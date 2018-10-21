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Томь
 
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Шинник
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Шинник

До начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 4 минуты.
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:
Прогнозы на матч Томь - Шинник
Томь
66.7% (46)
Ничья:
21.7% (15)
Шинник
11.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Томь:
29% (20)
Томь:
26.1% (18)
Ничья:
20.3% (14)
Томь:
5.8% (4)
Шинник:
4.3% (3)
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