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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Конец матча
9' Желтая карточкаЛеал Луиш
18' Желтая карточкаStefano Callegari
1:0
24' ГолФонтанини Фабрицио
59' Желтая карточкаГальмарини Мартин
65' Желтая карточкаБиттоло Мариано
2:0
67' ГолHector Fertoli
89' Желтая карточкаМеносси Лукас
|
9'
24'
1:0
65'
67'
2:0
89'
Состав команд
15
Joel
Amoroso
Ньюэллс Олд Бойз 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Alan Aguerre Вратарь
- 35 Facundo Nadalin Защитник
- 29 Stefano Callegari Защитник
- 24 Фонтанини Фабрицио Защитник
- 28 Биттоло Мариано Защитник
- 5 Бернаделло Эрнан Полузащитник
- 8 Braian Rivero Полузащитник
- 15 Joel Amoroso Полузащитник
- 33 Формика Мауро Полузащитник
- 26 Hector Fertoli Полузащитник
- 7 Леал Луиш Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Пирис Иван Защитник
- 13 Teodoro Paredes Защитник
- 18 Joaquin Torres Полузащитник
- 31 Jeronimo Cacciabue
- 25 Enzo Cabrera
- 19 Alfio Oviedo
- 12 Nicolas Temperini
Тигре 4-4-1-1
- Основной состав
- 24 Баталья Аугусто Вратарь
- 32 Maxi Caire Защитник
- 6 Ignacio Canuto Защитник
- 3 Nestor Moiraghi Защитник
- 20 Lucas Rodriguez I Защитник
- 8 Гальмарини Мартин Полузащитник
- 21 Sebastian Prediger II Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 29 Diego Sosa Полузащитник
- 11 Diego Morales Полузащитник
- 9 Гонсалес Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 10 Матеас Перез Гарсия Полузащитник
- 27 Kevin Ramirez Полузащитник
- 15 Кавальяро Хуан Нападающий
- 19 Diego Vera II
- 22 Jorge Ortiz IV
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 09.10.2018 Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 22.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 08.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Атлетико Тукуман К
- 04.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман С
- 28.08.2018 Годой Крус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 05.08.2018 Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Дефенсорес Юнидос К
- 19.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Депортиво Ринкон К
- 15.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте С
- 23.04.2018 Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.04.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба С
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Тукуман 1:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
Тигре (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 09.10.2018 Тигре 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 29.09.2018 Индепендьенте 0:0 Тигре С
- 23.09.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.09.2018 Атлетико Тукуман 3:0 Тигре С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 25.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 11.08.2018 Тигре 2:2 Сан-Лоренсо С
- 05.08.2018 Сентраль Кордоба 2:0 Тигре К
- 20.07.2018 Тигре 1:0 Гильермо Браун К
- 13.05.2018 Годой Крус 2:0 Тигре С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 01.05.2018 Олимпо 1:5 Тигре С
- 22.04.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 15.04.2018 Унион Санта-Фе 3:3 Тигре С
- 07.04.2018 Тигре 2:0 Химнасия Ла-Плата С
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре С
- 20.03.2018 Тигре 1:1 Индепендьенте С
- 11.03.2018 Бока Хуниорс 2:1 Тигре С
- 03.03.2018 Тигре 0:0 Тальерес Кордоба С
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Тигре: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
- 31.03.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре Суперлига
- 11.09.2016 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тигре Примера
- 22.03.2016 Тигре 3:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 19.07.2015 Тигре 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 16.11.2014 Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 26.04.2014 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тигре Примера
- 19.11.2013 Тигре 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 15.04.2013 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Тигре Примера
- 30.09.2012 Тигре 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 19.05.2012 Тигре 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера
- 19.11.2011 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тигре Примера А
- 01.03.2011 Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 04.04.2010 Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Тигре Примера А
- 03.11.2009 Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 11.04.2009 Тигре 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
- 05.10.2008 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Тигре Примера А
- 30.03.2008 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тигре Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|8
|6
|2
|0
|15 - 4
|20
|2.
|Атлетико Тукуман
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|3
|0
|10 - 5
|15
|4.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Альдосиви
|9
|5
|0
|4
|9 - 8
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|7.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|8.
|Велес Сарсфилд
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Ривер Плейт
|8
|3
|4
|1
|12 - 4
|13
|10.
|Годой Крус
|9
|4
|1
|4
|7 - 7
|13
|11.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|12.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|3
|2
|3
|5 - 8
|11
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|15.
|Индепендьенте
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|16.
|Тальерес Кордоба
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|17.
|Тигре
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|18.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|21.
|Бельграно
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|23.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|24.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|25.
|Сан-Мартин Тукуман
|7
|0
|4
|3
|3 - 8
|4
|26.
|Патронато де Парана
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Меносси Лукас получил желтую карточку от судьи
85'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Braian Rivero уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
77'
Тигре делает замену. Макси Кайре уходит с поля, а Kevin Ramirez выходит на его замену.
76'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Формика Мауро уходит с поля, а Jeronimo Cacciabue выходит на его замену.
70'
Тигре делает замену. Гонсалес Федерико уходит с поля, а Диего Вера выходит на его замену.
70'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Alfio Oviedo выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
65'
Биттоло Мариано получил желтую карточку от судьи
59'
Гальмарини Мартин получил желтую карточку от судьи
54'
Тигре делает замену. Diego Sosa уходит с поля, а Кавальяро Хуан выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Фонтанини Фабрицио бьет в цель!
18'
Stefano Callegari получил желтую карточку от судьи
9'
Леал Луиш получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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