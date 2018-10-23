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Хельсинборг
1:1
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
57' Гол
Gabriel Gudmundsson
1:1
61' Гол
Бьярнасон Андри-Рунар
66' Желтая карточка
Mamudu Moro
68' Желтая карточка
Thomas Boakye
75' Желтая карточка
Ларссон Петер
81' Желтая карточка
Rasmus Joensson
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Хельсинборг делает замену. Max Svensson уходит с поля, а Дальберг Микаэль выходит на его замену.
84'
Хальмстад делает замену. Kosuke Konishita уходит с поля, а Hoeskuldur Gunnlaugsson выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Расмус Юнссон получил желтую карточку от судьи
77'
Хальмстад делает замену. Gabriel Gudmundsson уходит с поля, а Харальдссон Триггви выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Ларссон Петер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Thomas Boakye получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Mamudu Moro получил желтую карточку от судьи
66'
Хальмстад делает замену. Jonathan Svedberg уходит с поля, а Понтус Силфвер выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Gabriel Gudmundsson бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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