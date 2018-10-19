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Велес Сарсфилд
0:0
Первый тайм: 39'
Химнасия Ла-Плата
0'
26' Желтая карточка
Hernan Tifner
39'
Первый тайм
Желтая карточка
26'
Hernan Tifner получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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