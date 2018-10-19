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0:0
Первый тайм: 39'
26' Желтая карточкаHernan Tifner
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26'
Состав команд
29
Абрам
Луис
Велес Сарсфилд 4-3-3
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 24 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 6 Joaquin Laso Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 3 Brian Ezequiel Cufre Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 30 Gaston Gimenez Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Нападающий
- 11 Jonathan Ramis Нападающий
- 7 Guido Mainero Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lucas Hoyos Вратарь
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 33 Nicolas Delgadillo Godoy Полузащитник
- 20 Luis Amarilla II Нападающий
- 4 Hernan De La Fuente
- 27 Pablo Galdames II
- 23 Thiago Almada
Химнасия Ла-Плата 4-4-2
- Основной состав
- 31 Alexis Arias I Вратарь
- 6 Ezequiel Bonifacio Защитник
- 23 Maximiliano Angel Coronel Защитник
- 3 Gonzalo Piovi Защитник
- 32 Matias Melluso Защитник
- 11 Horacio Tijanovich Полузащитник
- 38 Luciano Perdomo Полузащитник
- 20 Hernan Tifner Полузащитник
- 33 Matias Gomez Полузащитник
- 17 Уртадо Хан Нападающий
- 9 Martin Santiago Silva I Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Manuel Guanini Защитник
- 16 Айяла Виктор Полузащитник
- 18 Гевгеосян Мауро Нападающий
- 29 Lucas Calderon
- 14 Agustin Bolivar
- 19 Juan Cataldi
- 15 Sebastian Emanuel Moyano
- Главный тренер: Hilario Bravi
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 06.10.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Велес Сарсфилд С
- 02.10.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Альдосиви С
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.07.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Сентраль Кордоба К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 05.05.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:2 Велес Сарсфилд С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
Химнасия Ла-Плата (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 13.10.2018 Сентраль Кордоба 1:1 Химнасия Ла-Плата К
- 06.10.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Годой Крус С
- 30.09.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Химнасия Ла-Плата 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.09.2018 Патронато де Парана 0:2 Химнасия Ла-Плата С
- 04.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата С
- 25.08.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Тальерес Кордоба С
- 18.08.2018 Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 29.07.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Олимпо К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Индепендьенте 2:2 Химнасия Ла-Плата С
- 21.04.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 14.04.2018 Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:0 Химнасия Ла-Плата С
- 10.03.2018 Химнасия Ла-Плата 0:2 Банфилд С
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Химнасия Ла-Плата: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
- 29.10.2017 Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд Суперлига
- 12.08.2017 Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи. Клубы
- 27.08.2016 Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера
- 01.03.2016 Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 02.09.2015 Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины
- 19.04.2015 Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 04.10.2014 Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера
- 30.03.2014 Велес Сарсфилд 5:1 Химнасия Ла-Плата Примера
- 08.10.2013 Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера
- 22.05.2011 Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 22.11.2010 Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Примера А
- 07.02.2010 Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 05.09.2009 Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 17.05.2009 Химнасия Ла-Плата 3:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 08.11.2008 Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера А
- 02.06.2008 Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера А
- 25.11.2007 Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|6
|2
|0
|15 - 4
|20
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|2:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|4.
|Альдосиви
|8
|5
|0
|3
|9 - 6
|15
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|6.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|8.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|9.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|11.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|5 - 8
|10
|13.
|Индепендьенте
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Тигре
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Тальерес Кордоба
|0:2
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|17.
|Колон
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|20.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|21.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|25.
|Патронато де Парана
|8
|1
|1
|6
|5 - 13
|4
|26.
|Ланус
|8
|0
|3
|5
|5 - 15
|3
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