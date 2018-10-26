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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Перерыв
6' Желтая карточкаMaans Ekvall
|
6'
Состав команд
22
Adi
Nalic
11
Karim
Sadat
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
Ландскруна 3-5-2
- Основной состав
- 1 Amr Kaddoura Вратарь
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 12 Igor Arsenijevic Защитник
- 5 Philip Ljung Защитник
- 3 Jetmir Haliti Полузащитник
- 4 Сампстед Альфонс Полузащитник
- 16 Dennis Olofsson Полузащитник
- 8 Maans Ekvall Полузащитник
- 22 Adi Nalic Полузащитник
- 11 Karim Sadat Нападающий
- 19 Akram Mansour Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 17 Monday Samuel Полузащитник
- 10 Filip Pivkovski Полузащитник
- 14 Emil Joensson
- 23 Emmanuel Okine
- 15 Noor Zadran
- 9 Melvin Frithzell
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 22 Alexander Michel Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 26 Robert Aastedt Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 14 Christian Miljevic Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 4 Pele Mamadu III
- 42 Kerfala Cissoko
- 20 Mamadou Koyate
- 31 Hossin Lagoun
- 13 Mamadouba Diaby
- 8 Ousmane Camara
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Ландскруна (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 20.10.2018 ГАИС 3:1 Ландскруна С
- 06.10.2018 Эстер 5:0 Ландскруна С
- 30.09.2018 Ландскруна 3:4 Фрей С
- 25.09.2018 Хальмстад 2:1 Ландскруна С
- 18.09.2018 Ландскруна 0:2 Варберг БоИС С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 02.09.2018 Ландскруна 1:1 Норрбю С
- 26.08.2018 Браге 5:1 Ландскруна С
- 22.08.2018 Русенгор 2:0 Ландскруна К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 10.08.2018 Ландскруна 1:2 Дегерфорс С
- 06.08.2018 Вернаму 1:1 Ландскруна С
- 29.07.2018 Ландскруна 3:1 Гефле С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Норрбю 1:0 Ландскруна С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 03.06.2018 Ландскруна 1:1 ГАИС С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
- 23.05.2018 Ландскруна 0:0 Хальмстад С
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +9 =10 -1)
- 21.10.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг С
- 05.10.2018 Браге 0:0 АФК Эскильстуна С
- 01.10.2018 Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.09.2018 АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 21.08.2018 Тим СуренГруппен 0:3 АФК Эскильстуна К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 11.08.2018 Варберг БоИС 1:1 АФК Эскильстуна С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Норрбю С
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
Последние игры между собой
Ландскруна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|27
|17
|8
|2
|52 - 24
|59
|2.
|Фалькенберг
|27
|17
|4
|6
|56 - 30
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|28
|13
|13
|2
|36 - 12
|52
|4.
|Хальмстад
|27
|13
|6
|8
|43 - 35
|45
|5.
|Эргрюте
|27
|12
|7
|8
|45 - 34
|43
|6.
|Браге
|27
|11
|8
|8
|43 - 42
|41
|7.
|Эстер
|27
|11
|6
|10
|42 - 34
|39
|8.
|Дегерфорс
|27
|10
|7
|10
|38 - 43
|37
|9.
|Фрей
|27
|9
|5
|13
|41 - 52
|32
|10.
|Норрбю
|27
|9
|5
|13
|28 - 45
|32
|11.
|ГАИС
|27
|7
|10
|10
|37 - 38
|31
|12.
|Вернаму
|27
|8
|5
|14
|30 - 44
|29
|13.
|Варберг БоИС
|27
|7
|8
|12
|39 - 44
|29
|14.
|Йёнчёпинг
|27
|7
|7
|13
|27 - 37
|28
|15.
|Ландскруна
|0:0
|28
|5
|7
|16
|34 - 50
|22
|16.
|Гефле
|27
|5
|6
|16
|26 - 53
|21
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
6'
Maans Ekvall получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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