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Тамбов
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Химки

До начала игры, которая состоится 24.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Тамбов - Химки
Тамбов
76.8% (53)
Ничья:
13% (9)
Химки
10.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Тамбов:
26.1% (18)
Тамбов:
21.7% (15)
Тамбов:
17.4% (12)
Ничья:
11.6% (8)
Химки:
5.8% (4)
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