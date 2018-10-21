Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Шинник

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Томь (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 20.10.2018 Авангард Курск 0:0 Томь ФПД
- 13.10.2018 Томь 1:0 Сочи ФПД
- 06.10.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 30.09.2018 Луч 2:2 Томь ФПД
- 23.09.2018 Томь 3:1 Чертаново ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Томь 2:0 Факел ФПД
- 12.05.2018 Урожай 3:3 Томь ФПД
- 06.05.2018 Томь 1:0 Ротор ФПД
Шинник (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 20.10.2018 Шинник 0:0 Луч ФПД
- 13.10.2018 Чертаново 0:1 Шинник ФПД
- 06.10.2018 Шинник 3:0 Тамбов ФПД
- 30.09.2018 Тюмень 3:2 Шинник ФПД
- 23.09.2018 Шинник 1:2 Мордовия ФПД
- 19.09.2018 Шинник 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 15.09.2018 Шинник 2:2 Краснодар-2 ФПД
- 08.09.2018 Армавир 0:0 Шинник ФПД
- 01.09.2018 Шинник 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 26.08.2018 Балтика 1:0 Шинник ФПД
- 22.08.2018 Торпедо Москва 2:0 Шинник К
- 18.08.2018 Шинник 1:0 Зенит-2 ФПД
- 12.08.2018 Шинник 0:0 Ротор ФПД
- 08.08.2018 Шинник 0:1 Химки ФПД
- 04.08.2018 Факел 3:0 Шинник ФПД
- 29.07.2018 Шинник 1:1 Спартак-2 ФПД
- 22.07.2018 Сибирь 0:2 Шинник ФПД
- 17.07.2018 Авангард Курск 1:2 Шинник ФПД
- 12.05.2018 Зенит-2 1:0 Шинник ФПД
- 06.05.2018 Шинник 2:2 Енисей ФПД
Последние игры между собой
Томь: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Шинник: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
- 04.03.2018 Шинник 3:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 13.08.2017 Томь 1:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 03.02.2017 Шинник 0:1 Томь Товарищеские матчи. Клубы
- 20.03.2016 Томь 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 31.08.2015 Шинник 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 19.04.2015 Томь 4:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 29.09.2014 Шинник 0:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 25.03.2013 Шинник 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 28.08.2012 Томь 3:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
- 23.08.2008 Шинник 0:1 Томь Премьер-лига
- 12.04.2008 Томь 2:1 Шинник Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|29 - 16
|35
|2.
|Томь
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 11
|35
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 15
|30
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 15
|30
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 19
|30
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|17 - 12
|29
|7.
|Сочи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 22
|24
|8.
|Шинник
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|9.
|Мордовия
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|10.
|Чертаново
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 28
|23
|11.
|Химки
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 20
|21
|13.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|15 - 17
|21
|14.
|Луч
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|11 - 10
|20
|15.
|Факел
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|16.
|Тюмень
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Балтика
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|20 - 30
|15
|18.
|Сибирь
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|12 - 23
|15
|19.
|Армавир
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|12 - 27
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - ШинникДо начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Томь - Шинник
Томь
66.7% (46)
Ничья:
21.7% (15)
Шинник
11.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Томь:
29% (20)
2:1 Томь:
26.1% (18)
1:1 Ничья:
20.3% (14)
2:0 Томь:
5.8% (4)
0:1 Шинник:
4.3% (3)
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