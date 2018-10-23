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Стадион: Колор Лайн Зрители: 5233
32' Желтая карточкаЭрнеманн Стеффен
43' Желтая карточкаАндрессон Аксель
0:1
53' ГолХёйланд Томми
0:2
61' ГолХёйланд Томми
74' Желтая карточкаЭустбё Ивен
74' Желтая карточкаГроннер Йонас
1:2
74' ГолРамстейн Кай
1:3
83' ГолEven Oestensen
|
32'
43'
53'
0:1
61'
0:2
74'
74'
74'
1:2
83'
1:3
Состав команд
Олесунн 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 4 Гроннер Йонас Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 3 Гретарссон Даниэль Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 15 Staale Steen Saethre Защитник
- 16 Joergen Hatlehol Защитник
- 30 Ткалчич Никола Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 21 Jens Hauge Нападающий
- 14 Pape Habib Gueye
- Главный тренер: Lars Bohinen
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 18 Sondre Bjoershol Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 6 Андрессон Аксель Защитник
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 25 Usmani Sale Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 24 Jonas Pereira
- 16 Even Oestensen
- 21 Harald Nilsen Tangen
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Олесунн (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 07.10.2018 Хам-Кам 1:3 Олесунн ПД
- 30.09.2018 Олесунн 1:1 Ерв ПД
- 25.09.2018 Мьёндален 2:0 Олесунн ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
Викинг (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 07.10.2018 Викинг 2:4 Тромсдален ПД
- 30.09.2018 Флурё 3:2 Викинг ПД
- 23.09.2018 Викинг 2:0 Согндаль ПД
- 18.09.2018 Нутодден 1:2 Викинг ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 12.08.2018 Осане 1:2 Викинг ПД
- 05.08.2018 Викинг 2:3 Нест-Сотра ПД
- 31.07.2018 Хам-Кам 2:3 Викинг ПД
- 22.07.2018 Викинг 4:1 Ерв ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Викинг 2:0 Хам-Кам ПД
- 20.06.2018 Викинг 2:1 Флурё ПД
- 16.06.2018 Нест-Сотра 5:0 Викинг ПД
- 09.06.2018 Согндаль 1:0 Викинг ПД
- 27.05.2018 Ерв 3:2 Викинг ПД
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес УЛФ ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Викинг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн Первый дивизион
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген
- 16.05.2017 Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген
- 21.10.2016 Викинг 2:3 Олесунн Типпелиген
- 17.04.2016 Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген
- 11.07.2015 Викинг 4:1 Олесунн Типпелиген
- 25.05.2015 Олесунн 0:4 Викинг Типпелиген
- 26.10.2014 Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген
- 01.05.2014 Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген
- 25.10.2013 Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген
- 23.06.2013 Олесунн 2:1 Викинг Типпелиген
- 06.10.2012 Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген
- 08.07.2012 Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген
- 04.03.2012 Викинг 2:2 Олесунн Товарищеские матчи. Сборные
- 17.07.2011 Викинг 1:0 Олесунн Типпелиген
- 29.05.2011 Олесунн 2:0 Викинг Типпелиген
- 24.10.2010 Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген
- 11.04.2010 Олесунн 3:1 Викинг Типпелиген
- 27.09.2009 Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген
- 14.06.2009 Олесунн 0:1 Викинг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|27
|15
|9
|3
|42 - 19
|54
|2.
|Олесунн
|27
|16
|5
|6
|53 - 29
|53
|3.
|Викинг
|27
|17
|1
|9
|60 - 41
|52
|4.
|Согндаль
|27
|13
|6
|8
|42 - 30
|45
|5.
|Тромсдален
|27
|11
|7
|9
|42 - 42
|40
|6.
|Улленсакер-Киса
|27
|10
|10
|7
|54 - 44
|40
|7.
|Саннес УЛФ
|27
|10
|9
|8
|37 - 39
|39
|8.
|Конгсвингер
|27
|11
|5
|11
|54 - 43
|38
|9.
|Хам-Кам
|27
|10
|6
|11
|39 - 39
|36
|10.
|Нест-Сотра
|27
|10
|6
|11
|38 - 39
|36
|11.
|Ерв
|27
|8
|11
|8
|29 - 34
|35
|12.
|Стрёммен
|27
|10
|2
|15
|42 - 51
|32
|13.
|Осане
|27
|8
|6
|13
|36 - 50
|30
|14.
|Флурё
|27
|8
|3
|16
|25 - 53
|27
|15.
|Нутодден
|27
|7
|6
|14
|30 - 39
|27
|16.
|Левангер
|27
|3
|6
|18
|29 - 60
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Викинг делает замену. Хёйланд Томми уходит с поля, а Кронберг Клаес выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Even Oestensen бьет в цель!
80'
Викинг делает замену. Бютюки Зюмер уходит с поля, а Even Oestensen выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Рамстейн Кай бьет в цель!
74'
Гроннер Йонас получил желтую карточку от судьи
74'
Эустбё Ивен получил желтую карточку от судьи
66'
Олесунн делает замену. Трандарсон Арон-Элис уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
62'
Олесунн делает замену. Гретарссон Даниэль уходит с поля, а Ткалчич Никола выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
53'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Андрессон Аксель получил желтую карточку от судьи
32'
Эрнеманн Стеффен получил желтую карточку от судьи
29'
Олесунн делает замену. Adam Oern Arnarson уходит с поля, а Фет Сондре выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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