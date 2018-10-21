Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Химки

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Тамбов (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 20.10.2018 Факел 0:0 Тамбов ФПД
- 13.10.2018 Тамбов 2:0 Спартак-2 ФПД
- 06.10.2018 Шинник 3:0 Тамбов ФПД
- 01.10.2018 Тамбов 3:1 Авангард Курск ФПД
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 23.09.2018 Сочи 0:0 Тамбов ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 04.08.2018 Армавир 1:3 Тамбов ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Балтика 1:2 Тамбов ФПД
- 17.07.2018 Зенит-2 1:2 Тамбов ФПД
- 20.05.2018 Тамбов 0:1 Амкар ПМ
Химки (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 20.10.2018 Химки 2:1 Тюмень ФПД
- 13.10.2018 Мордовия 1:1 Химки ФПД
- 06.10.2018 Химки 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 01.10.2018 Краснодар-2 4:2 Химки ФПД
- 26.09.2018 Химки 0:1 Рубин К
- 23.09.2018 Химки 2:3 Армавир ФПД
- 19.09.2018 Нижний Новгород 1:1 Химки ФПД
- 15.09.2018 Химки 3:3 Балтика ФПД
- 08.09.2018 Зенит-2 2:2 Химки ФПД
- 31.08.2018 Химки 1:1 Ротор ФПД
- 26.08.2018 Сибирь 1:2 Химки ФПД
- 22.08.2018 Текстильщик 2:3 Химки К
- 18.08.2018 Факел 2:0 Химки ФПД
- 12.08.2018 Химки 1:3 Спартак-2 ФПД
- 08.08.2018 Шинник 0:1 Химки ФПД
- 04.08.2018 Химки 3:1 Авангард Курск ФПД
- 29.07.2018 Сочи 3:2 Химки ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Луч 0:1 Химки ФПД
- 12.05.2018 Ротор 3:1 Химки ФПД
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Химки: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 11.04.2018 Тамбов 2:0 Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 16.09.2017 Химки 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
- 05.11.2016 Тамбов 0:1 Химки ФНЛ - Первый дивизион
- 16.07.2016 Химки 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|29 - 16
|35
|2.
|Томь
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 11
|35
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 15
|30
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 15
|30
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 19
|30
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|17 - 12
|29
|7.
|Сочи
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 22
|24
|8.
|Шинник
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|9.
|Мордовия
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 21
|23
|10.
|Чертаново
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 28
|23
|11.
|Химки
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 20
|21
|13.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|15 - 17
|21
|14.
|Луч
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|11 - 10
|20
|15.
|Факел
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|16.
|Тюмень
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 22
|18
|17.
|Балтика
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|20 - 30
|15
|18.
|Сибирь
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|12 - 23
|15
|19.
|Армавир
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|12 - 27
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - ХимкиДо начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Тамбов - Химки
Тамбов
76.8% (53)
Ничья:
13% (9)
Химки
10.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тамбов:
26.1% (18)
2:1 Тамбов:
21.7% (15)
2:0 Тамбов:
17.4% (12)
1:1 Ничья:
11.6% (8)
1:2 Химки:
5.8% (4)
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