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Дефенса и Хустисия
2:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
7' Гол
Matias Rojas II
2:0
18' Гол
Gaston Togni
59' Желтая карточка
Гиньясу Пабло
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Fernandez уходит с поля, а Ларрондо Марсело выходит на его замену.
79'
Тальерес Кордоба делает замену. Кубас Адриан уходит с поля, а Mauro Valiente выходит на его замену.
67'
Дефенса и Хустисия делает замену. Domingo Blanco уходит с поля, а Серро Франсиско выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Гиньясу Пабло получил желтую карточку от судьи
46'
Тальерес Кордоба делает замену. Junior Arias уходит с поля, а Brian Guzman выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Тальерес Кордоба делает замену. Juan Edgardo Ramirez уходит с поля, а Gonzalo Maroni выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Дефенса и Хустисия делает замену. Gaston Togni уходит с поля, а Ignacio Aliseda выходит на его замену.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Gaston Togni бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Matias Rojas бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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