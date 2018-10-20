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Стадион: Stadion Зрители: 19125
5' Желтая карточкаBjoern Paulsen
0:1
31' ПенальтиХамад Илоан
43' Желтая карточкаСафари Беранг
1:1
47' ГолАнтонссон Маркус
2:1
58' ГолРозенберг Маркус
79' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
|
31'
0:1
43'
47'
1:1
58'
2:1
79'
Состав команд
27
Далин
Юхан
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Ларссон Эрик Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 7 Баширу Фуад Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вийтала Валтер Вратарь
- 40 Андерссон Хуго Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 35 Адриан Самуэль Полузащитник
- 18 Галль Ромен Полузащитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- Главный тренер: Уве Рослер
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 25 Davor Blazevic Вратарь
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 11 Родич Владимир Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Benny Lekstroem Вратарь
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 14 Барни Юнес Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 16 Leo Bengtsson Нападающий
- 3 Neto Borges
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 07.10.2018 Хеккен 1:1 Мальмё А
- 04.10.2018 Мальмё 2:0 Бешикташ ЛЕ
- 30.09.2018 Мальмё 0:0 Сундсвалль А
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 17.07.2018 Мальмё 2:0 Дрита ЛЧ
Хаммарбю (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 07.10.2018 Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю А
- 01.10.2018 Хаммарбю 3:0 Гётеборг А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 23.09.2018 АИК 1:0 Хаммарбю А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Хаммарбю 1:3 Юргорден А
- 27.08.2018 Далкурд 2:3 Хаммарбю А
- 23.08.2018 Карлштад Юнайтед 0:3 Хаммарбю К
- 20.08.2018 Хаммарбю 2:0 Эребру А
- 13.08.2018 Норрчёпинг 0:0 Хаммарбю А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 23.07.2018 Хаммарбю 4:1 Далкурд А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 09.07.2018 Хаммарбю 1:2 Эстерсунд А
- 03.07.2018 Гуте 3:7 Хаммарбю ТМК
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 27.05.2018 Кальмар 1:1 Хаммарбю А
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
- 16.05.2018 Хаммарбю 3:2 Мальмё А
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Хаммарбю: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
- 16.05.2018 Хаммарбю 3:2 Мальмё Аллсвенскан
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 06.11.2016 Мальмё 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 18.05.2016 Хаммарбю 2:3 Мальмё Аллсвенскан
- 25.10.2015 Хаммарбю 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 20.04.2015 Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 15.03.2014 Мальмё 3:2 Хаммарбю Кубок Швеции
- 27.09.2009 Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 17.05.2009 Хаммарбю 1:0 Мальмё Аллсвенскан
- 03.11.2008 Хаммарбю 3:6 Мальмё Аллсвенскан
- 14.07.2008 Мальмё 2:4 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.06.2008 Мальмё 2:3 Хаммарбю Шведский кубок
Мальмё
Хаммарбю
-
3 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 7
-
15 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|25
|17
|7
|1
|46 - 14
|58
|2.
|Норрчёпинг
|25
|14
|8
|3
|40 - 22
|50
|3.
|Хаммарбю
|26
|15
|5
|6
|49 - 30
|50
|4.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Эстерсунд
|25
|14
|3
|8
|44 - 28
|45
|6.
|Хеккен
|25
|13
|5
|7
|49 - 24
|44
|7.
|Сундсвалль
|25
|11
|7
|7
|43 - 28
|40
|8.
|Юргорден
|25
|10
|7
|8
|34 - 29
|37
|9.
|Эребру
|0:0
|26
|9
|8
|9
|30 - 28
|35
|10.
|Кальмар
|25
|8
|5
|12
|23 - 30
|29
|11.
|Гётеборг
|25
|7
|4
|14
|32 - 45
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|25
|6
|2
|17
|18 - 56
|20
|15.
|Далкурд
|0:0
|26
|4
|6
|16
|27 - 50
|18
|16.
|Треллеборг
|25
|3
|5
|17
|20 - 54
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Андерссон Хуго выходит на его замену.
84'
Хаммарбю делает замену. Хамад Илоан уходит с поля, а Бакирчиоглу Кеннеди выходит на его замену.
83'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
79'
Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
68'
Мальме делает замену. Левицки Оскар уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
68'
Хаммарбю делает замену. Родич Владимир уходит с поля, а Leo Bengtsson выходит на его замену.
68'
Хаммарбю делает замену. Сандберг Симон уходит с поля, а Neto Borges выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
47'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Сафари Беранг получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Хамад Илоан из команды Хаммарбю забивает с точки!
5'
Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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