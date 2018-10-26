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Ландскруна
0:0
Перерыв
АФК Эскильстуна
0'
6' Желтая карточка
Maans Ekvall
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
6'
Maans Ekvall получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 0 Кербер Анжелика 2 Стивенс Слоан
37' 0 Слован 7 ЦСКА Москва
Пер 1 Динамо Рига 1 СКА
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва
Позже 0 Свитолина Элина 0 Бертенс Кики
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Плишкова Каролина


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