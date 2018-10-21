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Ньюэллс Олд Бойз
2:0
Конец матча
Тигре
0'
9' Желтая карточка
Леал Луиш
18' Желтая карточка
Stefano Callegari
1:0
24' Гол
Фонтанини Фабрицио
59' Желтая карточка
Гальмарини Мартин
65' Желтая карточка
Биттоло Мариано
2:0
67' Гол
Hector Fertoli
89' Желтая карточка
Меносси Лукас
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Меносси Лукас получил желтую карточку от судьи
85'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Braian Rivero уходит с поля, а Joaquin Torres выходит на его замену.
77'
Тигре делает замену. Макси Кайре уходит с поля, а Kevin Ramirez выходит на его замену.
76'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Формика Мауро уходит с поля, а Jeronimo Cacciabue выходит на его замену.
70'
Тигре делает замену. Гонсалес Федерико уходит с поля, а Диего Вера выходит на его замену.
70'
Ньюэллс Олд Бойз делает замену. Леал Луиш уходит с поля, а Alfio Oviedo выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Биттоло Мариано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Гальмарини Мартин получил желтую карточку от судьи
54'
Тигре делает замену. Diego Sosa уходит с поля, а Кавальяро Хуан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Фонтанини Фабрицио бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Stefano Callegari получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Леал Луиш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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