
|10.
|Индепендьенте
|8
|3
|4
|1
|13 - 8
|13
|11.
|Годой Крус
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|12.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|13.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|14.
|Росарио Сентраль
|8
|3
|2
|3
|5 - 8
|11
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|17.
|Тигре
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|21.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|1
|3
|4
|2 - 5
|6
|23.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|24.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|Сан-Мартин Тукуман
|0:0
|8
|0
|5
|3
|3 - 8
|5
|26.
|Патронато де Парана
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Первый тайм
36'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
17'
УДАЛЕНИЕ! - Ignacio Arce увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
8'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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