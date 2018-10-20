  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 19125
Мальмё
2:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
5' Желтая карточка
Bjoern Paulsen
0:1
31' Пенальти
Хамад Илоан
43' Желтая карточка
Сафари Беранг
1:1
47' Гол
Антонссон Маркус
2:1
58' Гол
Розенберг Маркус
79' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Андерссон Хуго выходит на его замену.
84'
Хаммарбю делает замену. Хамад Илоан уходит с поля, а Бакирчиоглу Кеннеди выходит на его замену.
83'
Мальме делает замену. Антонссон Маркус уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
68'
Мальме делает замену. Левицки Оскар уходит с поля, а Инносент Бонке выходит на его замену.
68'
Хаммарбю делает замену. Родич Владимир уходит с поля, а Leo Bengtsson выходит на его замену.
68'
Хаммарбю делает замену. Сандберг Симон уходит с поля, а Neto Borges выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус бьет в цель!
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Сафари Беранг получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Хамад Илоан из команды Хаммарбю забивает с точки!
Желтая карточка
5'
Бьёрн Паульсен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 2 Касаткина Дарья 1 Жабер Онс
Позже США. Квалификация


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация