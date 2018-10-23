  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 5233
Олесунн
1:3
Конец матча
Викинг
0'
32' Желтая карточка
Эрнеманн Стеффен
43' Желтая карточка
Андрессон Аксель
0:1
53' Гол
Хёйланд Томми
0:2
61' Гол
Хёйланд Томми
74' Желтая карточка
Эустбё Ивен
74' Желтая карточка
Гроннер Йонас
1:2
74' Гол
Рамстейн Кай
1:3
83' Гол
Even Oestensen
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Викинг делает замену. Хёйланд Томми уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Even Oestensen бьет в цель!
80'
Викинг делает замену. Бютюки Зюмер уходит с поля, а Even Oestensen выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Рамстейн Кай бьет в цель!
Желтая карточка
74'
Гроннер Йонас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Эустбё Ивен получил желтую карточку от судьи
66'
Олесунн делает замену. Трандарсон Арон-Элис уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
62'
Олесунн делает замену. Гретарссон Даниэль уходит с поля, а Ткалчич Никола выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Андрессон Аксель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Эрнеманн Стеффен получил желтую карточку от судьи
29'
Олесунн делает замену. Adam Oern Arnarson уходит с поля, а Фет Сондре выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 2 Возняцки Каролин 1 Квитова Петра
Итог 2 Свитолина Элина 1 Плишкова Каролина
Итог 3 Локомотив Я 2 Металлург Мг
Позже 0 Кербер Анжелика 0 Осака Наоми
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Бертенс Кики
Позже 0 Салават Юлаев 0 СКА


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация