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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Конец матча
1:0
7' ГолMatias Rojas II
2:0
18' ГолGaston Togni
59' Желтая карточкаГиньясу Пабло
|
7'
1:0
18'
2:0
59'
Состав команд
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
Дефенса и Хустисия 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 4 Julio Gonzalez Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 33 Rafael Delgado Защитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 12 Ciro Rius Полузащитник
- 8 Domingo Blanco Полузащитник
- 26 Matias Rojas II Полузащитник
- 7 Gaston Togni Полузащитник
- 29 Nicolas Fernandez I Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Nicolas Avellaneda Вратарь
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 28 Серро Франсиско Полузащитник
- 15 Lucas Villarruel Полузащитник
- 16 Ларрондо Марсело Нападающий
- 31 Ignacio Aliseda
- 18 Nahuel Molina
Тальерес Кордоба 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Эррера Гидо Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 6 Комар Хуан Защитник
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 30 Facundo Medina Защитник
- 8 Кубас Адриан Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 7 Nahuel Lautaro Bustos Полузащитник
- 32 Tomas Pochettino Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 9 Junior Arias Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 26 Ian Escobar Защитник
- 21 Joel Sonora Полузащитник
- 10 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 34 Brian Guzman
- 35 Mauro Valiente
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 02.10.2018 Годой Крус 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 18.09.2018 Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 01.08.2018 Эль Насьональ 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 19.07.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Эль Насьональ КС
- 18.05.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Митре К
- 12.05.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Арсенал Саранди С
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 07.10.2018 Тальерес Кордоба 3:0 Бельграно С
- 30.09.2018 Патронато де Парана 2:1 Тальерес Кордоба С
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба С
- 07.09.2018 Росарио Сентраль 0:0 Тальерес Кордоба К
- 01.09.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Тальерес Кордоба 0:1 Росарио Сентраль С
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 01.08.2018 Тальерес Кордоба 2:1 Мидленд К
- 12.05.2018 Олимпо 2:2 Тальерес Кордоба С
- 05.05.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Уракан С
- 01.05.2018 Унион Санта-Фе 3:0 Тальерес Кордоба С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 09.04.2018 Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте С
- 01.04.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тальерес Кордоба С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 10.03.2018 Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Тукуман С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Тальерес Кордоба: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия Суперлига
- 22.10.2016 Тальерес Кордоба 2:0 Дефенса и Хустисия Примера
- 02.06.2016 Дефенса и Хустисия 2:0 Тальерес Кордоба Кубок
- 06.04.2014 Тальерес Кордоба 0:0 Дефенса и Хустисия Примера Б
- 08.10.2013 Дефенса и Хустисия 1:3 Тальерес Кордоба Примера Б
- 11.04.2009 Тальерес Кордоба 2:1 Дефенса и Хустисия Националь Б
- 04.10.2008 Дефенса и Хустисия 2:2 Тальерес Кордоба Националь Б
- 12.04.2008 Дефенса и Хустисия 0:1 Тальерес Кордоба Националь Б
- 13.10.2007 Тальерес Кордоба 2:0 Дефенса и Хустисия Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|6
|2
|0
|15 - 4
|20
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|4.
|Альдосиви
|8
|5
|0
|3
|9 - 6
|15
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|6.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Ривер Плейт
|8
|3
|4
|1
|12 - 4
|13
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|13.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|10
|14.
|Индепендьенте
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|15.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|16.
|Тигре
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|17.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|20.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|25.
|Патронато де Парана
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|26.
|Ланус
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Fernandez уходит с поля, а Ларрондо Марсело выходит на его замену.
79'
Тальерес Кордоба делает замену. Кубас Адриан уходит с поля, а Mauro Valiente выходит на его замену.
67'
Дефенса и Хустисия делает замену. Domingo Blanco уходит с поля, а Серро Франсиско выходит на его замену.
59'
Гиньясу Пабло получил желтую карточку от судьи
46'
Тальерес Кордоба делает замену. Junior Arias уходит с поля, а Brian Guzman выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Gonzalo Maroni выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Дефенса и Хустисия делает замену. Gaston Togni уходит с поля, а Ignacio Aliseda выходит на его замену.
18'
Г О О О О Л - Gaston Togni бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Matias Rojas бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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