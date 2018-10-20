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Стадион:
Мольде
1:2
Второй тайм: 56'
Сарпсборг-08
0'
1:0
18' Гол
Эурснес Фредрик
1:1
26' Гол
Хорн Йорген
1:2
29' Гол
Мортенсен Патрик
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Хорн Йорген бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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