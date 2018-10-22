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Сан-Мартин Тукуман
0:0
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
8' Желтая карточка
Adrian Arregui
17' Красная карточка
Ignacio Arce
36' Желтая карточка
Адриан Рикардо
45' Желтая карточка
Gonzalo Rodriguez II
45' Желтая карточка
Maximiliano Martinez
Первый тайм
Желтая карточка
36'
Адриан Рикардо получил желтую карточку от судьи
17'
УДАЛЕНИЕ! - Ignacio Arce увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
8'
Adrian Arregui получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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