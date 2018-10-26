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Стадион: Vaangavallen
0:2
Перерыв
0:1
15' ГолГуставссон Даниэль
0:2
22' ГолJoakim Nilsson II
35' Желтая карточкаJoakim Nilsson II
|
15'
0:1
22'
0:2
Состав команд
29
Судич
Ясмин
11
Хуммет
Денис
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 12 Kofi Sarkodie Защитник
- 17 Isak Joensson Защитник
- 29 Судич Ясмин Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 6 Salif Joensson Полузащитник
- 16 Oscar Johansson I Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- 23 Franz Brorsson III Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 26 Haris Brkic
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 27 Хольст Фредерик Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кайб Рами Защитник
- 21 Бойсен Давид Полузащитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 17 Фрик Пер Полузащитник
- 28 Gustav Henriksson
- 19 Jesper Karlsson
- 31 Tim Roenning
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +1 =5 -14)
- 21.10.2018 Треллеборг 1:2 Сириус А
- 06.10.2018 Гётеборг 2:2 Треллеборг А
- 01.10.2018 Эребру 4:0 Треллеборг А
- 26.09.2018 Треллеборг 0:1 Далкурд А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 21.08.2018 Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг К
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 30.06.2018 Треллеборг 1:1 Люнгбю ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
Эльфсборг (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 21.10.2018 Эльфсборг 2:0 Сундсвалль А
- 06.10.2018 Сириус 4:2 Эльфсборг А
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Мутала 0:4 Эльфсборг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 23.10.2011 Эльфсборг 3:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 16.05.2011 Треллеборг 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 19.09.2010 Треллеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 25.04.2010 Эльфсборг 4:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 17.10.2009 Треллеборг 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 25.05.2009 Эльфсборг 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 17.02.2009 Эльфсборг 0:3 Треллеборг Товарищеские матчи. Сборные
- 21.10.2008 Эльфсборг 4:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 07.05.2008 Треллеборг 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Треллеборг
Эльфсборг
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|26
|17
|8
|1
|46 - 14
|59
|2.
|Норрчёпинг
|26
|15
|8
|3
|42 - 23
|53
|3.
|Хаммарбю
|26
|15
|5
|6
|49 - 30
|50
|4.
|Мальмё
|26
|14
|6
|6
|47 - 28
|48
|5.
|Хеккен
|26
|14
|5
|7
|51 - 24
|47
|6.
|Эстерсунд
|26
|14
|3
|9
|44 - 30
|45
|7.
|Сундсвалль
|2:0
|27
|12
|7
|8
|45 - 30
|43
|8.
|Юргорден
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Эребру
|26
|9
|7
|10
|30 - 29
|34
|10.
|Эльфсборг
|2:0
|27
|8
|7
|12
|28 - 35
|31
|11.
|Кальмар
|26
|8
|5
|13
|24 - 32
|29
|12.
|Гётеборг
|0:2
|27
|8
|4
|15
|34 - 47
|28
|13.
|Сириус
|26
|7
|5
|14
|31 - 55
|26
|14.
|Броммапойкарна
|26
|6
|2
|18
|18 - 58
|20
|15.
|Далкурд
|26
|5
|5
|16
|28 - 50
|20
|16.
|Треллеборг
|0:2
|27
|3
|5
|19
|21 - 58
|14
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Joakim Nilsson получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Joakim Nilsson бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Густавссон Даниэль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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