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Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
25' Желтая карточка
Ортигоса Нестор
27' Желтая карточка
Вилья Себастьян
27' Желтая карточка
Leonardo Gil
36' Желтая карточка
Мас Эмануэль
36' Желтая карточка
Каруссо Матиас
42' Желтая карточка
Maximiliano Lovera
52' Желтая карточка
Гольц Паоло
79' Желтая карточка
Перес Пабло II
79' Желтая карточка
Joaquin Pereyra
90' Вторая желтая карточка
Joaquin Pereyra
90'+6
Второй тайм
90'
Joaquin Pereyra получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Росарио Сентраль делает замену. Вашингтон Камачо уходит с поля, а Andres Lioi выходит на его замену.
81'
Бока Хуниорс делает замену. Бенедетто Дарио уходит с поля, а Тевес Карлос выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Joaquin Pereyra получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
77'
Росарио Сентраль делает замену. Фернандо Зампедри уходит с поля, а Эррера Херман выходит на его замену.
72'
Росарио Сентраль делает замену. Maximiliano Lovera уходит с поля, а Joaquin Pereyra выходит на его замену.
63'
Бока Хуниорс делает замену. Сарате Мауро уходит с поля, а Перес Пабло II выходит на его замену.
Желтая карточка
52'
Гольц Паоло получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Maximiliano Lovera получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Каруссо Матиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Мас Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Leonardo Gil получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Вилья Себастьян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Ортигоса Нестор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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