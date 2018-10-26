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Стадион:
Треллеборг
0:2
Перерыв
Эльфсборг
0'
0:1
15' Гол
Густавссон Даниэль
0:2
22' Гол
Joakim Nilsson II
35' Желтая карточка
Joakim Nilsson II
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Joakim Nilsson получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Joakim Nilsson бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Густавссон Даниэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 0 Кербер Анжелика 2 Стивенс Слоан
35' 0 Слован 7 ЦСКА Москва
39' 1 Динамо Рига 1 СКА
Позже 0 Гран Канария 0 ЦСКА Москва
Позже 0 Свитолина Элина 0 Бертенс Кики
Позже 0 Стивенс Слоан 0 Плишкова Каролина


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