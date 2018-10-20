- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Конец матча
25' Желтая карточкаОртигоса Нестор
27' Желтая карточкаВилья Себастьян
27' Желтая карточкаLeonardo Gil
36' Желтая карточкаМас Эмануэль
36' Желтая карточкаКаруссо Матиас
42' Желтая карточкаMaximiliano Lovera
52' Желтая карточкаГольц Паоло
79' Желтая карточкаПерес Пабло II
79' Желтая карточкаJoaquin Pereyra
90' Вторая желтая карточкаJoaquin Pereyra
|
25'
27'
27'
36'
36'
52'
79'
79'
90'
Состав команд
19
Сарате
Мауро
Бока Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Росси Агустин Вратарь
- 14 Перуцци Джино Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 26 Leonardo Balerdi Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 39 Альмендра Агустин Полузащитник
- 22 Вилья Себастьян Полузащитник
- 19 Сарате Мауро Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 9 Бенедетто Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Буффарини Хулио Защитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 30 Рейносо Эмануэль1 Полузащитник
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 32 Тевес Карлос Нападающий
- 21 Agustin Heredia
- 25 Javier Bustillos
Росарио Сентраль 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Каруссо Матиас Защитник
- 6 Marcelo Ortiz Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 10 Ортигоса Нестор Полузащитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 34 Maximiliano Lovera Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Josue Ayala Вратарь
- 3 Elias Gomez Защитник
- 11 Фернандес Хосе Луис Полузащитник
- 7 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 26 Oscar Cabezas
- 18 Andres Lioi
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 08.10.2018 Расинг Авельянеда 2:2 Бока Хуниорс С
- 05.10.2018 Крузейро 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 17.10.2018 Петролеро Якуиба 5:0 Росарио Сентраль НБ
- 14.10.2018 Росарио Сентраль 0:2 Ferrocarril Palmeiras НБ
- 10.10.2018 Атлетико Бермехо 2:1 Росарио Сентраль НБ
- 07.10.2018 Росарио Сентраль 0:4 Унион Санта-Фе С
- 06.10.2018 Росарио Сентраль 0:1 Independiente Petrolero НБ
- 04.10.2018 Росарио Сентраль 1:1 Альмагро К
- 27.09.2018 Juventud Unida 4:0 Росарио Сентраль НБ
- 23.09.2018 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль С
- 22.09.2018 Aleman 3:0 Росарио Сентраль НБ
- 18.09.2018 Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 12.09.2018 Росарио Сентраль 2:1 Атлетико Бермехо НБ
- 08.09.2018 Independiente Petrolero 6:0 Росарио Сентраль НБ
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 26.08.2018 Росарио Сентраль 2:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Росарио Сентраль 1:0 Банфилд С
- 03.08.2018 Росарио Сентраль 6:0 Хувентуд Антониана К
- 15.05.2018 Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 10.05.2018 Сан-Паулу 1:0 Росарио Сентраль КС
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Росарио Сентраль: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
- 27.11.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Суперлига
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Кубок
- 21.11.2016 Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера
- 03.11.2016 Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Кубок
- 09.11.2015 Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс Примера
- 05.11.2015 Росарио Сентраль 0:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины
- 13.10.2014 Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера
- 19.09.2014 Бока Хуниорс 3:0 Росарио Сентраль Копа Судамерикана
- 05.09.2014 Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Копа Судамерикана
- 03.04.2014 Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера
- 14.10.2013 Бока Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера
- 05.04.2010 Бока Хуниорс 1:2 Росарио Сентраль Примера А
- 02.11.2009 Росарио Сентраль 2:1 Бока Хуниорс Примера А
- 27.04.2009 Росарио Сентраль 2:0 Бока Хуниорс Примера А
- 26.10.2008 Бока Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера А
- 10.02.2008 Росарио Сентраль 1:1 Бока Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|6
|2
|0
|15 - 4
|20
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Альдосиви
|9
|5
|0
|4
|9 - 8
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|7.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Ривер Плейт
|8
|3
|4
|1
|12 - 4
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|11.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|3
|2
|3
|5 - 8
|11
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|15.
|Тигре
|0:0
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|16.
|Индепендьенте
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|17.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|20.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|23.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|24.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|25.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|26.
|Патронато де Парана
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Второй тайм
90'
Joaquin Pereyra получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Andres Lioi выходит на его замену.
81'
Бока Хуниорс делает замену. Бенедетто Дарио уходит с поля, а Тевес Карлос выходит на его замену.
79'
Joaquin Pereyra получил желтую карточку от судьи
79'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
77'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандо Зампедри уходит с поля, а Эррера Херман выходит на его замену.
72'
Росарио Сентраль делает замену. Maximiliano Lovera уходит с поля, а Joaquin Pereyra выходит на его замену.
63'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Перес Пабло II выходит на его замену.
52'
Гольц Паоло получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Maximiliano Lovera получил желтую карточку от судьи
36'
Каруссо Матиас получил желтую карточку от судьи
36'
Мас Эмануэль получил желтую карточку от судьи
27'
Leonardo Gil получил желтую карточку от судьи
27'
Вилья Себастьян получил желтую карточку от судьи
25'
Ортигоса Нестор получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация