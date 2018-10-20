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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Акер
1:2
Второй тайм: 56'
1:0
18' ГолЭурснес Фредрик
1:1
26' ГолХорн Йорген
1:2
29' ГолМортенсен Патрик
|
18'
1:0
26'
1:1
29'
1:2
Состав команд
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
Мольде 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 7 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 24 Цибицки Павел Полузащитник
- 30 Холанд Эрлинг Брёут Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Грегерсен Стиан Защитник
- 14 Странд Петтер Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 10 Джеймс Леке Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 3 Хорн Йорген Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 16 Томассен Йоахим Защитник
- 77 Аскар Армин Полузащитник
- 8 Нильсен Матти Полузащитник
- 11 Йоргенсен Йоаким Полузащитник
- 7 Хальворсен Уле Йорген Полузащитник
- 69 Мортенсен Патрик Нападающий
- 27 Мухаммед Рашад Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фальк Аслак Вратарь
- 19 Ларсен Кристоффер Полузащитник
- 15 Хеберг-Ветти Геуте Полузащитник
- 10 Хейнтс Тобиас Полузащитник
- 45 Ларсен Йорген Нападающий
- 18 Аггер Миккель Нападающий
- 14 Mohammed Usman
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 07.10.2018 Будё-Глимт 0:1 Мольде Т
- 30.09.2018 Мольде 1:0 Русенборг Т
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 17.09.2018 Мольде 3:2 Кристиансунд Т
- 02.09.2018 Одд 1:1 Мольде Т
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Мольде 2:3 Ранхейм Т
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 16.08.2018 Мольде 3:0 Хиберниан ЛЕ
- 12.08.2018 Мольде 5:1 Бранн Т
- 09.08.2018 Хиберниан 0:0 Мольде ЛЕ
- 05.08.2018 Лиллестрём 2:2 Мольде Т
- 02.08.2018 Лячи 0:2 Мольде ЛЕ
- 26.07.2018 Мольде 3:0 Лячи ЛЕ
- 19.07.2018 Мольде 5:1 Гленавон ЛЕ
- 11.07.2018 Гленавон 2:1 Мольде ЛЕ
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
- 01.07.2018 Бранн 0:4 Мольде Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 07.10.2018 Старт 1:0 Сарпсборг-08 Т
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.08.2018 Маккаби Тель-Авив 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 23.08.2018 Сарпсборг-08 3:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 16.08.2018 Риека 0:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 09.08.2018 Сарпсборг-08 1:1 Риека ЛЕ
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 19.07.2018 Сарпсборг-08 2:0 Вестманнаэйяр ЛЕ
- 12.07.2018 Вестманнаэйяр 0:4 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 08.07.2018 Сарпсборг-08 4:1 Ранхейм Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
- 07.05.2018 Сарпсборг-08 2:2 Мольде Типпелиген
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 04.06.2017 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген
- 23.07.2016 Мольде 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 24.06.2016 Сарпсборг-08 5:1 Мольде Товарищеские матчи. Клубы
- 24.04.2016 Сарпсборг-08 4:0 Мольде Типпелиген
- 15.08.2015 Мольде 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 03.07.2015 Сарпсборг-08 1:4 Мольде Типпелиген
- 17.08.2014 Сарпсборг-08 0:2 Мольде Типпелиген
- 21.04.2014 Мольде 5:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 03.11.2013 Сарпсборг-08 1:0 Мольде Типпелиген
- 29.06.2013 Мольде 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Мольде
Сарпсборг-08
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|25
|16
|5
|4
|44 - 21
|53
|2.
|Бранн
|25
|14
|7
|4
|37 - 24
|49
|3.
|Мольде
|1:2
|26
|14
|4
|8
|50 - 32
|46
|4.
|Хёугесунн
|25
|13
|5
|7
|37 - 28
|44
|5.
|Ранхейм
|25
|11
|5
|9
|38 - 42
|38
|6.
|Одд
|25
|10
|7
|8
|37 - 29
|37
|7.
|Волеренга
|25
|10
|7
|8
|36 - 38
|37
|8.
|Сарпсборг-08
|2:1
|26
|10
|5
|11
|41 - 36
|35
|9.
|Кристиансунд
|25
|9
|7
|9
|37 - 36
|34
|10.
|Тромсё
|25
|10
|3
|12
|36 - 38
|33
|11.
|Будё-Глимт
|25
|6
|9
|10
|28 - 31
|27
|12.
|Старт
|25
|7
|5
|13
|25 - 42
|26
|13.
|Стрёмсгодсет
|25
|6
|8
|11
|38 - 39
|26
|14.
|Лиллестрём
|25
|6
|8
|11
|27 - 38
|26
|15.
|Стабек
|25
|5
|9
|11
|30 - 44
|24
|16.
|Саннефьёрд
|25
|2
|10
|13
|25 - 48
|16
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Хорн Йорген бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Эурснес Фредрик бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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