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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 9238
1:1
Конец матча
0:1
57' ГолGabriel Gudmundsson
1:1
61' ГолБьярнасон Андри-Рунар
66' Желтая карточкаMamudu Moro
68' Желтая карточкаThomas Boakye
75' Желтая карточкаЛарссон Петер
81' Желтая карточкаRasmus Joensson
|
57'
0:1
61'
1:1
66'
68'
75'
81'
Состав команд
15
Max
Svensson
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 57 Marcus Holgersson Защитник
- 4 Гранквист Андреас Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 16 Дальберг Микаэль Полузащитник
- 5 Перссон Юхан Полузащитник
- 20 Вандерсон ду Карму Нападающий
- 23 Jonathan Larsson
- 2 Carl Johansson II
- 39 Daniel Andersson IV
- Главный тренер: Henrik Larsson
Хальмстад 4-4-2
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 2 Thomas Boakye Защитник
- 14 Jonathan Svedberg Полузащитник
- 6 Матисен Маркус Полузащитник
- 23 Пекальски Иво Полузащитник
- 10 Gabriel Gudmundsson Полузащитник
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- 9 Оремо Йохан Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Мартлер Отто Вратарь
- 21 Бенгтссон Андреас Защитник
- 4 Хадениус Андреас Защитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Нападающий
- 17 Oscar Petersson
- Главный тренер: Igor Krulj
Предыдущие игры
Хельсинборг (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 07.10.2018 Хельсинборг 1:0 Фалькенберг С
- 29.09.2018 ГАИС 1:1 Хельсинборг С
- 23.09.2018 Хельсинборг 1:0 Фрей С
- 19.09.2018 Хельсинборг 4:1 Браге С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 01.09.2018 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 22.08.2018 Эскильсминне 1:0 Хельсинборг К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 14.08.2018 Эргрюте 3:4 Хельсинборг С
- 02.08.2018 Хельсинборг 2:0 Норрбю С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 24.06.2018 Хельсинборг 1:0 Вернаму С
- 19.06.2018 Варберг БоИС 3:3 Хельсинборг С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 10.06.2018 Хельсинборг 4:1 Дегерфорс С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
Хальмстад (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 06.10.2018 Хальмстад 0:3 Вернаму С
- 30.09.2018 Норрбю 3:2 Хальмстад С
- 25.09.2018 Хальмстад 2:1 Ландскруна С
- 18.09.2018 ГАИС 1:2 Хальмстад С
- 14.09.2018 Хальмстад 1:1 Варберг БоИС С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 22.08.2018 Севедаленс 0:2 Хальмстад К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 31.07.2018 Хальмстад 2:1 Дегерфорс С
- 16.07.2018 Хальмстад 1:6 Кристал Пэлас ТМК
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 25.06.2018 Браге 3:2 Хальмстад С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Варберг БоИС 2:3 Хальмстад С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хальмстад: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 14.06.2018 Хальмстад 2:1 Хельсинборг Суперэттан
- 20.11.2016 Хельсинборг 1:2 Хальмстад Аллсвенскан
- 17.11.2016 Хальмстад 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан
- 30.01.2016 Хельсинборг 3:0 Хальмстад Товарищеские матчи. Клубы
- 17.08.2015 Хельсинборг 2:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 12.04.2015 Хальмстад 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
- 08.03.2015 Хельсинборг 1:1 Хальмстад Кубок
- 29.08.2014 Хельсинборг 1:4 Хальмстад Аллсвенскан
- 20.04.2014 Хальмстад 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
- 06.10.2013 Хельсинборг 4:2 Хальмстад Аллсвенскан
- 24.07.2013 Хальмстад 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан
- 21.08.2011 Хельсинборг 2:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 27.06.2011 Хальмстад 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
- 31.10.2010 Хальмстад 2:4 Хельсинборг Аллсвенскан
- 22.05.2010 Хельсинборг 2:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 19.09.2009 Хальмстад 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
- 23.04.2009 Хельсинборг 1:3 Хальмстад Аллсвенскан
- 11.08.2008 Хальмстад 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан
- 06.04.2008 Хельсинборг 1:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 28.10.2007 Хельсинборг 9:0 Хальмстад Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|27
|17
|8
|2
|52 - 24
|59
|2.
|Фалькенберг
|27
|17
|4
|6
|56 - 30
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|27
|13
|12
|2
|36 - 12
|51
|4.
|Хальмстад
|27
|13
|6
|8
|43 - 35
|45
|5.
|Эргрюте
|27
|12
|7
|8
|45 - 34
|43
|6.
|Браге
|27
|11
|8
|8
|43 - 42
|41
|7.
|Эстер
|27
|11
|6
|10
|42 - 34
|39
|8.
|Дегерфорс
|27
|10
|7
|10
|38 - 43
|37
|9.
|Фрей
|27
|9
|5
|13
|41 - 52
|32
|10.
|Норрбю
|27
|9
|5
|13
|28 - 45
|32
|11.
|ГАИС
|27
|7
|10
|10
|37 - 38
|31
|12.
|Вернаму
|27
|8
|5
|14
|30 - 44
|29
|13.
|Варберг БоИС
|27
|7
|8
|12
|39 - 44
|29
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|7
|7
|13
|27 - 37
|28
|15.
|Ландскруна
|27
|5
|6
|16
|34 - 50
|21
|16.
|Гефле
|27
|5
|6
|16
|26 - 53
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Хельсинборг делает замену. Max Svensson уходит с поля, а Дальберг Микаэль выходит на его замену.
84'
Хальмстад делает замену. Kosuke Konishita уходит с поля, а Hoeskuldur Gunnlaugsson выходит на его замену.
81'
Расмус Юнссон получил желтую карточку от судьи
77'
Хальмстад делает замену. Gabriel Gudmundsson уходит с поля, а Харальдссон Триггви выходит на его замену.
75'
Ларссон Петер получил желтую карточку от судьи
68'
Thomas Boakye получил желтую карточку от судьи
66'
Mamudu Moro получил желтую карточку от судьи
66'
Хальмстад делает замену. Jonathan Svedberg уходит с поля, а Понтус Силфвер выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Бьярнасон Андри-Рунар бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Gabriel Gudmundsson бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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